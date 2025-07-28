  • Новость часаПушилин сообщил о начале боев на улицах Димитрова в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    По «мосту Трампа» в Закавказье могут прийти солдаты НАТО

    @ EPA/TASS

    28 июля 2025, 10:10 Мнение

    По «мосту Трампа» в Закавказье могут прийти солдаты НАТО

    Вслед за коммерческой американской компанией, управляющей Зангезурским коридором из Азербайджана в Азербайджан через территорию Армении, в регионе под предлогом охраны может появиться американская ЧВК. А это туже открывает ворота для появления полноценной американской военной базы.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов

    политолог

    Ракетные амбиции Турции затрагивают интересы России
    Марин Ле Пен объяснила, почему торговая сделка ЕС и США – полное фиаско
    Во Франции новейшую российскую подлодку «Князь Пожарский» назвали «монстром»
    Командование 61-й бригады ВСУ сбежало из Сум

    Сенсационный материал выпустило испанское онлайн-издание Periodista Digital. Портал утверждает, что Армения, Азербайджан и США согласовали меморандум о взаимопонимании по созданию Зангезурского коридора, который будет эксплуатироваться частной американской компанией.

    В Армении сообщение поспешили опровергнуть, назвав материал «дезинформационным», а опубликовавшее его издание «сайтом сомнительного происхождения». Но, как известно, нет дыма без огня.

    На прошлой неделе посол США в Турции Томас Баррак заявил, что Вашингтон готов управлять коридором, если это поможет продвинуть переговоры Баку и Еревана.

    В ответ на это пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян заявила, что Ереван не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией. Однако эти слова можно обыграть, как угодно, ведь в тексте опубликованного Periodista Digital меморандума говорится, что Армения сохраняет суверенитет над регионом, просто управлять транспортной артерией будут американцы.

    Контроль над Зангезурским коридором долгое время являлся камнем преткновения. О создании коридора через Сюникскую область Армении, соединяющего основную территорию Азербайджана с эксклавом – Нахичеваньской областью, говорилось в трёхстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, которое положило конец второй Карабахской войне. Однако стороны долго не могли договориться о его открытии, поскольку Ереван настаивал на контроле над любой инфраструктурой, проходящей по его территории, а Баку считал, что эта артерия должна быть неподконтрольной Армении.

    Впрочем, спор  сам по себе противоречил тексту соглашения, где черным по белому написано: контроль над коридором осуществляет пограничная служба ФСБ РФ. Однако, с первых дней этого спора Россию негласно просто вычеркнули из него.

    И вот оказывается, что Ереван все же готов предоставить управление коридором другому государству. Ранее премьер Армении Никол Пашинян подтвердил, что США прислали свое предложение по передаче контроля над Зангезурским коридором и отметил, что согласие все же может быть достигнуто.

    Накануне пресс-секретарь Пашиняна заявила о готовности построить в Сюникской области железную дорогу. На какие средства – не уточнила. Проект для армянской экономики неподъемный. Значит, будут иностранный инвесторы. И вот еще одно подтверждение: турецкое правительственное агентство Anadolu сообщает, что Анкара получила многомиллиардный кредит от международных финансовых структур для подключения к Зангезурскому коридору. Якобы группа кредиторов во главе с японским банком MUFG Bank выделяет 2,4 миллиарда евро на строительство железнодорожной линии до Нахичевани.

    А в начале месяца турецкий президент Эрдоган заявил, что Зангезурский коридор рассматривается Турцией как часть геополитической и геоэкономической революции, его открытие станет стратегическим событием. Интересно, он уже тогда что-то знал? А ведь за несколько дней до этого в Турции с первым в истории рабочим визитом побывал Никол Пашинян. Очевидно, что тема Зангезурского коридора была одной из главных на переговорах, ведь Турция ставит его запуск одним из условий открытия границ. Оно и понятно – для Турции это давняя мечта – получить выход на основную территорию Азербайджана, на побережье Каспийского моря и в Среднюю Азию, которая является не только перспективным экономическим партнером, но и частью геополитического проекта «Великого Турана».

    Приглашение американцев тут могло бы стать компромиссом, устраивающим все стороны: для Турции возможность восстановить отношения с Трампом, изрядно подпорченные еще в его первый срок. Кроме того, присутствие США снизило бы влияние Ирана, который для Турции является (наряду с Россией) главным геополитическим конкурентом в регионе.

    Для Азербайджана – это попытка утвердиться в качестве регионального лидера, который водит дружбу с ведущими мировыми игроками, и исправить испорченные при Байдене отношения с Вашингтоном. Накануне президент АР Алиев буквально рассыпался в похвалах Дональду Трампу, утверждая, что тот якобы прикладывает много усилий для мира и стабильности в регионе.

    Ну, а для Армении американская компания в качестве оператора коридора выглядит куда привлекательнее, чем турецкая –это проще объяснить обществу. И, да, заручиться поддержкой Трампа, который может быть обижен на Пашиняна за то, что тот подписал соглашение с его предшественником в январе этого года, не дождавшись заезда в Белый дом нового хозяина.

