Продажи электромобилей Tesla в Европе резко упали

FT: Tesla резко потеряла значительную долю рынка в Германии, Франции и Норвегии

Tекст: Мария Иванова

Газета Financial Times сообщила о резком падении продаж электромобилей Tesla на европейских рынках в январе. В Германии, где находится единственный производственный завод Tesla в Европе, продажи снизились на 59% по сравнению с прошлым годом, составив около 1277 автомобилей.

Во Франции снижение составило 63%, а в Норвегии – 38%. В Великобритании число продаваемых электромобилей Tesla уменьшилось на 8% по сравнению с январем прошлого года.

Эксперты указывают на несколько причин падения продаж. В частности, в Германии потребители могут ожидать выпуска обновленной модели Tesla Y, который запланирован на первую половину 2025 года. Однако, как отмечает Financial Times, значительное влияние оказали высказывания Илона Маска, которые вызвали негативную реакцию в Германии.

Маск активно критиковал канцлера Олафа Шольца и поддерживал партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), что вызвало возмущение и критику со стороны других политических партий. Представитель правительства ФРГ Кристиан Хоффман обвинила Маска в попытке вмешательства в предвыборную борьбу в стране.

На прошлой неделе немецкие полицейские подтвердили, что активисты из «Центра политической красоты» и «Под предводительством осла» проецировали изображение Илона Маска с противоречивым жестом на фасад завода Tesla в Бранденбурге.

А министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас заявил о необходимости бойкота автомобилей Tesla из-за высказываний Илона Маска, касающихся чувствительности немцев к исторической вине.