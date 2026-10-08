Посол в ФРГ Нечаев заявил о ревизии Берлином итогов Второй мировой войны

Tекст: Вера Басилая

Определенные политические силы в Германии стремятся пересмотреть исторические факты и скрыть масштаб вклада СССР в победу, передает РИА «Новости».

«Упомянутые тенденции, включая запрет на демонстрацию символики Великой Победы на советских воинских мемориалах и захоронениях, отказ от приглашения официальных российских представителей на акции памяти, попытки переписать отдельные страницы новейшей истории, включая нежелание признать преступления Третьего рейха и его пособников геноцидом народов СССР, – все это производная курса определенных политических сил», – заявил Сергей Нечаев.

С 2022 года полиция Берлина регулярно вводит запреты на советскую и российскую символику, включая демонстрацию георгиевских ленточек, в дни памятных мероприятий 8 и 9 мая.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва продолжит добиваться на международном уровне признания преступлений нацистов против граждан СССР актами геноцида.

Ранее Нечаев обвинил Берлин в разрушении двусторонних связей с Россией.

В мае правительство ФРГ отказалось назвать страны, освободившие Германию от нацизма.

Министр иностранных дел Сергей Лавров указал на пугающее распространение «метастазов нацизма» в странах НАТО и Евросоюза, в частности в Германии и Прибалтике.

До этого Лавров указал на распространение нацистских идей в Германии.