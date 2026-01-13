Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.5 комментариев
Глава Кузбасса объявил о проверке всех роддомов и перинатальных центров
Губернатор Середюк: В Кузбассе проверят все роддома и перинатальные центры
Родильные дома и перинатальные центры Кузбасса пройдут комплексную проверку после трагедии, произошедшей в роддоме Новокузнецка, сообщил глава региона Илья Середюк.
В своем Telegram-канале губернатор сообщил, что 14 января в регион прибудет группа федеральных специалистов для оценки состояния и работы службы родовспоможения.
«Потеря ребенка – невосполнимая утрата для родителей. Нам важно, чтобы такая ситуация никогда не повторилась», – подчеркнул он. Глава региона поручил министру здравоохранения Андрею Тарасову проверить все родильные дома и перинатальные центры на готовность к самым сложным случаям.
Напомним, по данным СК России, в роддоме Новокузнецка умерли девять новорожденных. Минздрав начал проверку новокузнецкого роддома после гибели младенцев.
Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что младенцы в роддоме Новокузнецка, вероятнее всего, умерли из-за стафилококковой инфекции.