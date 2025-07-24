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    24 июля 2025, 13:52 • В мире

    Заокеанская ЧВК претендует на армянскую территорию

    Заокеанская ЧВК претендует на армянскую территорию
    @ Resul Rehimov/Anadolu/Reuters

    Tекст: Евгений Крутиков

    Западная пресса утверждает, что США, Армения и Азербайджан якобы уже согласовали вариант разрешения ключевого конфликта между Баку и Ереваном – так называемой проблемы Зангезурского коридора. Так ли это на самом деле, в чем заключается этот вариант и почему для Армении он означает полную потерю суверенитета над частью страны?

    Армения, Азербайджан и США согласовали меморандум о взаимопонимании по созданию Зангезурского коридора, утверждает испанское онлайн-издание Periodista Digital. «Нам удалось получить конфиденциальный документ под названием «Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора «Мост Трампа». По словам наших источников, этот документ уже был одобрен в Армении, Азербайджане и США», – пишет издание.

    Заявляется, что изданию удалось ознакомиться с документом с помощью неназванных представителей армянской диаспоры во Франции, имеющих контакты в правительстве Армении. Меморандум якобы предусматривает реализацию проекта транспортного коридора, который пройдет через Сюникскую область на юге Армении. Коридор должен соединить основную территорию Азербайджана с ее эксклавом, Нахичеванской областью. В меморандуме также говорится, что Армения сохраняет суверенитет над Сюником. Однако транспортный коридор будет эксплуатироваться частной американской компанией, получившей соответствующую лицензию.

    Официального подтверждения этому пока нет и быть не может, поскольку, по данным газеты ВЗГЛЯД, сейчас на столе переговоров между Арменией и Азербайджаном три различных предложения по так называемому «Зангезурскому коридору». Ни один из них не принят, ибо все они по той или иной причине не устраивают какую-либо из сторон.

    В чем суть американского варианта? 42 км коридора между собственно Азербайджаном и Нахичеванской областью передаются на 99 лет некой американской эксплуатационной компании. Доходы делятся в следующей пропорции: 40% американцам и по 30% Армении и Азербайджану. Охрану коридора и грузов также будут осуществлять американцы, но не регулярная армия, а ЧВК без тяжелого вооружения численностью примерно 1 тыс. человек.

    Департамент информации МИДа Армения уже заявил, что «статья не соответствует действительности». Но это опровержение, скорее всего, может относиться только к утверждению, что стороны уже согласовали договор по Зангезуру (Сюнику) в его американском варианте. Само наличие такого предложения не комментируется. Кроме того, соглашение о транспортном коридоре увязывается с демаркацией границ и заключением полноценного мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

    Какое-либо присутствие в этом во всем России не предусматривается, хотя по соглашению 2020 года транспортное сообщение в Зангезурском коридоре должно осуществляться с участием погранвойск ФСБ РФ.

    Остальные два проекта также игнорируют роль России. Один из них армянский и заключается в том, что коридор должны контролировать или чисто армянское специальное военное подразделение, либо некие (скорее всего французские) миротворцы из Европы.

    Азербайджанский вариант предполагает присутствие на этом участке только азербайджанских военнослужащих. Для Армении принятие данного варианта означало бы полную потерю суверенитета над всем Сюником (самый южный регион страны). Впрочем, то же самое означает и вариант американский.

    Конечно, нет сомнений, что риторически будет провозглашено сохранение данного суверенитета, оно может быть даже зафиксировано на бумаге, Но на практике Армения перейдет в разряд стран, часть которой оккупирована частной военной компанией другой страны (например, США). Это в любом случае потеря суверенитета, даже если там вдоль всей дороги вывесить армянские флаги.

    Азербайджан пока не увязывает все три проблемы в отношениях с Арменией (транспортный коридор, демаркация границы и мирное соглашение) в один пакет, но теоретически такое возможно. Дело в то, что за все годы было делимитировано только 32 км армяно-азербайджанской границы, и конца этому процессу не видно. Но в такой ситуации невозможно подписать и полноценный мирный договор, поскольку там обязана присутствовать статья об уважении территориальной целостности друг друга.

    А когда не определена граница, то невозможно и понять, где начинается и заканчивается эта самая территориальность целостность. В каких конкретных географических пределах ее требуется уважать?

    Помимо этого, Баку выдвигает еще одно условие для заключения мирного договора – изменение преамбулы Конституции Армении, что возможно только путем референдума. При этом сегодня доминирующее общественное настроение в Армении – это апатия. А в такой ситуации при грамотном подходе правительство Пашиняна может и референдум успешно провести, и преамбулу изменить, и границу делимитировать.

    Однако в то же время Армению не устраивает полное исключение из переговорного процесса и из «Зангезурского коридора» Европы и особенно Франции. Ведь в таком случае будет разрушен главный внешнеполитический миф Пашиняна о том, что Армении вместо России поможет (гарантирует ее безопасность) Франция и Евросоюз в целом. Правительство Пашиняна поддерживает «миф о Европе» исключительно из предвыборных целей. После подрыва союзнических отношений с Россией необходимо продемонстрировать хоть какую-то национальную перспективу.

    В итоге на данный момент наиболее пострадавшая сторона в этой ситуации сторона – Франция, вся стратегия которой в регионе разрушается на глазах. В этом, кстати, возможная причина того, что утечка предлагаемого американцами варианта соглашения по коридору произошла именно из Парижа.

    Главный бенефициар – Турция, причем речь идет не об экономических выгодах (вся история Южного Кавказа, начиная с Карабахских войн – вообще не про экономику), а о геостратегических. В первую очередь это успешное продвижение «османского проекта» на Южном Кавказе.

    Напряженно следит за происходящим и Иран, которому не нравится появление на его северной границе вооруженных американцев, пусть и в виде ЧВК. Кроме того, граница Ирана с Арменией в случае реализации американского проекта сокращается, и американцы получат множество возможностей для контроля и наблюдения и за иранскими грузами, и за территорией. Это прекрасный плацдарм для разведывательной и диверсионной деятельности.

    Азербайджану на первом этапе удалось устранить препятствие, которое они считали основным: Россию и других посредников, начиная с Минского процесса. Но дело в том, что Армения сама согласилась с ликвидацией Минской группы в качестве предварительного условия для заключения мирного договора и не сохранила за собой никаких других переговорных площадок, где могла бы рассчитывать на помощь союзников. Устранение России из переговорного процесса, а также вывод российских погранвойск произошли не просто с молчаливого согласия Еревана, а при его активном участии.

    Но при этом привлечение в качестве нового партнера Европы и отдельно Франции так и осталось внешнеполитическим мифом. В результате Армения оказалась в патовой ситуации.

    В таком контексте перспективы скорого заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном представляются очень туманными. Правда, Баку никуда не торопится и, похоже, готов годами дожимать Ереван по частям. Такая стратегия позволяет рассматривать все принципиальные вопросы постепенно: сначала «Зангезурский коридор», затем граница и изменение Конституции, а потом собственно текст мирного соглашения.

    А Дональду Трампу очень хочется получить Нобелевскую премию за урегулирование того, что урегулировать практически невозможно, особенно без участия России. В сложившейся ситуации никакой мирный договор даже с максимальными уступками армянской стороны не может гарантировать соблюдение мира на те самые 99 лет, которые прописаны в американском варианте соглашения по коридору. Возможна лишь фиксация сложившегося положения вещей.

    И при этом будет сохраняться постоянное давление Баку на соседа, который своими руками рвет связи со своим единственным стратегическим союзником в лице России, а теперь теряет и потенциальную группу поддержки в Европе. Долгие годы лет сидения на двух, а то и большем количестве стульев дали соответствующее падение в яму.

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