МВБ США опровергло сообщения о рейдах в больницах Миннесоты

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство внутренней безопасности США опровергло информацию, опубликованную The New York Times, о проведении сотрудниками иммиграционной полиции рейдов в больницах штата Миннесота, передает ТАСС.

В официальном заявлении в соцсети X МВБ подчеркнуло: «The New York Times должно быть стыдно за эту попытку очернить правоохранительные органы. Служба иммиграционного и таможенного контроля не проводит рейды в больницах – точка».

Ведомство объяснило, что сотрудники правоохранительных органов могут оказаться в медицинском учреждении только при наличии реальной угрозы общественной безопасности. По утверждению министерства, главным препятствием для получения медицинской помощи мигрантами стали действия левых активистов, которые устраивают протесты и перекрывают дороги.

Ранее The New York Times сообщила, что иммиграционная полиция проводила масштабные рейды в больницах и на их территории, из-за чего мигранты, включая беременных женщин, боятся обращаться за медицинской помощью, опасаясь задержания.

В декабре 2025 года МВБ США объявило о старте операции Metro Surge в Миннесоте, назвав ее крупнейшей в истории страны. После этого в штате прошли акции протеста против присутствия федеральных силовиков и их тактики. Ситуация обострилась после применения оружия сотрудниками федеральных органов в ходе стычек с демонстрантами 7 и 24 января 2026 года. По этим эпизодам начаты расследования, а Белый дом возложил ответственность за инциденты на протестующих.

