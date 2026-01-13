Сербские Novosti удивились поведению Зеленского накануне капитуляции

Tекст: Катерина Туманова

«Преимущество России перед Украиной заключается в том, что у неё достаточно оружия и ресурсов для продолжения войны, в то время как Киеву постоянно угрожает банкротство. [Президент России Владимир] Путин пользуется полной поддержкой не только своих генералов, но и всей армии. Российская военная промышленность работает в три смены и производит всё необходимое для фронта», – пишет сербский портал Novosti.

В статье отмечается, что большую опасность для украинской армии представляют не столько российские вооруженные силы, сколько нищета. В Киеве не скрывают, что их госбюджет пуст и без помощи из-за рубежа ни прокормить свою армию, ни выплатить жалованье офицерам и солдатам правительство страны не в состоянии.

«Зеленский тщетно продолжает уверять Европу, что его армия действительно защищает Европу от России. Многие европейские страны больше не верят этой истории», – говорится в материале.

Упоминая встречи Зеленского с евроспонсорами указывается, что они «по-прежнему дают ему обещания гораздо быстрее и проще, чем готовы и могут реально помочь».

В заключение автор пишет, что главной проблемой Зеленского и его союзников является то, что они ведут себя победоносно в своих требованиях, словно они захватывают территории, где находится российская армия.

«Именно поэтому они не могут избавиться от своей высокомерия и разработать вместе с Киевом реалистичный план, приемлемый и для России. Чем больше времени проходит и чем быстрее продвигаются русские, тем реалистичнее становится прогноз, что вместо мирного соглашения Украина будет вынуждена подписать капитуляцию. Если они обанкротятся, денег на войну не будет», – делает вывод издание.

