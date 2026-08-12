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Мантуров сообщил о начале поставок самолетов Ил-114-300
Россия приступает к первым поставкам региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 в рамках создания современного флота отечественной гражданской авиации, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Программа формирования российского парка гражданских самолетов перешла к практической реализации, передает ТАСС. Первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе сессии «Родина – это люди. Технологический суверенитет» в национальном центре «Россия» рассказал о текущем статусе авиастроительных проектов.
«Ключевое значение здесь имеет создание современного флота гражданской авиации. Сегодня эта программа переходит в практическую плоскость», – подчеркнул вице-премьер. По его словам, мобильность граждан и транспортная связанность регионов являются важнейшими элементами технологического суверенитета государства.
Помимо старта поставок Ил-114-300, в стране разворачивается серийное производство модернизированных лайнеров Ту-214.
Кроме того, на завершающей стадии находятся испытания и сертификационные процедуры для самолетов МС-21 и «Суперджет».
Новая линейка воздушных судов позволит выстраивать гибкие маршруты любой дальности и активно развивать региональное авиасообщение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин одобрил выделение средств на производство восьми самолетов Ил-114-300.
Министерство промышленности и торговли запланировало подписание контракта с Индией на экспорт этих пассажирских лайнеров.
Зимой этот отечественный турбовинтовой самолет успешно прошел программу испытаний на территории Якутии.