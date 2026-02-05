Посол Липаев заявил о подготовке Румынии к войне с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, румынские лидеры проводят откровенно русофобскую политику и активно закупают вооружения в рамках подготовки к возможным действиям НАТО против России, передает ТАСС.

Липаев заявил, что руководство страны поддерживает антироссийский настрой союзников по альянсу и выступает за увеличение числа иностранных военных на румынской территории.

Он подчеркнул, что Бухарест держит курс на милитаризацию и усиливает военное сотрудничество с НАТО. «Румынам следовало бы догадаться, что их территория рассматривается командованием альянса лишь как буферная зона на его юго-восточном фланге на случай войны с Россией, а также как плацдарм для нанесения упреждающего, обезоруживающего удара по России. Дальнейшая судьба Румынии натовских стратегов не беспокоит», – заявил дипломат.

Липаев отметил, что подобные шаги могут привести к негативным последствиям для самой Румынии, однако национальные интересы страны, по его словам, отодвигаются на второй план ради интересов Североатлантического альянса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния объявила о планах стать второй армией на восточном фланге НАТО.

Власти страны рассказали, что намерены усилить военный потенциал и увеличить расходы на оборону.

Румынские военные недавно подняли истребители по тревоге для наблюдения за границей с Украиной.