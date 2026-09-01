Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили около 1375 военных

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Никольского, Кияницы и Уланово в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Писаревки, Слатино, Избицкого, Приколотного и Соснового Бора.

При этом ВСУ потеряли более 245 военнослужащих и пять бронемашин.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны рядом с Грушевкой, Андреевкойи Прокоповкой в Харьковской области, Карповкой, Рубцами и Лозовым в Донецкой народной республике (ДНР).

Потери противника при этом составили свыше 190 военнослужащих и две бронемашины.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Краматорска, Новоселовки, Клинового, Славянска, Кондратовки и Дружковки в ДНР.

Противник потерял до 205 военнослужащих, две бронемашины и семь артиллерийских орудий, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии у Андреевки, Белозерского, Федоровки и Доброполья в ДНР и Ивановки в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 370 военнослужащих, две бронемашины и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Барвиновки, Листовки, Общего, Розовки, Самойловки и Никольского в Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве.

Противник при этом потерял до 325 военнослужащих и гаубицу «Богдана».

Напомним, накануне подразделения Вооруженных сил взяли под контроль Великий Прикол и Садки в Сумской области.

Днем ранее российские военные освободили Рубежное, Новоандреевку и Храповщину.

За прошлую неделю российские войска освободили семь населенных пунктов.