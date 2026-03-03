  • Новость часаЦены на газ в Европе превысили 780 долларов за тысячу кубометров
    3 марта 2026, 15:42 • Новости дня

    Ветврач в преддверии 8 Марта назвал опасные для кошек цветы

    Tекст: Ольга Иванова

    При выборе букета к 8 Марта важно учитывать, что лилии, тюльпаны и гиацинты могут быть опасны для кошек, вызывая серьезные отравления и проблемы со здоровьем, рассказал кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц.

    Дарить красивые букеты на 8 Марта стоит с осторожностью, если в доме есть кошка, – об этом рассказал кандидат ветеринарных наук Дмитрий Блюменкранц, передает Газета.Ru.

    Эксперт отметил, что многие популярные цветы, часто попадающие в праздничные композиции, могут быть опасны для здоровья питомцев.

    По словам Блюменкранца, наибольший риск представляют лилии: они чрезвычайно токсичны для кошек, и даже небольшое количество пыльцы или воды из-под букета способно вызвать острую почечную недостаточность. Не менее опасны тюльпаны и гиацинты – их луковицы и стебли могут спровоцировать рвоту, диарею и общее угнетение животного. В группу риска входят и нарциссы, особенно их луковицы и сок.

    Эксперт добавил, что умеренно опасны хризантемы и альстромерии: они чаще всего вызывают расстройства пищеварения и аллергии. Даже традиционные розы могут представлять проблему – из-за шипов и средств химической обработки, использованных при их выращивании.

    В качестве альтернативы Дмитрий Блюменкранц советует выбирать орхидеи (фаленопсисы), герберы, эустому, подсолнухи или декоративную зелень, которые не содержат токсичных веществ. Ветврач также подчеркнул, что дополнительную угрозу могут нести упаковочная пленка, ленты и декоративные элементы – кошки могут ими заинтересоваться и проглотить, что опасно для их здоровья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ветеринарный врач Наталья Левченко предупредила, что праздничные блюда с новогоднего стола могут быть опасны для домашних животных. Специалист отметила, что в этих блюдах часто содержатся вредные для питомцев ингредиенты.

    3 марта 2026, 10:05 • Новости дня
    В новую народную программу «Единой России» поступило 10 тыс. предложений

    Tекст: Вера Басилая

    Жители разных регионов России направили 10 тыс. предложений в новую народную программу «Единой России», значительную часть из которых внесли россияне в возрасте от 25 до 45 лет, сообщил секретарь Генсовета Владимир Якушев.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале «Единой России», сбор инициатив для новой редакции народной программы партии продолжается на платформе естьрезультат.рф. Наибольшее число предложений поступило из Москвы, Московской и Ростовской областей.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что половина всех инициатив поступила от граждан в возрасте от 25 до 45 лет. Предложения затрагивают как социально-экономические, так и технологические вопросы.

    Большинство инициатив касаются развития страны, 1,4 тыс. посвящены улучшению демографической ситуации и поддержке семей с детьми. Еще по 1,4 тыс. предложений связаны с ростом производительности труда и преодолением культурно-ценностного вызова. В сфере формирования технологического лидерства России собрано 1,3 тыс. инициатив, отметил Якушев.

    2 марта 2026, 20:42 • Новости дня
    F-16 ВСУ сел на аэродроме в Харьковской области в 60 км от границы с Россией

    Подполье сообщило о посадке F-16 на аэродроме Чугуева в Харьковской области

    F-16 ВСУ сел на аэродроме в Харьковской области в 60 км от границы с Россией
    @ Stocktrek Images, Inc./ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истребитель F-16 ВВС Украины совершил посадку на аэродроме Чугуева в Харьковской области, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

    Перед этим пара американских самолетов сбросила планирующие бомбы в районе Волчанска, что также подтверждается местными источниками, отметил Лебедев в своем Telegram-канале.

    «Сообщали о пролетах F-16 в Запорожской и Полтавской областях. Наши товарищи из Чугуева видели посадку одного из них», – написал он.

