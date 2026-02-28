Правительственный борт вылетел из Израиля и кружит над Средиземным морем

35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Израильский самолет с номером 4X-ISR, часто используемый премьером Биньямином Нетаньяху, более часа кружит над Средиземным морем после вылета из Беэр-Шевы, следует из данных сервиса Flightradar.
По данным сервиса Flightradar, самолет кружит над Средиземным морем, а его дальнейший маршрут остается неизвестным. СМИ отмечают, что этот номер относится к Boeing 767-338ER, который израильская сторона называет «Крылом Сиона». На этом воздушном судне, как считают некоторые источники, может передвигаться премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал к совместным действиям с США для смены власти в Иране.
В ответ Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4».