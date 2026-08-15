  • Новость часаГруппировка «Восток» создала аналитический центр для БПЛА
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    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    28 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    15 августа 2026, 11:15 • Новости дня

    Группировка «Восток» за лето освободила 19 населенных пунктов

    Болгарев доложил об освобождении 19 населенных пунктов группировкой «Восток»

    Группировка «Восток» за лето освободила 19 населенных пунктов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе летней кампании группировка «Восток» ВС России освободила семь населенных пунктов в Днепропетровской области и 12 в Запорожской области, доложил командующий группировкой Петр Болгарев министру обороны Андрею Белоусову.

    Министр обороны Андрей Белоусов проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Восток» в зоне проведения спецоперации, следует из сообщения в Max Минобороны.

    В командном пункте глава ведомства заслушал доклады о текущей обстановке на линии соприкосновения и действиях противника.

    Командующий группировкой Петр Болгарев проинформировал министра о темпах продвижения подразделений. «В ходе летней кампании нашими войсками освобождено 19 населенных пунктов, из них семь в Днепропетровской и 12 в Запорожской областях», – заявил Болгарев.

    Кроме того, начальник управления войск беспилотных систем группировки сообщил, что увеличение поставок современных ударных и разведывательных беспилотников позволило усилить огневое воздействие на противника. Также ведется непрерывная воздушная разведка на всех направлениях.

    В начале августа президент России Владимир Путин назначил Петра Болгарева временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток».

    В июле бойцы этого объединения освободили село Александровка в Днепропетровской области.

    Месяцем ранее российские военные взяли под контроль населенные пункты Ровное и Лесное в Запорожской области.

    14 августа 2026, 13:07 • Новости дня
    Лавров разъяснил, почему нельзя остановить конфликт с Украиной по линии фронта
    Лавров разъяснил, почему нельзя остановить конфликт с Украиной по линии фронта
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование, а простая остановка на текущих позициях обесценит исторические победы России, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что призывы к немедленной остановке боевых действий звучат все чаще. Однако дипломат подчеркнул невозможность такого сценария без долгосрочного и устойчивого урегулирования ситуации, следует из сообщения на сайте МИД.

    «Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование», – подчеркнул Лавров.

    По словам Лаврова, заморозка конфликта на текущей линии соприкосновения стала бы предательством подвига советских солдат, победивших нацизм, указал глава ведомства.

    «Речь идет не только о том, как кому-то комфортно живется сегодня – у нас люди страдают, люди погибают от этих террористических актов. Речь идет о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства», – подчеркнул Лавров.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о планах Москвы действовать более жестко для уничтожения каналов западной поддержки украинской армии.

    Лавров отметил стремление европейских стран добиться прекращения огня ради сохранения режима Владимира Зеленского.

    При этом Лавров назвал невозможным украинское урегулирование по линии соприкосновения из-за закрепленных в конституции российских границ.

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    15 августа 2026, 05:56 • Новости дня
    Промышленное предприятие в Самарской области подверглось ракетному удару
    Промышленное предприятие в Самарской области подверглось ракетному удару
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Самарской области промышленное предприятие подверглось ракетному удару, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

    «Уважаемые жители Самарской области! Враг нанес ракетный удар по нашему промышленному предприятию. Сформирован оперативный штаб. На местах работают все экстренные службы», – заявил глава региона в «Максе».

    В настоящее время уточняется информация о последствиях атаки и наличии пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атаке вражеского беспилотника подверглось сельхозпредприятие в промзоне Пензенской области, произошел пожар, который был оперативно ликвидирован.

    В Севастополе в ходе отражения атаки вооруженных сил Украины сбиты пять беспилотников.

    Отражена атака летевших на Москву БПЛА. Ярославская область подверглась атаке украинских БПЛА.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    14 августа 2026, 13:33 • Новости дня
    Мирошник: В июле от атак БПЛА ВСУ погиб 201 мирный житель России

    Tекст: Вера Басилая

    В июле в результате ударов украинских беспилотников погиб 201 мирный житель России, а от обстрелов пострадали 1739 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Минимум 1441 мирный житель России получил ранения, а 201 человек погиб из-за атак украинских дронов в июле, следует из обзора Мирошника, передает ТАСС.

    «В июле наибольшее число погибших и раненых среди гражданского населения зафиксировано именно в результате атак различных БПЛА. Доля мирных граждан, получивших ранения различной степени тяжести в результате атак украинских ударных дронов, превысила 90% от общего числа пострадавших», – говорится в докладе дипломата.

    В документе отмечается, что количество пострадавших мирных жителей с начала года увеличилось более чем в четыре раза, достигнув рекордного среднемесячного показателя. Киевский режим в июле атаковал гражданские объекты в 41 регионе России за пределами зоны проведения спецоперации.

    Наиболее часто ударам подвергались Белгородская, Курская, Херсонская, Брянская и Запорожская области, а также ДНР.

    В конце июля Родион Мирошник сообщил о гибели 69 мирных жителей России за одну неделю.

    В середине того же месяца официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о 38 жертвах украинских ударов.

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    15 августа 2026, 03:44 • Новости дня
    Минобороны России пообещало Украине устроить «заморозку» зимой

    Минобороны пообещало Украине устроить заморозку зимой

    Минобороны России пообещало Украине устроить «заморозку» зимой
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне призывов к России со стороны представителей ряда стран о «заморозке» боевых действий российское Минобороны пообещало Украине «заморозку» предстоящей зимой.

    «Зимой вам будет «заморозка»», – говорится в сообщении Минобороны в «Максе».

    Свое заявление ведомство сопроводило изображением трех летящих ударных беспилотников «Герань» с надписью «Как снег на голову».

    Сообщение опубликовано как комментарий на более раннюю публикацию о том, что Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров отметил, что призывы к немедленной остановке боевых действий звучат все чаще. Однако, подчеркнул он, заморозка конфликта на текущей линии соприкосновения стала бы предательством подвига советских солдат.

    «Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование», – подчеркнул Лавров.

    Лавров заявил о планах Москвы действовать более жестко для уничтожения каналов западной поддержки украинской армии.

    Лавров отметил стремление европейских стран добиться прекращения огня ради сохранения режима Владимира Зеленского.

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    15 августа 2026, 04:10 • Новости дня
    Евраев сообщил о приостановке движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы

    Tекст: Антон Антонов

    Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыли из-за атаки украинских БПЛА, сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.

    «Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА», – сообщил губернатор в «Максе».

    Власти ограничили проезд транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, начиная от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Водителям рекомендовано отказаться от поездок в этом направлении или искать пути объезда.

    В настоящее время сотрудники министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности. Жителей региона призвали дождаться официального отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отражена атака семи летевших на Москву беспилотников.

    В Пензенской области ликвидирован начавшийся после атаки БПЛА пожар.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    15 августа 2026, 02:47 • Новости дня
    Пожар ликвидирован в Пензенской области после атаки БПЛА
    Пожар ликвидирован в Пензенской области после атаки БПЛА
    @ Официальный канал МЧС России в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    Дрон атаковал сельскохозяйственное предприятие в промзоне Пензенской области, произошел пожар, который был оперативно ликвидирован, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

    «Атаке вражеского беспилотника подверглось сельхозпредприятие в промзоне Земетчинского района. Возникло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировано. Жертв и пострадавших нет», – сообщил глава региона в «Максе».

    На месте происшествия действуют службы экстренного реагирования.

    В связи с угрозой с воздуха на всей территории Пензенской области был введен режим «Беспилотная опасность». В регионе объявили план «Ковер», что привело к введению ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Позднее был объявлен режим «Ракетная опасность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночного удара украинских беспилотников в Енакиеве в ДНР полностью сгорел гипермаркет «Галактика».

