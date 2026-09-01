Предприятие под Киевом пострадало после ночной воздушной тревоги

Глава администрации Ткаченко сообщил о повреждении предприятия в Борисполе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Предприятие в Борисполе получило повреждения в ночь на 1 сентября, передает ТАСС.

«В Борисполе повреждено предприятие», – написал глава областной администрации Тимур Ткаченко в своем телеграм-канале.

Чиновник не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь и чем занимается пострадавшая организация. Известно, что в ночное время на территории региона объявляли режим воздушной тревоги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска поразили логистический комплекс ВСУ рядом с аэропортом в Борисполе.

Несколькими днями ранее в пригороде Киева возник крупный пожар из-за атаки беспилотников.

В конце августа инфраструктурные объекты в Бориспольском районе получили повреждения на фоне масштабной воздушной тревоги.