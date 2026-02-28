35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Sham TV: Сбитая иранская ракета рухнула на жилой дом в Сирии
В результате падения части перехваченного снаряда на жилое здание в городе Эс-Сувейда на юге Сирии погибли как минимум три человека, сообщил телеканал Sham TV.
Трагедия произошла на юге страны, где боеприпас обрушился на гражданскую постройку. По информации телеканала Sham TV, ракета была сбита израильскими ВВС, передает ТАСС. Сейчас на месте разрушенного здания работают спасатели, и существует вероятность, что число жертв возрастет.
Ранее похожий инцидент зафиксировали в окрестностях города Эль-Кунейтра. Там часть сбитой ракеты упала на крышу дома, сообщается о пострадавших среди местного населения.
В небе над арабской республикой замечено не менее 20 израильских самолетов. Они ведут перехват ракет, которые иранские вооруженные силы запустили в сторону Израиля.
Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.
Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.