    Военный аэродром Чугуев расположен в Харьковской области Украины. Аэродром находится примерно в 50-60 км от государственной границы с Россией (Белгородская область). Исторически это основной учебный аэродром для подготовки курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил (ХНУВС) имени Ивана Кожедуба. Он обладает бетонной взлетно-посадочной полосой длиной около 2500 метров, способной принимать военно-транспортные самолеты (например, Ан-26) и истребители.

    Ранее расчет российского зенитного комплекса С-300 поразил самолет F-16 ВСУ, выпустив по цели две ракеты.

    В январе на украинском аэродроме уничтожили полноразмерный макет истребителя F-16.

    3 марта 2026, 14:40 • Видео
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    2 марта 2026, 17:12 • Новости дня
    В ЛДПР предложили автоматизировать компенсации капремонта пенсионерам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пенсионерам в возрасте от 70 лет могут начать автоматически снижать плату за капитальный ремонт, чтобы исключить ожидание компенсаций и необходимость собирать справки. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

    Как сообщает «Российская газета», Леонид Слуцкий предложил правительству ввести механизм автоматического начисления компенсаций пенсионерам за капитальный ремонт. В обращении на имя премьер-министра Михаила Мишустина он отметил, что оплата услуг ЖКХ, включая капремонт, для льготников должна уменьшаться сразу, а не компенсироваться через несколько месяцев.

    Слуцкий заявил: «Если государство признает право человека на льготу – она должна работать сразу, а не спустя два месяца после походов по инстанциям и сбора справок». Он подчеркнул, что сейчас пожилым гражданам приходится сначала полностью оплачивать услугу, после чего ждать компенсации, что несправедливо по отношению к людям, трудившимся всю жизнь.

    Лидер ЛДПР предложил упростить процесс – если льгота подтверждена, то в платежных документах сразу должна появляться уменьшенная сумма, без необходимости собирать дополнительные бумаги или писать заявления. Сейчас компенсация в размере 50% предоставляется россиянам с 70 лет, а 100% – с 80 лет, однако для ее получения требуется сначала оплатить всю сумму и только затем подавать документы на возмещение.

    В письме Слуцкий указал, что компенсационные выплаты часто поступают с задержкой до двух месяцев, что создает дополнительные трудности для одиноких и маломобильных пенсионеров. Он отметил, что такие бюрократические процедуры не соответствуют современным стандартам цифровизации и прозрачности в сфере ЖКХ.

    3 марта 2026, 08:54 • Новости дня
    Уиткофф сказал, почему провалились переговоры с Ираном

    Уиткофф сообщил об отказе Ирана идти на уступки во время переговоров

    Уиткофф сказал, почему провалились переговоры с Ираном
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская делегация обсуждала с Тегераном возможность десятилетнего отказа от обогащения урана в обмен на оплату топлива, но Иран отверг предложение, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

    Делегация США предлагала Ирану приостановить обогащение урана на десять лет, однако Тегеран полностью отверг эту инициативу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

    В интервью каналу Fox News он заявил: «Мы обсудили с ними десять лет полного отказа от обогащения, и мы заплатим за топливо».

    Уиткофф отметил, что отказ иранской стороны сразу дал понять американской делегации, что Тегеран не собирается идти ни на какие уступки. По его словам, позиция Ирана свидетельствовала о намерении продолжать ядерную программу с возможной целью создания оружия.

    Американский спецпосланник рассказал, что уже во время второго раунда переговоров стало ясно – добиться соглашения не удастся. Он добавил, что США попытались заключить с Ираном «честную сделку», но к концу второй встречи было понятно, что договоренность невозможна. Несмотря на это, делегация вернулась для третьей встречи, чтобы «дать им последний шанс», отметил Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран исключает возможность любых уступок в вопросах обогащения ядерного топлива и развития средств самообороны.

    Новый этап американо-израильской агрессии начался с комбинированного удара по Тегерану и убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Иранские беспилотники нанесли удар по международному аэропорту Эрбиля и американским объектам.

    2 марта 2026, 20:27 • Новости дня
    Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американской базы

    NourNews: Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американской базы

    Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американской базы
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран осуществил запуск сверхтяжелой ракеты в сторону американской военной базы на Ближнем Востоке.

