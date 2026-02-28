Sham TV: Сбитая иранская ракета рухнула на жилой дом в Сирии

Tекст: Вера Басилая

Трагедия произошла на юге страны, где боеприпас обрушился на гражданскую постройку. По информации телеканала Sham TV, ракета была сбита израильскими ВВС, передает ТАСС. Сейчас на месте разрушенного здания работают спасатели, и существует вероятность, что число жертв возрастет.

Ранее похожий инцидент зафиксировали в окрестностях города Эль-Кунейтра. Там часть сбитой ракеты упала на крышу дома, сообщается о пострадавших среди местного населения.

В небе над арабской республикой замечено не менее 20 израильских самолетов. Они ведут перехват ракет, которые иранские вооруженные силы запустили в сторону Израиля.

Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.