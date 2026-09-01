В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
Российские войска прорвали оборону противника на подступах к Доброполью
Вооруженные силы России вклинились в оборону украинской армии в Доброполье
Российские войска вклиниваются в оборону ВСУ в Доброполье со стороны Анновки, сообщили в российских силовых структурах.
Российские военнослужащие продолжают наступление и вклиниваются в оборонительные порядки противника в Доброполье, передает ТАСС. Движение осуществляется со стороны соседней Анновки. «Со стороны Анновки оборона ВСУ под угрозой из-за вклинивания российских войск. Работа там ведется сложная», – сообщили представители силовых структур. Напомним, что Министерство обороны России заявило об освобождении примыкающей к Доброполью Анновки 25 августа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Анновка в Донецкой народной республике.
Министерство обороны России назвало взятие этого села ключевым шагом перед наступлением на Доброполье.
Отступающие украинские подразделения подверглись массированным ударам при выходе из разрушенных опорных пунктов.