    Агентство NourNews опубликовало видеозапись запуска, подчеркнув, что атака была направлена на американские объекты в регионе, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран начал одиннадцатую волну операции «Правдивое обещание – 4» и запустил баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты по целям в городе Беэр-Шева в Израиле.

    Между тем военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы. Операция США против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

    2 марта 2026, 20:59 • Новости дня
    В атаке на НПЗ Saudi Aramco обвинили Израиль

    Tasnim: Израиль провел атаку под «чужим флагом» на НПЗ Saudi Aramco

    В атаке на НПЗ Saudi Aramco обвинили Израиль
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль атаковал нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре, действуя под чужим флагом, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.

    «Атака, произошедшая сегодня утром на нефтяные объекты Saudi Aramco, была совершена израильтянами и является примером операции под «чужим флагом», – заявил собеседник Tasnim, передает ТАСС.

    Источник подчеркнул, что объекты Saudi Aramco никогда не были целями Ирана. По его информации, планы Израиля включают проведение аналогичной атаки в порту Фуджейра в ОАЭ, также в рамках операций под ложным флагом.

    Ранее на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в саудовском порту Рас-Таннура временно остановили производство после удара беспилотника.

    2 марта 2026, 20:12 • Новости дня
    Дочь Джабраилова заявила об убийстве отца из-за связей с Эпштейном
    Дочь Джабраилова заявила об убийстве отца из-за связей с Эпштейном
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Дочь бизнесмена Умара Джабраилова Альвина считает, что её отец мог стать жертвой убийства из-за дружбы с Джеффри Эпштейном и Гислейн Максвелл.

    Дочь бизнесмена Умара Джабраилова Альвина Джабраилова опубликовала видеообращение в соцсетях, где заявила, что ее отец якобы был убит из-за дружбы с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном, передает РИА «Новости».

    Она написала: «Его заставили замолчать из-за его причастности к Джеффри Эпштейну».

    Альвина добавила, что не верит в версию самоубийства. В качестве доказательства она опубликовала скриншот письма, которое, по ее словам, Джабраилов отправил Максвелл в мае 2001 года – в нем бизнесмен договаривался о встрече после приезда из Лондона.

    Близкий к семье Джабраилова источник сообщил агентству, что тело бизнесмена будет доставлено в Чечню, а похороны состоятся в родовом селе Новые Атаги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Умар Джабраилов скончался в центре Москвы. Адвокат Александр Карабанов сообщил, что Джабраилов свел счеты с жизнью, а следователи не нашли состава преступления. Операции по счетам Джабраилова приостановили из-за неуплаты налогов на сумму 40 тыс. рублей.

    3 марта 2026, 08:41 • Новости дня
    Трамп выразил недовольство «неограниченными» запасами боеприпасов у США
    Трамп выразил недовольство «неограниченными» запасами боеприпасов у США
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отметил, что США располагают «почти неограниченными запасами» боеприпасов, однако этот уровень его не устраивает.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что запасы боеприпасов среднего и большого калибра в стране «никогда не были такими большими и качественными», передает РИА «Новости».

    По его словам, Соединенные Штаты располагают практически неограниченными запасами оружия, достаточными для ведения войн «вечно» и с успехом. Трамп отметил: «Запасы боеприпасов Соединенных Штатов среднего и большого калибра никогда не были так велики или так хороши.

    «В конечном счете, наши запасы на хорошем уровне, но они не на том уровне, на котором хотелось бы», – написал президент в соцсети Truth Social.

    В другой публикации Трамп сообщил, что значительная часть американских боеприпасов хранится в странах, расположенных далеко за пределами США. Он написал в соцсети Truth Social, что «в отдаленных странах хранится для нас много дополнительного высококачественного вооружения».

    Ранее Трамп пообещал увеличить темпы производства вооружений.

    The Washington Post писала, что гибель трёх американских военных и ранение ещё пятерых обострили опасения по поводу ограниченных запасов систем ПВО США.

    Военная операция США и Израиля против Ирана может привести к нехватке американских ракет THAAD, что скажется на конфликте на Украине.

