Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.0 комментариев
Российского хакера осудили за работу на Украину
Жителя Кемеровской области, проводившего атаки с использованием вредоносного ПО на информационные ресурсы России, признали виновным в работе на Украину, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Кемеровский облсуд признал гражданина Смирнова виновным в сотрудничестве с иностранной организацией против безопасности государства, передает ТАСС.
Подсудимый приговорен к 16 годам колонии, штрафу в 100 тыс. рублей и ограничению свободы на один год.
Смирнов вступил в Telegram-сообщество запрещенной на территории России украинской террористической организации, которая действовала в интересах украинской разведки.
Злоумышленник по заданию кураторов использовал вредоносные программы для нападения на российские ресурсы. Эти действия привели к нарушению работоспособности объектов критической инфраструктуры.
Ранее четырех хакеров из группировки REvil приговорили к пяти годам лишения свободы, но освободили из-под стражи, поскольку учли срок пребывания в СИЗО.