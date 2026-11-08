Запасы газа в подземных хранилищах Германии упали ниже 60%

Заполненность подземных хранилищ газа в Германии опустилась ниже 60%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суточный отбор из немецких хранилищ 6 ноября достиг нового антирекорда, превысив предыдущий максимальный показатель для этой даты на 37 млн кубометров, передает ТАСС со ссылкой на Газпром.

Европа начала отопительный сезон с рекордно низкими запасами топлива. Из-за похолодания страны региона максимальными темпами наращивают отбор газа. Спустя десять дней после достижения осеннего пика заполнения хранилищ суммарный отбор превысил средний показатель за предыдущие пять лет в 2,2 раза.

С начала отопительного сезона 28 октября европейские государства отобрали из хранилищ почти 3 млрд кубометров газа. Разница между объемом отбора и закачки превысила 2 млрд кубометров. Таким образом, страны Европы израсходовали уже 5% от объема, закачанного за лето к наступлению холодов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились ниже 60%.

В четверг Газпром сообщил о рисках для надежного обеспечения европейских потребителей в пиковый зимний период.

Во вторник Международное энергетическое агентство заявило о падении запасов газа в европейских хранилищах до самого низкого уровня с 2013 года.