    Высшее военное руководство США выразило опасения из-за возможной атаки на Иран на фоне исчерпания запасов ракет и отсутствия широкой поддержки союзников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что планы Трампа закончить иранскую кампанию за четыре недели объясняются, в том числе, истощением запасов противоракет у Пентагона.

    3 марта 2026, 10:18 • Новости дня
    Иран впервые применил морской дрон для атаки на танкер

    TWZ: Иран впервые применил морской дрон для атаки на танкер

    Иран впервые применил морской дрон для атаки на танкер
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Впервые в ходе начавшегося конфликта США и Израиля с Ираном иранский надводный беспилотный аппарат нанес удар по нефтеналивному судну, сообщают СМИ.

    Танкер MKD VYOM под флагом Маршалловых Островов стал первым кораблем, пораженным иранским беспилотным катером, пишет The War Zone.

    Атака произошла примерно в 93 километрах к северу от Маската. Британская организация морской торговли подтвердила использование надводного дрона.

    Владелец судна V.Ships Asia заявил, чоо один член экипажа, находившийся в машинном отделении во время инцидента, погиб.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) объявил о закрытии Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировой нефти. Иранские военные пригрозили сжигать любые корабли, пытающиеся пройти через эту зону.

    Кроме того, в порту Бахрейна два удара получил американский танкер Stena Imperative. Огонь был потушен, экипаж эвакуировался. Представитель властей США заявил, что мониторинг акватории пока не подтверждает фактическое перекрытие пролива Ираном.

    До этого власти Омана сообщали о гибели члена экипажа танкера MKD VYOM в результате атаки морского беспилотника.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе ракетами и дронами по танкеру-заправщику авианосной группы США. Иранские военные начали уведомлять гражданские суда о запрете движения через Ормузский пролив.

    3 марта 2026, 11:39 • Новости дня
    Публицист Колясников высмеял рассказы туристов из Дубая

    Публицист Колясников высмеял жалобы туристов из Дубая на фоне боевых действий

    Публицист Колясников высмеял рассказы туристов из Дубая
    @ Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российский публицист Сергей Колясников высмеял жалобы туристов, вернувшихся из Дубая после операции США и Израиля против Ирана.

    Российский публицист Сергей Колясников высмеял в своем Telegram-канале рассказы туристов, вернувшихся из Дубая во время операции США и Израиля против Ирана. В своем сообщении он с иронией отозвался о переживаниях соотечественников, которые жаловались на «страдания» в пятизвездочных отелях.

    Колясников привел в пример слова одной из туристок, которая рассказала о страхе за свою жизнь и том, что в условиях напряженности алкоголь «не лез в горло».

    Общественник язвительно добавил, что за «оборону Дубая» россиян стоило бы наградить орденами. Он подчеркнул, что жители таких городов, как Белгород, Донецк и Новороссийск, могли бы с удивлением наблюдать за этим «цирком».

    Военкор Дмитрий Стешин поддержал мнение Колясникова и заметил, что российские СМИ выставляют туристов едва ли не героями.

    В понедельник первый за трое суток рейс из Абу-Даби прибыл в московский аэропорт Шереметьево.

    С Ближнего Востока вернули 1,5 тыс. российских граждан.

    Туристка из Казани сообщила, что информацию о трансфере до аэропорта они получили за десять минут до выезда.

    Житель Дубая заявил о спокойной обстановке в городе во время обстрелов.


    3 марта 2026, 00:57 • Новости дня
    США заявили о уничтожении всех кораблей Ирана в Оманском заливе

    CENTCOM сообщил об уничтожении всех 11 кораблей Ирана в Оманском заливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральное военное командование США заявило, что в Оманском заливе после их операции не осталось ни одного иранского военного корабля.

    Командование США утверждает, что все 11 иранских кораблей, присутствовавшие в районе к началу атаки, были уничтожены в Оманском заливе в результате продолжающейся военной операции, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении CENTCOM говорится: «Два дня назад у иранского режима было 11 кораблей в Оманском заливе, сегодня их ноль». Американская сторона настаивает, что ни один иранский военный корабль больше не присутствует в этом районе.

