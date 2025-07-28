По «мосту Трампа» в Закавказье могут прийти солдаты НАТО

Сенсационный материал выпустило испанское онлайн-издание Periodista Digital. Портал утверждает, что Армения, Азербайджан и США согласовали меморандум о взаимопонимании по созданию Зангезурского коридора, который будет эксплуатироваться частной американской компанией.

В Армении сообщение поспешили опровергнуть, назвав материал «дезинформационным», а опубликовавшее его издание «сайтом сомнительного происхождения». Но, как известно, нет дыма без огня.

На прошлой неделе посол США в Турции Томас Баррак заявил, что Вашингтон готов управлять коридором, если это поможет продвинуть переговоры Баку и Еревана.

В ответ на это пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян заявила, что Ереван не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией. Однако эти слова можно обыграть, как угодно, ведь в тексте опубликованного Periodista Digital меморандума говорится, что Армения сохраняет суверенитет над регионом, просто управлять транспортной артерией будут американцы.

Контроль над Зангезурским коридором долгое время являлся камнем преткновения. О создании коридора через Сюникскую область Армении, соединяющего основную территорию Азербайджана с эксклавом – Нахичеваньской областью, говорилось в трёхстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, которое положило конец второй Карабахской войне. Однако стороны долго не могли договориться о его открытии, поскольку Ереван настаивал на контроле над любой инфраструктурой, проходящей по его территории, а Баку считал, что эта артерия должна быть неподконтрольной Армении.

Впрочем, спор сам по себе противоречил тексту соглашения, где черным по белому написано: контроль над коридором осуществляет пограничная служба ФСБ РФ. Однако, с первых дней этого спора Россию негласно просто вычеркнули из него.

И вот оказывается, что Ереван все же готов предоставить управление коридором другому государству. Ранее премьер Армении Никол Пашинян подтвердил, что США прислали свое предложение по передаче контроля над Зангезурским коридором и отметил, что согласие все же может быть достигнуто.

Накануне пресс-секретарь Пашиняна заявила о готовности построить в Сюникской области железную дорогу. На какие средства – не уточнила. Проект для армянской экономики неподъемный. Значит, будут иностранный инвесторы. И вот еще одно подтверждение: турецкое правительственное агентство Anadolu сообщает, что Анкара получила многомиллиардный кредит от международных финансовых структур для подключения к Зангезурскому коридору. Якобы группа кредиторов во главе с японским банком MUFG Bank выделяет 2,4 миллиарда евро на строительство железнодорожной линии до Нахичевани.

А в начале месяца турецкий президент Эрдоган заявил, что Зангезурский коридор рассматривается Турцией как часть геополитической и геоэкономической революции, его открытие станет стратегическим событием. Интересно, он уже тогда что-то знал? А ведь за несколько дней до этого в Турции с первым в истории рабочим визитом побывал Никол Пашинян. Очевидно, что тема Зангезурского коридора была одной из главных на переговорах, ведь Турция ставит его запуск одним из условий открытия границ. Оно и понятно – для Турции это давняя мечта – получить выход на основную территорию Азербайджана, на побережье Каспийского моря и в Среднюю Азию, которая является не только перспективным экономическим партнером, но и частью геополитического проекта «Великого Турана».

Приглашение американцев тут могло бы стать компромиссом, устраивающим все стороны: для Турции возможность восстановить отношения с Трампом, изрядно подпорченные еще в его первый срок. Кроме того, присутствие США снизило бы влияние Ирана, который для Турции является (наряду с Россией) главным геополитическим конкурентом в регионе.

Для Азербайджана – это попытка утвердиться в качестве регионального лидера, который водит дружбу с ведущими мировыми игроками, и исправить испорченные при Байдене отношения с Вашингтоном. Накануне президент АР Алиев буквально рассыпался в похвалах Дональду Трампу, утверждая, что тот якобы прикладывает много усилий для мира и стабильности в регионе.

Ну, а для Армении американская компания в качестве оператора коридора выглядит куда привлекательнее, чем турецкая –это проще объяснить обществу. И, да, заручиться поддержкой Трампа, который может быть обижен на Пашиняна за то, что тот подписал соглашение с его предшественником в январе этого года, не дождавшись заезда в Белый дом нового хозяина.

Не случайно в вышеуказанном меморандуме проект коридора именуется пафосно «мост Трампа». Трампу все это, несомненно, льстит. Тем более, что он получает возможность не только потеснить Россию в ключевом для нее регионе, но и получить доступ к границе с Ираном, отрезав Тегеран от Закавказья и усилив его геополитическую изоляцию. Кроме того, проект соединения турецких железных дорог с Азербайджаном является одним из компонентов так называемого «Срединного коридора», соединяющего Азию и Европу. А это уже возможность ставить условия Европе и Китаю, которые рассматривают этот маршрут как одно из важнейших направлении в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

Таким образом, в регионе может появиться проект, противоречащий интересам России, Китая и Ирана одновременно. Анализируя риски для России, следует отметить, что они не только в исключении нашей страны из глобального инфраструктурного проекта, который, кстати, изначально должен был стать частью нашей транспортной сети в Азии, наряду с коридором Север-Юг. Хуже то, что вслед за коммерческой американской компанией в регионе под предлогом охраны может появиться американская ЧВК. А это туже открывает ворота для появления полноценной американской военной базы.

Подобному сценарию пока что мешает членство Армении в ОДКБ и наличие российского контингента в Гюмри, но разговоры об изменении этого статус-кво ведутся давно, и армянские официальные лица не раз намекали на возможность реализации подобного сценария. О том, что Пашинян якобы сказал нескольким своим соратникам, что в феврале следующего года Армения, по всей видимости, выйдет из ОДКБ, недавно писало издание Hraparak.

Следует отметить и возможность появления в Азербайджане военной базы другой страны НАТО – Турции. В азербайджанских СМИ все чаще звучат угрозы разместить такую базу в Хачмазском районе, у самой российской границы, это называют «мерой сдерживания».

Разговоры о появлении в Азербайджане турецкой базы пошли после начала резкого обострения отношений между Москвой и Баку. В начале июля о необходимости такого шага заявил бывший глава президентской администрации АР Елдар Намазов, по мнению которого, Баку якобы сталкивается с растущим давлением со стороны России и опасается «российской агрессии» после того, как Москва «разберется» с Украиной. На этом фоне складывается ощущение, что вся эта эскалация, возникшая между (надо понимать, уже бывшими) «стратегическими партнерами» создана искусственно, с целью оторвать наши страны друг от друга и создать почву для ввода в соседнюю страну турецких военных якобы для гарантий против «агрессивной России».

Таким образом, мы рискуем получить на южных границах сразу две военные базы НАТО, что значительно осложнит ситуацию с безопасностью нашей страны, особенно на фоне продолжающейся СВО. Возможно, о подобных сценариях говорить преждевременно, однако то, что у России есть серьезные проблемы в Закавказье – очевидно.