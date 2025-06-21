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Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет
Пашинян заявил о запуске проекта «Перекресток мира» вместо Зангезурского коридора
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, но объявил о намерении реализовать проект «Перекресток мира», предполагающий восстановление Мегринской железной дороги и создание международных транспортных маршрутов.
Пашинян на встрече с армянской общиной Стамбула заявил, что Зангезурского коридора не будет, вместо этого страна сосредоточится на реализации проекта «Перекресток мира», передает ТАСС.
Премьер подчеркнул, что речь идет о взаимном признании территориальной целостности, суверенитета и равноправия всех сторон. Пашинян отметил, что договоренности между Арменией и Турцией должны строиться на отсутствии угроз друг для друга.
Глава правительства также уточнил, что проект «Перекресток мира» предусматривает восстановление Мегринской железной дороги, что позволит соединить не только Азербайджан и Армению, но и расширить транспортные связи между Турцией, Азербайджаном, Грузией и Ираном. Пашинян выразил уверенность, что реализация проекта приведет к открытию новых маршрутов и усилит региональное сотрудничество.
Премьер добавил, что, по его мнению, нет оснований опасаться проезда транспорта через территорию страны в рамках этого проекта. «Чего они хотят [Турция и Азербайджан]? Хотят ездить по нашей территории? Так пусть ездят, разве это плохо? Мы сами это предлагаем в рамках «Перекрестка мира», – сказал Пашинян.
Азербайджан называет Зангезурским коридором проект транспортного маршрута длиной около 40 км через Сюникскую область Армении – как способ прямого сообщения между западными районами страны и Нахичеванской Автономной Республикой.