    Оманский залив находится на северо-западе Аравийского моря и через Ормузский пролив соединяется с Персидским заливом. Иран располагает в этом районе тремя базами ВМФ, которые обеспечивают ему прямой выход в Индийский океан в обход Ормузского пролива. На конец 2025 года по разным оценкам к этим базам было приписано порядка 20 крупных и средних судов, включая субмарины, а также несколько десятков быстроходных катеров «москитного флота».

    США и Израиль с 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

    В ответ на эти действия Иран осуществляет удары по территории Израиля и по военным объектам США на Ближнем Востоке. Официальные лица Ирана пока не прокомментировали сообщения CENTCOM о потерях в Оманском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил, что топливный танкер ATHE NOVA подвергся атаке двумя беспилотниками с территории Ирана.

    Американские военные применили дроны-камикадзе LUCAS, созданные по образцу иранского Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке.

    3 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Дипломат упрекнул Запад в двойных стандартах в связи с ударом по иранской школе

    Дипломат Долгов: Запад замалчивает ужасную трагедию в Иране с ударом по школе в Иране

    Дипломат упрекнул Запад в двойных стандартах в связи с ударом по иранской школе
    @ Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Совбезе ООН часто поднимаются важные темы, например, защита детей. Но в дискуссиях не всегда выясняются виновные за нарушения международных норм. Запад нередко уходит от того, чтобы прямо назвать ответственных за ту или иную трагедию, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее первая леди в США Мелания Трамп выступила в ООН с речью о безопасности детей при военных конфликтах.

    «Вопрос обеспечения безопасности детей в условиях вооруженных противостояний нужно обсуждать, в том числе на площадке ООН», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. Впрочем, по его мнению, важно делать это по-честному, открыто и без двойных стандартов, а также оперировать конкретными примерами.

    Последний из инцидентов – ужасная трагедия в Иране: не менее 150 учениц начальной школы для девочек погибли в результате ударов США и Израиля. «На Западе предпочли широко не освещать эти события. Прозвучали несколько заявлений о том, что Вашингтон и Тель-Авив проводят расследование, чья это была ракета и куда она попала», – поразился спикер.

    «Я считаю, что виновные за произошедшее должны понести наказание. Но вопрос, как это сделать и возможно ли это через дискуссию в Совете Безопасности ООН?» – добавил дипломат, признавшись, что есть сомнения на этот счет.

    Долгов с сожалением отменил, что трагедий со смертью детей много. «Сколько несовершеннолетних было убито в Донбассе, Югославии, Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии? Западные политики периодически вспоминают «ужасного и страшного» Каддафи, но умалчивают про убитых мирных жителей и в том числе детей», – продолжил он.

    Вместе с тем, если в Европе или США происходит какой-то теракт на улице, в торговом центре или школе, западные СМИ неделями обсуждают это. Мы видим, что Запад не отходит от двойных стандартов в международной политике и ее медийной составляющий», – напомнил он.

    «На этом фоне здоровым контрастом звучит позиция России, призывающей к немедленному прекращения огня в Иране и возобновлению дипломатического трека – с учетом интересов всех стран Персидского залива», – резюмировал Долгов.

    Ранее первая леди США Мелания Трамп возглавила заседание Совета безопасности ООН, посвященное безопасности и образованию детей в условиях военных конфликтов, а также «продвижению толерантности и мира во всем мире», сообщает BBC.

    «США поддерживают всех детей во всем мире. Я надеюсь, что скоро воцарится мир», – заявила она, не указав, где именно. Спикер также выразила соболезнования семьям погибших американских военнослужащих, не упомянув конкретно какие-либо военные действия.

    В свою очередь, заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло заявила: «Когда вспыхивают конфликты, дети оказываются в числе тех, кто страдает наиболее сильно. За последние два дня нам напомнили об этой истине».

    «В связи с продолжающимися военными операциями в регионе школы в Израиле, ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Омане закрылись и перешли на дистанционное обучение», – добавила она, упомянув о «сообщениях из Ирана о трагедии в начальной школе».

    Перед началом встречи посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил: «Глубоко позорно и лицемерно, что в первый же день своего председательства в Совбезе США созвали совещание высокого уровня по защите детей».

