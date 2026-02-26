Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.3 комментария
Лавров назвал причину обострения риторики Запада по ядерному оружию
Обострение переговорной риторики по ядерному оружию связано с тем, что западные страны испытывают разочарование из-за отсутствия успеха в попытках добиться поражения России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам Лаврова, западным политикам «обидно, что ничего у них не получается», а их задача – добиться поражения России, передает РИА «Новости».
Лавров также отметил, что западные страны продолжают говорить о победе Украины, несмотря на реальное положение дел.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что ядерную риторику обсудят на новом раунде переговоров по Украине.
Напомним, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1. Франция отвергла обвинения в передаче ядерного оружия Киеву. В офисе британского премьера Кира Стармера также опровергли планы передачи ядерного оружия Киеву.
Американский аналитик Марк Слебода выразил мнение, что попытки Запада передать ядерное оружие Киеву могут привести к окончательному установлению российского контроля над всей Украиной.