    Мужчина пострадал при ударе БПЛА ВСУ по сельхозтехнике в Белгородской области.

    Вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный удар беспилотным летательным аппаратом по городу Антрацит в ЛНР, ранение получил мирный житель.

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    14 августа 2026, 20:57 • Новости дня
    Силы ПВО за день уничтожили 221 украинский дрон

    Силы ПВО за день сбили 221 украинский БПЛА над девятью регионами России

    Силы ПВО за день уничтожили 221 украинский дрон
    @ Andrii Marienko/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные за день сбили 221 дрон над территорией страны и морскими акваториями, сообщили в военном ведомстве страны.

    Вооруженные силы России за день сбили 221 украинский беспилотник, об успешной работе систем противовоздушной обороны сообщило Минобороны.

    «В течение дня в период с 08.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские военные перехватили 553 вражеских дрона над 19 регионами страны.

    Ранее средства противовоздушной обороны сбили 147 украинских беспилотников. А 8 августа системы ПВО ликвидировали 360 аппаратов самолетного типа.

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    14 августа 2026, 18:05 • Новости дня
    ВС России поразили портовую инфраструктуру ВСУ в Одессе и Южном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные продолжили наносить высокоточные удары по объектам инфраструктуры и морским судам, которые задействованы для обеспечения украинских вооруженных формирований, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают успешное поражение портовой инфраструктуры и судов, работающих в интересах украинской армии, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, в течение минувшего дня российские военные применили высокоточное оружие воздушного базирования, а также ударные беспилотники. В результате атаки в порту Одессы был уничтожен крупный резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для снабжения противника.

    Кроме того, успешный удар был нанесен по порту Южный. Там ликвидирован склад с вооружением, военной техникой и другим имуществом украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска ударили по портам Очакова и Одессы, уничтожив патрульный катер и военное оборудование для разгрузки грузов.

    В среду российские военные также атаковали объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Очакове. А в начале августа Вооруженные силы России поразили резервуары с горючим в одесской гавани.

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    14 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    В Брянске девять человек пострадали при ракетном ударе ВСУ

    В Брянске девять человек пострадали при ракетном ударе ВСУ по жилому дому

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ракетного удара по жилому дому в Советском районе Брянска один человек погиб, еще девять получили ранения различной степени тяжести, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

    Девяти пострадавшим жителям Брянска оказали медицинскую помощь, трое из них госпитализированы, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале на платформе «Макс».

    «По данным медиков, завершен осмотр всех пострадавших. Девяти жителям оказана медицинская помощь. Один человек, к большому сожалению, погиб. Трое госпитализированы, остальным назначено лечение амбулаторно», – написал глава региона.

    Сейчас пожар на месте происшествия локализован. Следователи и сотрудники городской администрации проводят поквартирный обход для оценки причиненного ущерба.

    К ликвидации последствий подключились волонтеры, которые убирают двор и помогают жильцам. В субботу утром строители начнут работы по закрытию контура поврежденных зданий и устранению разрушений на этажах, добавил Ковальчук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу утром врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил о гибели одного человека при ракетной атаке на жилой дом.

    Ранее украинские военные нанесли удары по трем районам региона. А в начале июля реактивный беспилотник уничтожил жилое здание в поселке Чайковичи в области.

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    15 августа 2026, 08:57 • Новости дня
    Российские БПЛА поразили склады с ГСМ и патрульный катер в портах Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Российские вооруженные силы при помощи БПЛА дальнего действия поразили склады в порту Одессы, а также патрульный катер, привлекавшийся к проводке морских судов с грузами военного назначения, сообщило Министерство обороны.

    Российские военные продолжают наносить удары беспилотниками большой дальности по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.

    Вечером 14 августа был поражен склад с горюче-смазочными материалами в порту Южный, предназначенный для украинской армии. В порту Одессы уничтожен патрульный катер, который привлекался к проводке морских судов с военными грузами.

    Ночью 15 августа удары продолжились. В Измаиле поражена портовая инфраструктура, используемая для хранения, погрузки и транспортировки военных грузов и горючего. Кроме того, в порту Одессы уничтожен склад с военно-техническим имуществом.

    Накануне российские военные уничтожили крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в порту Одессы.

    Ранее российские военные уничтожили пункт управления украинского флота в порту Рени.

    Кроме того, ударные беспилотники атаковали железнодорожную станцию порта Измаил.

    Норвежские СМИ сообщили, что удары российских войск по дунайским портам Рени и Измаил в Одесской области могут привести к дальнейшей изоляции Украины от морских маршрутов.

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    14 августа 2026, 14:31 • Новости дня
    Российская авиация уничтожила пункты дислокации украинских бригад под Харьковом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военно-космические силы нанесли сокрушительные удары тяжелыми бомбами по местам скопления украинских военных и центрам управления беспилотниками в двух приграничных регионах.

    Удары по позициям противника в Харьковской и Сумской областях продолжаются в рамках специальной военной операции, передает ТАСС.

    Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 успешно поразили заданные цели.

    «Накануне в Харьковской области двумя авиабомбами ФАБ-1500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции, были нанесены удары по опорному пункту 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Малый Бурлук», – сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве добавили, что пункт временной дислокации личного состава 22-й отдельной механизированной бригады в Черном был поражен двумя бомбами ФАБ-250. Кроме того, военные уничтожили центр управления беспилотниками 119-й бригады территориальной обороны в Сумской области с помощью управляемой ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российская авиация ударила ракетами по командным пунктам беспилотников в Харьковской области.

    В конце июля Вооруженные силы нанесли сокрушительные удары тяжелыми авиабомбами по объектам украинской армии в Херсонской области.

    Месяцем ранее Воздушно-космические силы атаковали пункты дислокации противника в Сумской области.

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    15 августа 2026, 03:03 • Новости дня
    Отражена атака летевших на Москву БПЛА

    Собянин: Отражена атака семи летевших на Москву беспилотников

    Отражена атака летевших на Москву БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Нейтрализованы семь БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву», – говорится в сообщении Собянина в «Максе.

    В настоящее время сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне мэр столицы сообщил об уничтожении трех вражеских аппаратов на подлете к Москве.

    Дрон атаковал сельскохозяйственное предприятие в промзоне Пензенской области, произошел пожар, который был оперативно ликвидирован.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    14 августа 2026, 23:41 • Новости дня
    СК установил причастность генерала ВСУ Баргилевича к карательным операциям

    Tекст: Антон Антонов

    Следствие установило причастность генерал-лейтенанта ВСУ Анатолия Баргилевича к организации преступлений против мирного населения в Донбассе, сообщает СК.

    «В рамках расследования уголовного дела о жестоком обращении с гражданским населением и применении ВСУ запрещенных средств и методов ведения войны на территории Донбасса, установлена причастность к организации указанных преступлений генерал-лейтенанта ВСУ Анатолия Баргилевича», – говорится в сообщении ведомства в «Максе».

    По данным следствия, с апреля 2014 года Баргилевич на различных командных должностях участвовал в карательных военизированных операциях на территории Донбасса. С февраля 2024 по март 2025 года он занимал пост начальника Генштаба ВСУ и в этом качестве организовывал и планировал проведение таких операций.

    СК отмечает, что генерал отдавал подчиненным «преступные приказы» о применении вооружения с высокими поражающими свойствами. В результате была допущена массовая гибель и ранения мирных жителей, включая детей. В отношении Баргилевича вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он объявлен в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Луганске.

    Сообщается, что с 2014 года открыто более 11 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима.

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    14 августа 2026, 14:10 • Новости дня
    «Герани» ударили по ж/д локомотивам в Одесской, Запорожской и Сумской областях

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удар «Геранями» по железнодорожным локомотивам в Одесской, Запорожской и Сумской областях, сообщило Министерство обороны.

    Удары российских беспилотных летательных аппаратов «Герань» пришлись по ключевым объектам транспортной инфраструктуры, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Целями атаки стали железнодорожные локомотивы в Одесской, Запорожской и Сумской областях.

    «Логистика врага встала. Конечная», – резюмировали представители оборонного ведомства.

    Ранее российские беспилотники атаковали железнодорожную технику украинских войск в Одесской области.

    Несколькими днями ранее армия России поразила объекты транспортной инфраструктуры противника в Сумской области.


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    14 августа 2026, 22:23 • Новости дня
    Анкара не подала запрос Москве о моратории на военные действия в Черном море

    Tекст: Антон Антонов

    Турецкие власти пока не направляли России официальных предложений, касающихся возможного моратория на военные действия в Черном море, из-за неготовности механизмов его реализации, сообщил источник в турецком правительстве.

    «Для официального обращения должны быть выработаны все механизмы моратория до мельчайших деталей. На данный момент эти конкретные механизмы реализации пока не выработаны. Турецкая сторона на словах передавала сторонам свою озабоченность безопасностью в Черном море», – сказал источник РИА «Новости».

    Он добавил, что контакты Анкары с Москвой и Киевом по ситуации с безопасностью в Черном море проходят в закрытом режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Турция передала Москве и Киеву предложение о моратории на военные действия и обеспечении безопасности гражданского судоходства в Черном море.

    Замглавы МИД России Александр Грушко заявил об отсутствии у Москвы формализованных предложений Анкары по прекращению военных действий в Черном море.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нецелесообразным возврат к «Черноморской инициативе» в ответ на турецкую идею по созданию механизма защиты торговых судов.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал на стремление Анкары развивать отношения с Европой и Россией, отметив ее интерес к стабильности в Черноморском регионе.

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    Москва и Минск могут охладить страдающую от жары Европу

    Румыния отключила реактор АЭС «Чернаводэ» из-за обмеления Дуная. Засуха и жара также сказались на генерации электричества в Венгрии, Франции и других странах ЕС. Эксперты прогнозируют, что европейских потребителей ждут ограничения в потреблении электричества. Впрочем, ЕС может избежать веерных отключений, обратившись за помощью к России и Белоруссии. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Можно ли спилить дерево на своем участке в 2026 году: когда нужно разрешение и какой штраф

      Спилить дерево на своем участке в 2026 году можно не всегда: многое зависит от категории земли, местных правил благоустройства, статуса дерева, охранных зон и того, не относится ли растение к редким или краснокнижным видам. На обычном участке ИЖС или СНТ плодовые и декоративные деревья чаще всего убирают без порубочного билета, но если дерево растет на муниципальной земле, в лесном фонде, в охранной зоне, относится к редким видам или находится за границами участка, самовольная вырубка может обернуться административным штрафом, возмещением ущерба или уголовной ответственностью. Рассказываем, какие деревья нельзя рубить без разрешения, как проверить статус земли и когда нужно обращаться в администрацию.

    • Что приготовить из кабачков в 2026 году: рецепты на сковороде, в духовке, быстро и вкусно

      Кабачки можно жарить на сковороде, запекать в духовке, тушить, фаршировать, добавлять в оладьи, запеканки, икру, салаты и заготовки на зиму. В сезон это один из самых удобных овощей для быстрых и недорогих блюд: молодые кабачки готовятся за 15–30 минут, хорошо сочетаются с сыром, чесноком, фаршем, помидорами, зеленью, сметаной и специями. Рассказываем, что приготовить из кабачков быстро и вкусно, какие рецепты подойдут на каждый день, как выбрать молодые плоды и чем отличаются блюда на сковороде, в духовке и без жарки.

    • Яблочный Спас – 2026: красивые открытки и поздравления с праздником 19 августа

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников, который в народной традиции называют Яблочным Спасом. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и слова поздравлений с Яблочным Спасом 2026, которые можно отправить родным, друзьям и близким.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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