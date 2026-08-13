Российские войска ударили по портам Очакова и Одессы

Минобороны сообщило об ударах по портам Очакова и Одессы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вооруженные силы России продолжают атаковать портовую инфраструктуру и морские суда, используемые в интересах украинской армии, сообщает Минобороны. Для выполнения задач применялось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.

В Николаевской области на территории порта Очаков поражен украинский патрульный катер. В Одессе целью стали резервуары с горюче-смазочными материалами, а также специализированное оборудование, предназначенное для разгрузки военных грузов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные также атаковали объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Очакове.

В начале августа Вооруженные силы России поразили резервуары с горючим в одесской гавани. Днем ранее авиационные ракеты и ударные дроны уничтожили переоборудованный морской буксир в Николаеве.