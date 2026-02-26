Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.7 комментариев
Глава польского МИД призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды»
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая в Сейме, призвал страну готовиться к войне, которую, по его словам, «видели деды и прадеды».
Сикорский, слова которого приводит RMF24, напомнил о заявлениях западных разведок, которые прогнозируют возможность «нападения России на страны НАТО» в ближайшем будущем, передает «Московский комсомолец».
Он подчеркнул рост числа диверсий на территории Европы, включая Польшу, а также упомянул о случаях появления беспилотников в польском воздушном пространстве.
По мнению министра, осознание опасности может либо парализовать общество, либо мобилизовать его, и Польша не может позволить себе бездействие или успокоение, считая, что конфликт ее не коснется.
Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.
Министр обороны Германии Борис Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО.