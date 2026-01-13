  • Новость часаТрамп призвал союзников США покинуть Иран
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пациентки заявили о врачебных ошибках и смертях в роддоме Новокузнецка
    Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения
    Обнародованы планы Китая построить 208 секретных помещений под посольством в Лондоне
    СК завершил следствие по делу экс-замглавы Минобороны Булгакова
    Уиткофф тайно встретился с сыном свергнутого иранского шаха Пехлеви
    МИД дал совет находящимся в Иране россиянам
    Украина до конца рабочего дня не перечислила в МВФ платеж по долгу
    Генсек НАТО сменил цель Киева с победы на выживание
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Куда подевались «образы будущего»

    Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.

    17 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Политическая культура США подталкивает аннексию Гренландии

    Отказ воспользоваться ничтожным положением Европы и Дании противоречил бы основам американской внешнеполитической культуры. А это значит, что аннексия ими Гренландии, мирная или военная, является неизбежной.

    9 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Почему в нашем репертуаре так много ремейков

    Сейчас нам кажется, что советская киноотрасль, на которой с переменным успехом паразитирует современный российский кинематограф, была полностью и абсолютно оригинальной. Ага, сейчас.

    27 комментариев
    13 января 2026, 22:20 • Происшествия

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей
    @ Светлана Шереметьева-Шерстнёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Вербинина

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме.

    Смерть маленького ребенка – всегда чудовищная трагедия, и если в одном и том же месте такие трагедии происходят постоянно, общество тем более вправе задавать вопросы. Особенно прискорбно, на фоне пристального внимания властей к демографии, что местом гибели детей стал роддом города Новокузнецка – также именуемый «акушерский стационар № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1».

    Изначально в СМИ появились сведения, что во время новогодних праздников в роддоме погибли шесть детей, затем их число увеличилось до девяти. Всего с 1 декабря в роддоме появились на свет 234 ребенка. Из них за тот же срок в отделение реанимации и интенсивной терапии попали 32, многие недоношенные, с крайне низкой массой тела. 17 младенцев, по официальным данным, были в крайне тяжелом состоянии, у них диагностировали тяжелую внутриутробную инфекцию.

    Однако на сайте больницы можно прочитать, что роддом оснащен всеми необходимыми системами для сложных случаев: «одним из главных направлений работы акушерского отделения № 1 является оказание высокоспециализированной помощи при недонашивании беременности, преждевременном разрыве плодных оболочек… каждый родильный зал оснащен реанимационными системами для новорожденных».

    Отметим также, что Новокузнецк – все-таки второй крупнейший город Кемеровской области с более чем полумиллионным населением, и стоило бы ожидать, что в таком месте больницы и роддома поддерживаются в порядке. Однако после того, как случившееся получило широкую огласку, и после того, как начал свою работу Следственный комитет, в СМИ и соцсети просочилось множество подробностей о работе этого роддома и о том, с чем там приходилось сталкиваться роженицам.

    Как сообщает Газета.ру, проблемы там начались уже давно: одна пациентка вспоминала, что ей отказались делать кесарево сечение без взятки, «чуть не угробили меня и ребенка», «в реанимации ад был полный», а ребенок ее соседки, который родился здоровым, умер по неизвестным причинам.

    У другой женщины после родов началось заражение, но в выписке врачи указали диагноз «аппендицит», чтобы скрыть свою роль в случившемся. Отдельная тема – отношение, которое демонстрировал по отношению к роженицам персонал и которое нельзя назвать даже хамским, а скорее попросту бесчеловечным.

    Другие пациентки говорят, что и до текущего случая инвалидность и смерти младенцев в роддоме Новокузнецка часто объясняли наличием инфекций у новорожденных. По словам Анастасии Голиковой, в 2022 году она поступила в роддом при нормальной беременности, но ребенок родился без признаков жизни и после реанимации остался инвалидом.

    Женщина заявила, что врачи не признали начало родов ночью и осмотрели ее только утром: «Вместо помощи я просто была в каком-то аду».

    После того, как новость о гибели младенцев получила огласку и возмутила общество, губернатор Кузбасса Илья Середюк отстранил от должности главного врача больницы Виталия Хераскова. Ранее последний занимал должность замминистра здравоохранения региона и стал главврачом в декабре 2024 года.

