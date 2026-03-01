Макрон показал видео захвата якобы связанного с Россией танкера

Tекст: Алексей Дегтярёв

Видеозапись совместной операции европейских стран появилась в социальных сетях главы французского государства, передает РИА «Новости».

Макрон пояснил, что вертолеты ВМС Франции «помогли бельгийским военным задержать нефтяной танкер, на который наложены международные санкции».

Глава оборонного ведомства Бельгии Тео Франкен сообщил, что захваченное судно направили в порт Зебрюгге. Операция под кодовым названием «Синий нарушитель» проводилась против так называемого теневого флота при поддержке французских военных.

На обнародованных кадрах запечатлено приближение к кораблю двух вертолетов. Затем одна из винтокрылых машин зависла над палубой на небольшой высоте, после чего группа захвата высадилась на борт.

В январе Макрон сообщал о перехвате в Средиземном море танкера под предлогом нарушения санкций. Впоследствии французские власти освободили задержанное судно Grinch после уплаты штрафа. Президент России Владимир Путин назвал захват торговых кораблей в нейтральных водах морским пиратством.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что любые попытки морской блокады России со стороны Запада абсолютно нелегальны с точки зрения международного права.

Он пояснял, что понятие «теневой флот», которым часто оперируют представители ЕС, – это юридическая фикция.