Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет

Пашинян заявил о запуске проекта «Перекресток мира» вместо Зангезурского коридора

Tекст: Вера Басилая

Пашинян на встрече с армянской общиной Стамбула заявил, что Зангезурского коридора не будет, вместо этого страна сосредоточится на реализации проекта «Перекресток мира», передает ТАСС.

Премьер подчеркнул, что речь идет о взаимном признании территориальной целостности, суверенитета и равноправия всех сторон. Пашинян отметил, что договоренности между Арменией и Турцией должны строиться на отсутствии угроз друг для друга.

Глава правительства также уточнил, что проект «Перекресток мира» предусматривает восстановление Мегринской железной дороги, что позволит соединить не только Азербайджан и Армению, но и расширить транспортные связи между Турцией, Азербайджаном, Грузией и Ираном. Пашинян выразил уверенность, что реализация проекта приведет к открытию новых маршрутов и усилит региональное сотрудничество.

Премьер добавил, что, по его мнению, нет оснований опасаться проезда транспорта через территорию страны в рамках этого проекта. «Чего они хотят [Турция и Азербайджан]? Хотят ездить по нашей территории? Так пусть ездят, разве это плохо? Мы сами это предлагаем в рамках «Перекрестка мира», – сказал Пашинян.

Азербайджан называет Зангезурским коридором проект транспортного маршрута длиной около 40 км через Сюникскую область Армении – как способ прямого сообщения между западными районами страны и Нахичеванской Автономной Республикой.