    В декабре прошлого года в роддом по нацпроекту «Семья» закупили новое оборудование: 25 прикроватных мониторов, центральную систему круглосуточного наблюдения за детьми, а также оборудование для УЗИ. Само здание не новое, но внутри делался ремонт. Можно предположить, что проблема заключается не в нехватке современного оборудования.

    Академик РАН Геннадий Онищенко, высказываясь о возможной причине гибели детей, предположил, что виной могла стать бактериальная инфекция. По его словам, в таких учреждениях могут появляться «госпитальные штаммы стафилококков», которые возникают из-за медработников с хроническими заболеваниями носоглотки и зубов. Кроме того, по его мнению,

    массовая гибель детей за короткое время возможна лишь в случае, когда нарушен режим работы в учреждении – к примеру, при несоблюдении санитарных норм и правил инфекционного контроля.

    Таким образом, больше всего вопросов возникает в этой ситуации к персоналу, к уровню его квалификации и к тому, как именно он справлялся со своими обязанностями в период праздников.

    Новокузнецкие СМИ сообщали о том, что трагические случаи в данном роддоме происходили и ранее. В частности, в сентябре прошлого года заявлялось об обвинениях, которые выдвигала в адрес роддома одна из местных жительниц. По ее словам, рожденному ее сестрой младенцу оторвало руку – и «ребенок от этого погиб». По поручению главы СК Александра Бастрыкина тогда было заведено уголовное дело, на данный момент оно еще расследуется.

    Прошло всего несколько месяцев, и роддом стал ареной еще более страшной трагедии. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что «происшедшее – не только невосполнимая утрата и огромная боль для семей, но и трагедия для государства», и поручила сенаторам от Кемеровской области следить за проверкой в роддоме. Сейчас он никого не принимает – официально потому, что там ввели карантин в связи с респираторной инфекцией.


    После трагедии в роддоме Новокузнецка властями принято решение проверить остальные родильные дома и перинатальные центры Кузбасса. Также в город направлены специалисты Роспотребнадзора, которые займутся эпидемиологическим расследованием и лабораторным исследованием в роддоме. «Потеря ребенка – невосполнимая утрата для родителей. Нам важно, чтобы такая ситуация никогда не повторялась», – написал губернатор области Илья Середюк в своем Telegram-канале.

    За ситуацией следит и уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, которая сообщила о направлении запросов в Минздрав Кемеровской области и органы прокуратуры. «Выясняем информацию о состоянии здоровья рожениц, а также новорожденных, которые сейчас получают медицинскую помощь», – заявила Львова-Белова.

    Если выяснится, что смертей можно было избежать и что причиной стал исключительно человеческий фактор, виновных в этом ждет суровое наказание. По закону медикам может грозить лишение свободы на срок до семи лет, если статьи УК, о которых идет речь, не переквалифицируют на более тяжкие.

    Главное
    Казахстан начал расследование инцидента с самолетом «Победы»
    ВСУ атаковали два танкера у терминала КТК в Черном море
    Захарова обвинила ЕС и Британию в создании враждебного России «гомункула»
    В ФРГ обвинили двух украинцев в подготовке диверсий
    Минэнерго США повысило прогноз стоимости Brent на 2026 год
    Toyota и Kia зарегистрировали новые товарные знаки в России
    Суд Подмосковья оштрафовал комика Гудкова за пародию на песню Шамана

    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию

    «Именно сейчас наши самолетостроители и двигателестроители совершают большое чудо». Такими словами эксперты описывают ряд ключевых достижений, реализованных российским авиапромом в прошедшем году – и объясняют, в чем заключается их принципиальная важность. Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году

    В 2025 году российским войскам в зоне СВО удалось найти и успешно применить рецепт прорыва хорошо укрепленной обороны противника – что и привело к освобождению ряда ключевых населенных пунктов Донбасса. В чем заключается эта новая тактика и какие новые системы вооружений помогли ее реализовать? Подробности

    Перейти в раздел

    Венесуэльский проект Трампа лишился ключевой поддержки

    Крупнейшие нефтяные гиганты США скептически встретили план президента Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу. По мнению корпораций, вести бизнес в Венесуэле очень рискованно. В экспертной среде полагают, что дело не только в экономической составляющей. Почему американские нефтяники не поддержали главу Белого дома? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации