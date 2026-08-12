Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Российские войска расширили полосу безопасности в Харьковской области
Взятие под контроль населенного пункта Водяное в Харьковской области позволило российским подразделениям увеличить зону безопасности вдоль приграничных территорий Белгородской области, сообщило Минобороны.
«Освобождение населенного пункта Водяное расширяет полосу безопасности вдоль белгородского приграничья», – говорится в официальном сообщении оборонного ведомства, передает ТАСС.
Действия группировки войск «Север» не только обеспечили контроль над селом, но и открыли путь к окраинам крупного логистического центра ВСУ – селу Ольховатка.
Кроме того, в ходе боев за Водяное было зафиксировано избирательное действие украинских заградительных отрядов. По данным российских силовых структур, они убивали отступающих солдат, однако позволяли бежать бывшим заключенным из состава 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады.
Предполагается, что это связано с тем, что сами заградотряды укомплектованы вчерашними уголовниками.
Украинские заградотряды в районе Водяного намеренно пропускали отступающих штурмовиков-штрафников.
Напомним, в среду ВС России установили контроль над Водяным в Харьковской области.
Накануне российские войска освободили харьковскую Щербаковку и запорожское Новое Поле.