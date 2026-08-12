Tекст: Тимур Шайдуллин

Авария истребителя МиГ-29 произошла в результате ошибочных действий украинских подразделений. «На самом деле МиГ-29 был сбит «дружественным огнем»», – сообщил источник ТАСС в российских силовых структурах.

Ранее Государственное бюро расследований Украины информировало о потере борта во время выполнения боевой задачи в Березовском районе Одесской области. В ведомстве поясняли, что самолет загорелся после возникновения нештатной ситуации, из-за чего летчик утратил контроль над машиной.

Представители Воздушных сил ВСУ также подтверждали факт инцидента. Украинские военные отмечали, что технические проблемы возникли непосредственно в момент запуска ракеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Воздушные силы ВСУ сообщили о крушении истребителя МиГ-29 в Одесской области.

В конце июня аналогичный самолет разбился на территории Полтавской области.

Пилот первого класса Андрей Красноперов назвал потерю сразу трех истребителей за одни сутки настоящей катастрофой для украинской армии.