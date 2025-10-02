Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО

Путин: Заявления о возможном нападении России на НАТО являются чушью

Tекст: Валерия Городецкая

«Правящие элиты и объединенная Европа продолжают нагнетать истерию: оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом», – подчеркнул он, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

Путин отметил, что не верит, будто западные лидеры сами искренне считают возможным нападение России на НАТО. «Я смотрю иногда, как и что говорят, думаю, они же не могут в это верить, что Россия собирается нападать на НАТО – в это поверить невозможно, а своих людей убеждают», – добавил президент.

Ранее Путин рассказал на пленарной сессии клуба «Валдай», что СССР и затем Россия дважды выражали готовность вступить в НАТО.

Он также предупредил желающих «потягаться» с Россией.