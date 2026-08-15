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Группировка «Восток» за лето освободила 19 населенных пунктов
Болгарев доложил об освобождении 19 населенных пунктов группировкой «Восток»
В ходе летней кампании группировка «Восток» ВС России освободила семь населенных пунктов в Днепропетровской области и 12 в Запорожской области, доложил командующий группировкой Петр Болгарев министру обороны Андрею Белоусову.
Министр обороны Андрей Белоусов проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Восток» в зоне проведения спецоперации, следует из сообщения в Max Минобороны.
В командном пункте глава ведомства заслушал доклады о текущей обстановке на линии соприкосновения и действиях противника.
Командующий группировкой Петр Болгарев проинформировал министра о темпах продвижения подразделений. «В ходе летней кампании нашими войсками освобождено 19 населенных пунктов, из них семь в Днепропетровской и 12 в Запорожской областях», – заявил Болгарев.
Кроме того, начальник управления войск беспилотных систем группировки сообщил, что увеличение поставок современных ударных и разведывательных беспилотников позволило усилить огневое воздействие на противника. Также ведется непрерывная воздушная разведка на всех направлениях.
В начале августа президент России Владимир Путин назначил Петра Болгарева временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток».
В июле бойцы этого объединения освободили село Александровка в Днепропетровской области.
Месяцем ранее российские военные взяли под контроль населенные пункты Ровное и Лесное в Запорожской области.