Бывший глава управления госдоходов в Казахстане получил 10 лет колонии за взятку

Tекст: Елизавета Шишкова

Чиновник получил деньги за незаконный пропуск более 1 тыс. грузовиков через границу с Россией. Он договорился с гражданином России о беспрепятственном пропуске фур с сентября по октябрь 2025 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Бывший исполняющий обязанности руководителя управления департамента госдоходов по Западно-Казахстанской области признан виновным по части 4 статьи 366 Уголовного кодекса Казахстана (получение взятки в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности.

В передаче взятки в 100 млн тенге (более 220 тыс. долларов) участвовал посредник, который получил за свои услуги 24,8 млн тенге (около 55 тыс. долларов). Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы. Суд также постановил конфисковать в доход государства незаконно полученные средства. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд в Калмыкии приговорил бывшего главу муниципального образования к пяти годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере.

На прошлой неделе суд в Омске приговорил гражданина Казахстана к двум годам и пяти месяцам колонии за незаконный провоз в Россию иностранца.

В прошлом месяце московский суд назначил бывшему начальнику одного из подразделений РЖД 11 лет лишения свободы за получение взяток на 5 млн рублей.