    Пор данным Тегерана, в субботу в результате американо-израильского удара по начальной школе для девочек в городе Минаб погибли 165 человек, большинство из которых – дети от 7 до 12 лет. Иранские СМИ опубликовали аэрофотоснимок того, как экскаваторы роют могилы для жертв атаки.

    Центральное командование вооруженных сил США заявило, что расследует сообщения об инциденте. Госсекретарь Марко Рубио заверил, что «Соединенные Штаты не будут преднамеренно нападать на школу». Израильские военные заявили, что им «неизвестно» о каких-либо операциях ЦАХАЛ в этом районе.

    МИД России в своем заявлении осудил произошедшее. «Любые атаки по гражданским объектам – будь то в Иране или арабских странах – недопустимы и должны быть полностью исключены», – отметило ведомство. Москва также призвала к «срочной деэскалации, прекращению боевых действий, возвращению к политико-дипломатическому». «При этом должны быть учтены законные интересы всех государств Персидского залива», – уточняется в тексте.

    Напомним, страны Персидского залива оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран. Газета ВЗГЛЯД писала, что Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада.

    2 марта 2026, 17:36 • Новости дня
    Пентагон обозначил формат операции «Эпическая ярость» против Ирана

    Пентагон: Операция США против Ирана «Эпическая ярость» является воздушной

    Пентагон обозначил формат операции «Эпическая ярость» против Ирана
    @ Sra Julia Lebens/Planetpix/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный министр США Пит Хегсет заявил, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

    «Два дня назад по прямому приказу президента Дональда Трампа военное министерство начало операцию «Эпическая ярость» – наиболее смертоносную, наиболее сложную и наиболее точную воздушную операцию в истории», – заявил он, передает ТАСС.

    При этом Хегсет не упомянул о возможном участии сухопутных сил.

    Напомним, Пентагон официально присвоил военной операции против Ирана наименование «Эпическая ярость».

    США впервые применили против Ирана новейшие ракеты PrSM дальностью 500 км. Также при ударе по Ирану использовали новый вариант крылатой ракеты Tomahawk.

    3 марта 2026, 05:41 • Новости дня
    Мелания Трамп выступила с речью в Совбезе ООН
    Мелания Трамп выступила с речью в Совбезе ООН
    @ Derek French/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Первая леди США Мелания Трамп выступила с речью в Совбезе ООН, посвященной безопасности несовершеннолетних в зонах военных конфликтов.

    «Спасибо за теплый прием», – сказала Мелания Трамп, обращаясь к членам Совета безопасности ООН, передает ТАСС.

    Главной темой обсуждения стала проблема обеспечения безопасности детей и доступности образования в условиях вооруженных противостояний.

    В состав Совета Безопасности входят пять постоянных участников, включая Россию, Британию, Китай, США и Францию.

    Также в структуре присутствуют десять непостоянных членов, сменяющихся ежегодно в порядке ротации.

    Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что Мелания Трамп возглавит заседание Совета Безопасности.

    2 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    Сенатор Грэм назвал следующую после Ирана цель США

    Сенатор Грэм назвал Кубу следующей целью США

    Сенатор Грэм назвал следующую после Ирана цель США
    @ Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Куба станет следующей целью США после Ирана и выразил уверенность в скором падении власти в Гаване.

    Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью телеканалу Fox News заявил, что после Ирана следующей целью Вашингтона станет Куба, передает РИА «Новости».

    По словам политика, нынешний режим в Гаване вскоре падет, а его дни сочтены.

    «Следующая на очереди Куба. Их режим падет. Их дни сочтены. Иранский режим вот-вот развалится», – заявил Грэм в эфире телеканала.

    Сенатор связал ожидаемое падение власти на Кубе с событиями на Ближнем Востоке, подчеркнув, что иранское руководство, по его мнению, теряет контроль над ситуацией. Грэм отметил, что считает власть в Иране неустойчивой и находящейся под угрозой распада.

    Журнал The Atlantic сообщал, что американская администрация обсуждает вариант военного вмешательства на Кубе, учитывая опыт действий против Венесуэлы и Ирана.

    Дональд Трамп ранее допустил возможность «дружественного захвата Кубы».

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийство Хаменеи.

