Bild: Германия возьмет на себя большую часть расходов по кредиту для Украины
Основная часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро ляжет на Германию, крупнейшего донора бюджета Евросоюза, сообщает газета Bild.
Источники в правительстве ФРГ сообщили Bild, что Германия возьмет на себя основную долю расходов, связанных с обеспечением кредита ЕС для Украины, передает РИА «Новости».
В материале отмечается, что Еврокомиссия планирует занять 90 млрд евро на рынках капитала под гарантии сообщества. Кредит будет обеспечен с использованием «запаса прочности» бюджета ЕС – средств, которые государства уже пообещали Евросоюзу, но пока не выплачены.
Источник Bild уточнил, что Германия, вероятно, также возьмет на себя львиную долю расходов по кредиту для Украины. Формально национальные бюджеты сразу не пострадают, однако в любой момент ЕС может потребовать эти средства для покрытия обязательств и выплаты процентов.
По данным Bild, Венгрия, Чехия и Словакия добились того, чтобы их взносы не использовались для финансирования кредита Украине. Поэтому основная нагрузка ляжет на крупнейшие экономики, где лидерство по объему взноса удерживает Германия с 27 миллиардами евро в 2024 году.
Ранее страны Евросоюза не смогли договориться об изъятии замороженных российских активов для «репарационного кредита» киевскому режиму.
Евросоюз решил выделить 90 млрд евро Киеву за счет займов под гарантии собственного бюджета.
Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.
Газета ВЗГЛЯД писала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии.