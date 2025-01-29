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Шольц возмутился из-за поддержки Маском партии АдГ
Канцлер Шольц назвал отвратительной поддержку Маском «Альтернативы для Германии»
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил возмущение поддержкой американским миллиардером Илоном Маском партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), назвав это отвратительным и опасным для демократии в Европе.
На полях предвыборного мероприятия в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц сделал резкое заявление в адрес Илона Маска, сообщает «ТАСС». Шольц заявил, что он «взбешен» поддержкой партии «Альтернатива для Германии» со стороны известного американского миллиардера.
По мнению Шольца, вмешательство Маска в европейскую политику является «отвратительным и нехорошим» для демократического развития Европейского Союза.
Шольц также подчеркнул, что привык к вмешательству медиамагнатов в политику Германии, но считает новое явление, когда Маск поддерживает правопопулистские партии по всей Европе, особенно тревожным. «И это действительно отвратительно и нехорошо для демократического развития во всем ЕС», – заявил канцлер.
Канцлер напомнил о значении США в освобождении Германии от нацистского режима и формировании демократических основ в стране. Он выразил недоумение тем, что Маск, американский бизнесмен, поддерживает радикальные силы, которые, по мнению Шольца, противоречат фундаментальным ценностям, включая память о жертвах нацизма.
Напомним, 25 января Маск по видеосвязи выразил поддержку АдГ и обвинил правительство ФРГ в подавлении свободы слова. В частности, Маск отметил, что немцы не должны чувствовать вину за прошлое своей страны, и добавил, что будущее мировой цивилизации может зависеть от предстоящих выборов в Бундестаг. Он также подверг критике немецкое правительство, обвинив его в подавлении свободы слова и использовании «тоталитарного подхода», включая заключение граждан за посты в социальных сетях.