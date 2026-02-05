Дуров пообещал закрыть Telegram в случае раскрытия данных переписок

Дуров пообещал закрыть Telegram в случае раскрытия переписок

Tекст: Вера Басилая

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что компания никогда не передавала данные о переписках третьим лицам, и если подобные требования возникнут, проект будет закрыт, передает РИА «Новости».

Ранее аналогичное заявление он делал в апреле 2025 года. Тогда Дуров отмечал, что согласно закону ЕС о цифровых услугах, при наличии официального судебного приказа Telegram может раскрыть только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых, однако содержимое сообщений останется в тайне. По его словам, защита личной переписки пользователей остается неизменным приоритетом платформы.

Ранее Павел Дуров назвал людей, верящих в безопасность WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), безмозглыми.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что мессенджер Telegram продолжит функционировать в России благодаря эффективному сотрудничеству с государством.