Аналитик США Слебода предсказал взятие Россией всей территории Украины из-за ЯО

Tекст: Вера Басилая

Попытка Франции и Британии передать ядерное оружие Украине свидетельствует о суицидальных наклонностях западной цивилизации, заявил аналитик Марк Слебода в интервью Станиславу Крапивнику, передает РИА «Новости».

По его мнению, западная политическая элита не может смириться с победой России на Украине, и это касается не только Франции и Британии, но и всего Запада.

«Чем больше они пытаются, чем дольше они отрицают и не желают признать это, тем более вероятным и даже неизбежным становится то, что России просто придется забрать всю Украину», – заявил Слебода.

Аналитик добавил, что невозможно допустить существования по соседству антироссийского прозападного режима с ядерным оружием, назвав такой сценарий абсолютно недопустимым.

Служба внешней разведки России заявила о подготовке Британией и Францией передачи Киеву ядерного оружия.

Посол России в Британии Андрей Келин предупредил об опасности передачи Украине ядерных технологий для усиления позиций Киева на переговорах.

Российские парламентарии подготовили обращение к парламентам Франции, Британии, Европарламенту и ООН с требованием не допустить передачу компонентов оружия массового поражения украинским властям.

В МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности.