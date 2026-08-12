Tекст: Алексей Дегтярёв

«Освобождение населенного пункта Водяное расширяет полосу безопасности вдоль белгородского приграничья», – говорится в официальном сообщении оборонного ведомства, передает ТАСС.

Действия группировки войск «Север» не только обеспечили контроль над селом, но и открыли путь к окраинам крупного логистического центра ВСУ – селу Ольховатка.

Кроме того, в ходе боев за Водяное было зафиксировано избирательное действие украинских заградительных отрядов. По данным российских силовых структур, они убивали отступающих солдат, однако позволяли бежать бывшим заключенным из состава 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

Предполагается, что это связано с тем, что сами заградотряды укомплектованы вчерашними уголовниками.

Украинские заградотряды в районе Водяного намеренно пропускали отступающих штурмовиков-штрафников.

Напомним, в среду ВС России установили контроль над Водяным в Харьковской области.

Накануне российские войска освободили харьковскую Щербаковку и запорожское Новое Поле.