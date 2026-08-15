Болгарев доложил об освобождении 19 населенных пунктов группировкой «Восток»

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны Андрей Белоусов проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Восток» в зоне проведения спецоперации, следует из сообщения в Max Минобороны.

В командном пункте глава ведомства заслушал доклады о текущей обстановке на линии соприкосновения и действиях противника.

Командующий группировкой Петр Болгарев проинформировал министра о темпах продвижения подразделений. «В ходе летней кампании нашими войсками освобождено 19 населенных пунктов, из них семь в Днепропетровской и 12 в Запорожской областях», – заявил Болгарев.

Кроме того, начальник управления войск беспилотных систем группировки сообщил, что увеличение поставок современных ударных и разведывательных беспилотников позволило усилить огневое воздействие на противника. Также ведется непрерывная воздушная разведка на всех направлениях.

В начале августа президент России Владимир Путин назначил Петра Болгарева временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток».

В июле бойцы этого объединения освободили село Александровка в Днепропетровской области.

Месяцем ранее российские военные взяли под контроль населенные пункты Ровное и Лесное в Запорожской области.