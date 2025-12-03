ЕС согласовал поэтапный отказ от российского газа к осени 2027 года

ЕС утвердил график поэтапного отказа от российского трубопроводного газа и СПГ

Tекст: Вера Басилая

Представители Совета Евросоюза и Европарламента достигли предварительного соглашения по регулированию пошагового отказа от импорта российского природного газа, сообщается на сайте совета ЕС.

Запрет охватывает как трубопроводный газ, так и сжиженный природный газ, с поэтапным введением ограничений и полным отказом от импорта к концу 2026 года для СПГ и осени 2027 года для трубопроводного газа.

Транзитный период подразумевает, что запрет на российский СПГ по краткосрочным контрактам начнет действовать с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным контрактам – с 1 января 2027-го. Трубопроводный газ по краткосрочным соглашениям будет запрещен с 17 июня 2026 года, по долгосрочным – с 30 сентября 2027-го при условии выполнения норм по наполнению хранилищ, и окончательно – не позднее 1 ноября 2027 года.

Импорт российского газа будет возможен только после прохождения авторизации, предусматривающей предоставление дополнительной информации за тридцать дней до ввоза, а для других поставок – за пять-семь дней. Данное требование не будет распространяться на страны, которые сами ограничивают импорт российского газа и входят в перечень стран-экспортеров, поставивших более 5 млрд куб. метров в 2024 году.

Все государства ЕС обязаны предоставить план диверсификации поставок газа. Также планы должны быть направлены для стран, продолжающих закупки российской нефти – предполагается, что к концу 2027 года и эти закупки должны быть полностью прекращены.

В соглашении прописаны эффективные меры наказания за несоблюдение правил, а также возможность временной приостановки ограничительных мер при угрозе безопасности энергоснабжения. Европейская комиссия оценит эффективность плана через два года с момента вступления документа в силу.

Евросоюз согласовал новый пакет санкций и запретил импорт сжиженного природного газа из России с 2027 года.

Венгрия заявила о намерении оспорить это решение в суде.

Между тем, Россия заняла третье место по поставкам газа в Евросоюз с начала года.