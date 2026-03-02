  • Новость часаУмар Джабраилов скончался от огнестрельного ранения в центре Москвы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом
    Трамп сказал, сколько продлится война с Ираном
    США ударили по Ирану новым вариантом крылатой ракеты Tomahawk
    Крупнейший саудовский НПЗ остановил работу после удара беспилотника
    Умар Джабраилов скончался от огнестрельного ранения в центре Москвы
    NYT: Иран смог поразить шесть военных объектов США на Ближнем Востоке
    Politico: Гибель Хаменеи и удары по Ирану раскололи Евросоюз
    Bloomberg: Военная мощь США дала Трампу безграничную власть
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    8 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна

    Уничтожение Али Хаменеи силами в соответствии с той же моделью, как ликвидируются главари террористических организаций – совсем другое измерение мировой политики. Даже по сравнению с предыдущими случаями смен режима, включая такие жестокие финалы, как убийство Каддафи или казнь Хусейна.

    35 комментариев
    2 марта 2026, 11:22 • В мире

    Нападение Бельгии на «теневой флот России» имеет иранскую подоплеку

    Нападение Бельгии на «теневой флот России» имеет иранскую подоплеку
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Вербинина

    Европейцы провели захват очередного танкера, который они называют принадлежащим к так называемому теневому флоту России. Перед нами не просто очередной акт пиратства, но еще и явно синхронизированное с американо-израильскими ударами средство давления на Иран. Почему?

    До последнего времени Бельгия демонстрировала более разумный подход в политике – в частности, в том, что касается замороженных российских активов. Теперь же сообщается, что бельгийские вооруженные силы захватили в Северном море нефтяной танкер Ethera, который обвиняется в принадлежности к так называемому теневому флоту России, а заодно и в том, что связан с Ираном.

    Отдельно стоит отметить, что бельгийцы действовали не одни. Активную помощь им оказывали представители других стран Евросоюза, в частности Франции. Как отмечает Le Figaro, в операции, помимо бельгийских и французских военных, участвовали также «партнеры по G7, из стран Северной Европы и балтийских государств». Бельгийские источники уточняют, что непосредственно в захвате танкера участвовали 93 военных, одна собака и некоторое количество французов.

    Обращает на себя внимание и медийная составляющая дела. Нападение на беззащитное гражданское судно в международных водах было названо «операцией», которой присвоено громкое название The Blue Intruder, то есть «Синий нарушитель».

    Как сообщают бельгийские СМИ, нефтяной танкер был перехвачен около полуночи недалеко от берегов Остенде. Судно длиной 180 метров было построено в 2008 году. По Северному морю оно двигалось под гвинейским флагом. После перехвата танкер был в принудительном порядке отправлен в порт Зебрюгге. Для местных военных сил захват «Этеры» стал первой операцией такого рода.

    Хотя французам в деле перехвата танкера принадлежит не главная роль, на авансцену тотчас вылез Эммануэль Макрон. Как заявил президент Франции, случившееся стало «тяжелым ударом для (российского) теневого флота… Европейцы полны решимости перекрыть источники финансирования агрессивной войны России на Украине с помощью санкций».

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен уже ночью в воскресенье опубликовал в соцсетях некоторые детали случившегося: «Только что наши вооруженные силы при поддержке французских сил поднялись на борт нефтяного танкера, который относится к российскому теневому флоту. Операция «Синий нарушитель» была проведена военными с образцовой храбростью. Замечательная работа».

    «Я поздравляю наши вооруженные силы с профессиональными и решительными действиями во время успешной операции прошлой ночью и благодарю наших французских партнеров за неоценимую поддержку. Бельгия всегда будет обеспечивать соблюдение международного морского права и будет решительно реагировать на любое нарушение безопасности своих территориальных вод», – в свою очередь заявил премьер-министр Барт де Вевер.

    Министр юстиции Аннелис Верлинден отметила, что бельгийскими властями «впервые в море был перехвачен нефтяной танкер на основании разведывательных данных, которые указывают на то, что он шел под ложным флагом и, следовательно, принадлежит к теневому флоту».

    С октября 2025 года танкер Ethera находится в санкционных списках Евросоюза. Предположительно, он перевозит «сырую нефть и нефтепродукты… происходящие из России или экспортируемые из России, при этом осуществляя нелегальные и рискованные морские перевозки». В частности, по этим причинам танкеру был запрещен заход в европейские порты.

    «Этера» также привлекла внимание министерства финансов США, где считают, что танкер является частью активов сына иранского высокопоставленного лица. В пресс-релизе от июля 2025 года американские власти связали «Этеру» «с обширной морской империей, которая контролируется Мохаммедом Хоссейном Шамхани».

    Этот Хоссейн Шамхани является сыном Али Шамхани, старшего советника верховного лидера Ирана и бывшего министра обороны страны. Али Шамхани был убит в результате американских авиаударов 28 февраля вместе с аятоллой Хаменеи и многими другими первыми лицами Исламской республики Иран.

    Как заявляют американцы, Хоссейн Шамхани использовал «коррупцию и политическое влияние своего отца на самых высоких уровнях иранского режима для создания и эксплуатации огромного флота нефтяных танкеров и контейнеровозов. Эта сеть занимается транспортировкой нефти и нефтепродуктов из Ирана и России, а также других товаров покупателям по всему миру, принося десятки миллиардов долларов прибыли». В Европе Хоссейн Шамхани называется «ключевым игроком в российском параллельном флоте» и участником «экономического сектора, который является существенным источником дохода для правительства Российской Федерации».

    Хотя бельгийские СМИ пытаются продвигать версию, что операция по захвату танкера была «спланирована заблаговременно» и не имеет отношения к американскому нападению на Иран, обстоятельства вынуждают в этом усомниться.

    Не исключено, что захват «Этеры» станет первым шагом в попытке воспользоваться возможным ослаблением позиций Хоссейна Шамхани после убийства отца, и что главной целью – или одной из главных целей – станет отъем активов и уничтожение того, что именуется его «морской империей».

    Если цель именно такова, то не последний вопрос заключается в том, у кого в конечном итоге эти активы окажутся. Не исключено, что когда на днях вице-премьер Бельгии и министр иностранных дел Максим Прево рассуждал о том, что страна «готова» к тому, чтобы осуществлять усиленный контроль над российским «теневым флотом» возле своих берегов, речь на самом деле шла не только о планах нанести урон России, но и о готовности экспроприировать собственность Шамхани.

    Ну и, конечно, перед нами попытка давления на Россию. Точно не известно, являлась ли нефть на борту танкера купленной в нашей стране, но если это так, то смысл захвата вполне очевиден. Хотя стоит иметь в виду, что доселе захваты танкеров были единичными, в то время как перевозки нефти из России обеспечивают сотни судов.

    «У стран Запада не хватит ресурсов захватить весомую часть судов с углеводородами из России. Но им и не обязательно это делать. Достаточно периодически совершать подобные акции, чтобы повышать стоимость перевозки и посреднических услуг.

    Судовладельцы и страховые компании воспринимают такую тенденцию как дополнительный риск… Смысл именно в удержании высокой стоимости перевозки энергоносителей – чтобы Россия много экспортировала, но мало зарабатывала», – говорит газете ВЗГЛЯД Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Что касается юридических оснований для захвата танкера, то сами бельгийцы вынуждены признать, что хотя Конвенция ООН по морскому праву разрешает инспекцию и в некоторых случаях досмотр судов, которые представляют опасность для окружающей среды, плавают без флага или под ложным флагом, ее положения «допускают различные толкования». Пока что танкер задержан на основании подозрения, «что он шел под ложным флагом и с предположительно поддельными документами. Федеральная прокуратура объявила о начале расследования по факту нарушений бельгийского морского кодекса».

    Стоит напомнить, что само понятие «теневого флота» – не более чем юридическая уловка, фикция, придуманная Западом для обоснования беззаконного захвата кораблей в нейтральных водах. Никакой бельгийский морской кодекс не мог быть нарушен хотя бы потому, что танкер находился за пределами территориальных вод Бельгии. Россия неоднократно называла происходящее пиратством.

    Очевидно, сознавая не вполне законный характер своих действий, бельгийские власти опасаются и неких ответных мер со стороны России, и Тео Франкен уже пообещал «держаться начеку». Кроме того, по сообщениям бельгийских СМИ, ожидается вызов бельгийского посла в российский МИД.

    Главное
    Минобороны Кувейта сообщило о крушении нескольких самолетов США
    США впервые применили дроны-камикадзе LUCAS против Ирана
    Пакистан нанес авиаудар по бывшей военной базе США Баграм
    Британия решила вывести второстепенный персонал с базы на Кипре после удара Ирана
    Российские туристы массово застряли на Бали из-за закрытия аэропорта Дубая
    Россияне рассказали об обстановке в ОАЭ
    Умер драматург и режиссер Николай Коляда

    Россия выигрывает от конфликта США и Ирана

    Падение цен на нефть и крепкий рубль сильно бьют по доходам российского бюджета. При этом на первое повлиять Россия не в состоянии, а ослабление рубля не в ее интересах из-за влияния на инфляцию. Серьезно изменить ситуацию в нашу пользу способны только геополитические конфликты, и американский президент это обеспечивает. Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Нападение Бельгии на «теневой флот России» имеет иранскую подоплеку

    Европейцы провели захват очередного танкера, который они называют принадлежащим к так называемому теневому флоту России. Перед нами не просто очередной акт пиратства, но еще и явно синхронизированное с американо-израильскими ударами средство давления на Иран. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для рассады, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации