Суд дал иностранцу 19 лет колонии за контрабанду наркотиков из Испании

Иностранец получил 19 лет строгого режима за контрабанду 70 кг наркотиков

Tекст: Мария Иванова

Суд вынес приговор с учетом мнения государственного обвинителя и вердикта присяжных заседателей. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным следствия, в марте 2023 года фигурант организовал получение на территории региона незаконно ввезенной партии наркотического средства массой более 70 кг. Злоумышленник планировал сбывать запрещенные вещества на территории России.

Кроме того, иностранец незаконно присвоил найденное огнестрельное оружие и 34 патрона к нему без специального разрешения. В ходе судебного разбирательства мужчина признал вину только в части незаконного оборота оружия и боеприпасов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году прокурор запросил условный срок для актрисы Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков.

Летом прошлого года в Калининграде арестовали контрабандиста наркотических веществ из Литвы.

В начале прошлого года в Москве за аналогичное преступление задержали американца.