Лавров заявил о позоре ООН из-за отказа раскрыть данные по Буче
Глава МИД России Сергей Лавров резко высказался о позиции ООН, заявив, что организация отказала в предоставлении информации по трагедии в Буче.
Отказ ООН предоставить России информацию по событиям в Буче является «явкой с повинной» и «позорищем» для организации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог», передает ТАСС. По его словам, ежегодные обращения к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой раскрыть список погибших, фигурировавших в программе BBC, не дали результата из-за внутриведомственных правил раскрытия данных.
Лавров рассказал, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека отказалось предоставлять информацию, ссылаясь на политику конфиденциальности и риски для оставшихся в живых. Министр подчеркнул: «Скрывать имена тех, чьи трупы уже использовали для провокации, – это явка с повинной». По его словам, подобные действия подрывают репутацию ООН.
Глава МИД РФ добавил, что понимает, как действует «пропагандистская машина Запада», выстраивающая русофобскую повестку. Лавров отметил, что Россия постоянно призывает к объективному расследованию инцидентов, однако международные организации уклоняются от диалога и реагируют выборочно: «Как только предлагаем им это, они тут же все уходят „под корягу“», – заявил министр.
Он напомнил, что российские войска покинули Бучу по просьбе западных посредников как жест доброй воли, и в течение двух дней после отвода российских подразделений никто не заходил в город. По словам Лаврова, сразу после появления корреспондентов BBC последовали обвинения, санкции и игнорирование со стороны Запада всех российских инициатив по расследованию. Министр утверждает, что интерес к теме Бучи со стороны Запада исчез, когда был исчерпан пропагандистский эффект.
С апреля 2022 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту распространения недостоверных сведений о событиях в Буче, напомнил Лавров. По информации Александра Бастрыкина, западные СМИ по согласованию с украинскими властями распространили видеозаписи, чтобы дискредитировать российскую армию и создать у мировой общественности впечатление о массовых убийствах мирных жителей российскими военными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России заявил, что представители международных организаций избегают открытого диалога по вопросам ситуации на Украине.