Ростех: «Торнадо-С» и «Сарма» экономят ракеты благодаря высокой точности

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В «Торнадо-С» предусмотрена возможность введения индивидуального полетного задания для каждого управляемого снаряда. Она обеспечивается бортовой автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО). Благодаря этому машина может поражать точечные цели», – пояснили в госкорпорации, передает РИА «Новости».

Мощность боевой части ракет вкупе с высокой точностью позволяет уничтожать даже глубоко спрятанные и защищенные объекты противника на значительном удалении.

Аналогичными характеристиками обладает и новейшая колесная система «Сарма», которая с 2025 года уже поступает в войска.

«Торнадо-С» предназначен для ударов по технике, скоплениям живой силы, средствам ПВО и командным пунктам. Облегченная версия «Сарма» весит почти в два раза меньше благодаря четырехосному шасси КАМАЗ, при этом сохраняя калибр 300 миллиметров и дальность стрельбы свыше 100 километров.

Ране системы «Торнадо-С» поразили опорные пункты противника на Добропольском направлении.

Зимой госкорпорация анонсировала дебют новейшей реактивной системы залпового огня «Сарма» на международной выставке в Эр-Рияде.

Ранее разработчики отмечали способность управляемых снарядов данного комплекса эффективно преодолевать средства противовоздушной обороны.