    Не случайно в вышеуказанном меморандуме проект коридора именуется пафосно «мост Трампа». Трампу все это, несомненно, льстит. Тем более, что он получает возможность не только потеснить Россию в ключевом для нее регионе, но и получить доступ к границе с Ираном, отрезав Тегеран от Закавказья и усилив его геополитическую изоляцию. Кроме того, проект соединения турецких железных дорог с Азербайджаном является одним из компонентов так называемого «Срединного коридора», соединяющего Азию и Европу. А это уже возможность ставить условия Европе и Китаю, которые рассматривают этот маршрут как одно из важнейших направлении в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

    Таким образом, в регионе может появиться проект, противоречащий интересам России, Китая и Ирана одновременно. Анализируя риски для России, следует отметить, что они не только в исключении нашей страны из глобального инфраструктурного проекта, который, кстати, изначально должен был стать частью нашей транспортной сети в Азии, наряду с коридором Север-Юг. Хуже то, что вслед за коммерческой американской компанией в регионе под предлогом охраны может появиться американская ЧВК. А это туже открывает ворота для появления полноценной американской военной базы.

    Подобному сценарию пока что мешает членство Армении в ОДКБ и наличие российского контингента в Гюмри, но разговоры об изменении этого статус-кво ведутся давно, и армянские официальные лица не раз намекали на возможность реализации подобного сценария. О том, что Пашинян якобы сказал нескольким своим соратникам, что в феврале следующего года Армения, по всей видимости, выйдет из ОДКБ, недавно писало издание Hraparak.

    Следует отметить и возможность появления в Азербайджане военной базы другой страны НАТО – Турции. В азербайджанских СМИ все чаще звучат угрозы разместить такую базу в Хачмазском районе, у самой российской границы, это называют «мерой сдерживания».

    Разговоры о появлении в Азербайджане турецкой базы пошли после начала резкого обострения отношений между Москвой и Баку. В начале июля о необходимости такого шага заявил бывший глава президентской администрации АР Елдар Намазов, по мнению которого, Баку якобы сталкивается с растущим давлением со стороны России и опасается «российской агрессии» после того, как Москва «разберется» с Украиной. На этом фоне складывается ощущение, что вся эта эскалация, возникшая между (надо понимать, уже бывшими) «стратегическими партнерами» создана искусственно, с целью оторвать наши страны друг от друга и создать почву для ввода в соседнюю страну турецких военных якобы для гарантий против «агрессивной России».

    Таким образом, мы рискуем получить на южных границах сразу две военные базы НАТО, что значительно осложнит ситуацию с безопасностью нашей страны, особенно на фоне продолжающейся СВО. Возможно, о подобных сценариях говорить преждевременно, однако то, что у России есть серьезные проблемы в Закавказье – очевидно.

    Другие материалы автора

    Главное
    На Украине произошли взрывы возле военного аэродрома в Староконстантинове
    «Северяне» рассказали о перегруппировке войск ВСУ на Сумском направлении
    Украина впервые импортировала газ из Азербайджана новым маршрутом
    Российского военнослужащего оштрафовали на 2,5 млн рублей за пораженческие разговоры
    Американский эксперт объяснил, почему конфликт на Украине должен завершиться до конца года
    Стало известно о приближении климатического перелома из-за перегрева океанов
    Российские ученые обнаружили «убийцу бацилл»

    Когда россияне снова смогут покупать дома и машины

    Банк России резко снизил ставку – сразу на два процентных пункта. Обычно это напрямую сказывается на ставках по кредитам и депозитам. И для рубля смягчение политики ЦБ означает путь к ослаблению. Однако реальная ситуация в России не такая однозначная, как в учебниках. Какого же эффекта стоит ждать? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа теряет еще одно нейтральное государство

    Еще одна европейская страна рискует утратить нейтралитет. Так, глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о готовности страны начать дискуссию о вступлении в НАТО. Эксперты отмечают, что в случае необходимой политической воли со стороны Вены, этот шаг может быть легко осуществим, однако потерю нейтралитета может не одобрить население республики. Что вступление Австрии в НАТО будет означать для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Как формируется новый облик российского ВМФ

    «Сейчас в России строятся десятки кораблей». Такими словами в День Военно-морского флота эксперты оценивают как обновление корабельного состава, так и резкий рост значения роботизированных систем для морских боевых действий. Как формируется новый облик ВМФ России и какие задачи отрабатывались на завершающихся учениях «Июльский шторм»? Подробности

    Перейти в раздел

    Ракетные амбиции Турции затрагивают интересы России

    Гиперзвуковое оружие якобы появилось у Турции, пишут некоторые издания. И действительно, в Стамбуле был показан новый образец турецкой ракетной техники. Но на самом деле ракета Tayfun имеет совсем другие ключевые особенности, которые стоит иметь в виду всем потенциальным противникам Турции. В том числе и России. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации