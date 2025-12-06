Мирошник: От ударов ВСУ с 2014 года погибли 13 тыс. мирных жителей

Tекст: Денис Тельманов

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что с 2014 года жертвами атак Вооруженных сил Украины стали порядка 28 тысяч гражданских, из которых около 13 тысяч погибли, передает РИА «Новости».

По его словам, с начала конфликта, с 2014 года, число пострадавших мирных жителей уже достигло 41 тысячи человек, из них около 13 тысяч погибли.

Большая часть этих потерь пришлась на Донбасс, где проводились самые интенсивные боевые действия. Мирошник подчеркнул, что эта статистика отражает длительные и масштабные последствия вооруженного конфликта для гражданского населения региона.

Также дипломат обратил внимание на продолжающиеся угрозы безопасности для мирных жителей, вызванные обстрелами со стороны украинских военных. Он назвал ситуацию гуманитарной катастрофой и призвал международное сообщество обратить внимание на происходящее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шебекино в Белгородской области в результате удара беспилотника по легковому автомобилю пострадали двое мужчин.

В Кривом Роге минувшей ночью в результате удара по зданию СБУ погибли три человека.

Российский суд заочно приговорил к пожизненному заключению троих полковников ВСУ – Дмитрия Бондаровича, Андрея Дзяния и Виталия Сендзюка.

