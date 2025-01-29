Шольц возмутился из-за поддержки Маском партии АдГ

Канцлер Шольц назвал отвратительной поддержку Маском «Альтернативы для Германии»

Tекст: Максим Попов

На полях предвыборного мероприятия в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц сделал резкое заявление в адрес Илона Маска, сообщает «ТАСС». Шольц заявил, что он «взбешен» поддержкой партии «Альтернатива для Германии» со стороны известного американского миллиардера.

По мнению Шольца, вмешательство Маска в европейскую политику является «отвратительным и нехорошим» для демократического развития Европейского Союза.

Шольц также подчеркнул, что привык к вмешательству медиамагнатов в политику Германии, но считает новое явление, когда Маск поддерживает правопопулистские партии по всей Европе, особенно тревожным. «И это действительно отвратительно и нехорошо для демократического развития во всем ЕС», – заявил канцлер.

Канцлер напомнил о значении США в освобождении Германии от нацистского режима и формировании демократических основ в стране. Он выразил недоумение тем, что Маск, американский бизнесмен, поддерживает радикальные силы, которые, по мнению Шольца, противоречат фундаментальным ценностям, включая память о жертвах нацизма.

Напомним, 25 января Маск по видеосвязи выразил поддержку АдГ и обвинил правительство ФРГ в подавлении свободы слова. В частности, Маск отметил, что немцы не должны чувствовать вину за прошлое своей страны, и добавил, что будущее мировой цивилизации может зависеть от предстоящих выборов в Бундестаг. Он также подверг критике немецкое правительство, обвинив его в подавлении свободы слова и использовании «тоталитарного подхода», включая заключение граждан за посты в социальных сетях.