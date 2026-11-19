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Бундесвер сформировал восемь новых батальонов
DPA: В составе сухопутных войск Германии создали восемь новых батальонов
В рамках мер по повышению боеспособности вооруженных сил Германии сформированы восемь новых батальонов, при этом министр обороны ФРГ Борис Писториус пропустил торжественную церемонию.
Торжественная церемония в ознаменование создания новых подразделений бундесвера прошла в Мунстере в присутствии около 400 военнослужащих, пишет ТАСС со ссылкой на DPA. Вопреки ожиданиям, глава оборонного ведомства на мероприятие не приехал.
«Мы хотим с каждым днем становиться сильнее, чтобы сохранять мир и свободу и – если потребуется – успешно их защищать», – заявил командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг.
Шесть из восьми батальонов займутся территориальной обороной и защитой критически важной инфраструктуры, включая порты и цифровые сети. Значительную часть личного состава составят резервисты из гражданского сектора. Новые подразделения дислоцированы в шести городах Германии. В ближайшие месяцы их доукомплектуют техникой и людьми, численность каждого батальона достигнет нескольких сотен человек.
Также сформированы недостающие части 45-й танковой бригады, которая на постоянной основе размещается в Литве. В их числе появились танковый артиллерийский батальон, батальон обеспечения, инженерно-саперная танковая рота и разведывательная рота. Планируется, что бригада достигнет полной боеготовности к 2027 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом немецкий оборонный концерн Rheinmetall взялся построить для бундесвера масштабную модульную военную базу в Литве.
Вооруженные силы Германии столкнулись с дефицитом кадров при формировании литовского военного контингента.
В прошлом году Берлин запланировал создать четвертую дивизию для защиты стратегически важных объектов внутри страны.