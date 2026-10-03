Reuters: В Сеуле и Токио запущенную КНДР ракету назвали баллистической

В Сеуле и Токио запущенную КНДР ракету назвали баллистической

Tекст: Катерина Туманова

В заявлении южнокорейских военных говорится, что ракета была запущена из района Вонсан около 6:30 утра в субботу (21:30 по Гринвичу, пятница). Дальность полета ракеты не уточняется, передает Reuters.

Береговая охрана Японии в электронном заявлении со ссылкой на министерство обороны страны сообщила, что объект, возможно, был баллистической ракетой и, по всей видимости, упал на землю.

Южнокорейские военные заявили, что усилили контроль за любыми дальнейшими испытаниями ракет и будут обмениваться разведывательной информацией с США и Японией.

В субботу Совет национальной безопасности администрации президента Южной Кореи провел экстренное заседание для оценки ситуации после запуска ракеты КНДР, говорится в заявлении администрации.

Запуск произошел после того, как Ким Ё Чжон, сестра лидера Ким Чен Ына, выступила в пятницу с заявлением, в котором отвергла требование Сеула принести извинения за якобы северокорейские мины, серьезно ранившие южнокорейских солдат в демилитаризованной зоне между двумя Кореями.

Ранее Yonhap сообщило, что КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 сентября северокорейские военные произвели пуск ракеты в сторону Японского моря. В конце августа Вооруженные силы КНДР выпустили из окрестностей Пхеньяна около десяти баллистических ракет малой дальности.