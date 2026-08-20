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Ростех: «Торнадо-С» и «Сарма» экономят ракеты благодаря высокой точности
Российские реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и «Сарма» способны точечно поражать цели за счет ввода индивидуального полетного задания для каждого снаряда, минимизируя расход боеприпасов, сообщили в Ростехе.
«В «Торнадо-С» предусмотрена возможность введения индивидуального полетного задания для каждого управляемого снаряда. Она обеспечивается бортовой автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО). Благодаря этому машина может поражать точечные цели», – пояснили в госкорпорации, передает РИА «Новости».
Мощность боевой части ракет вкупе с высокой точностью позволяет уничтожать даже глубоко спрятанные и защищенные объекты противника на значительном удалении.
Аналогичными характеристиками обладает и новейшая колесная система «Сарма», которая с 2025 года уже поступает в войска.
«Торнадо-С» предназначен для ударов по технике, скоплениям живой силы, средствам ПВО и командным пунктам. Облегченная версия «Сарма» весит почти в два раза меньше благодаря четырехосному шасси КАМАЗ, при этом сохраняя калибр 300 миллиметров и дальность стрельбы свыше 100 километров.
Ране системы «Торнадо-С» поразили опорные пункты противника на Добропольском направлении.
Зимой госкорпорация анонсировала дебют новейшей реактивной системы залпового огня «Сарма» на международной выставке в Эр-Рияде.
Ранее разработчики отмечали способность управляемых снарядов данного комплекса эффективно преодолевать средства противовоздушной обороны.