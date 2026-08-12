Цены на европейский газ выросли почти до 720 долларов

Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 720 долларам

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на газ в Европе в среду утром увеличились почти на 3%, находясь вблизи 720 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 716,8 доллара, показав рост на 2,3%. К 9.02 по московскому времени показатель составил 719,7 доллара.

Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал значительное удорожание энергоносителей в европейских странах. Средние биржевые котировки за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. В июле расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара.

Исторический рекорд стоимости газа был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров. Таких устойчиво высоких показателей не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость сентябрьских фьючерсов по индексу TTF опустилась до 713 долларов за тысячу кубометров.

Двумя днями ранее котировки на лондонской бирже ICE превысили отметку в 670 долларов.

В конце июля биржевые цены на газ в Европе преодолели уровень в 700 долларов.