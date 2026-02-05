Российского хакера осудили за работу на Украину

Tекст: Алексей Дегтярёв

Кемеровский облсуд признал гражданина Смирнова виновным в сотрудничестве с иностранной организацией против безопасности государства, передает ТАСС.

Подсудимый приговорен к 16 годам колонии, штрафу в 100 тыс. рублей и ограничению свободы на один год.

Смирнов вступил в Telegram-сообщество запрещенной на территории России украинской террористической организации, которая действовала в интересах украинской разведки.

Злоумышленник по заданию кураторов использовал вредоносные программы для нападения на российские ресурсы. Эти действия привели к нарушению работоспособности объектов критической инфраструктуры.

Ранее четырех хакеров из группировки REvil приговорили к пяти годам лишения свободы, но освободили из-под стражи, поскольку учли срок пребывания в СИЗО.