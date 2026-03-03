Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.2 комментария
Ветврач в преддверии 8 Марта назвал опасные для кошек цветы
При выборе букета к 8 Марта важно учитывать, что лилии, тюльпаны и гиацинты могут быть опасны для кошек, вызывая серьезные отравления и проблемы со здоровьем, рассказал кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц.
Дарить красивые букеты на 8 Марта стоит с осторожностью, если в доме есть кошка, – об этом рассказал кандидат ветеринарных наук Дмитрий Блюменкранц, передает Газета.Ru.
Эксперт отметил, что многие популярные цветы, часто попадающие в праздничные композиции, могут быть опасны для здоровья питомцев.
По словам Блюменкранца, наибольший риск представляют лилии: они чрезвычайно токсичны для кошек, и даже небольшое количество пыльцы или воды из-под букета способно вызвать острую почечную недостаточность. Не менее опасны тюльпаны и гиацинты – их луковицы и стебли могут спровоцировать рвоту, диарею и общее угнетение животного. В группу риска входят и нарциссы, особенно их луковицы и сок.
Эксперт добавил, что умеренно опасны хризантемы и альстромерии: они чаще всего вызывают расстройства пищеварения и аллергии. Даже традиционные розы могут представлять проблему – из-за шипов и средств химической обработки, использованных при их выращивании.
В качестве альтернативы Дмитрий Блюменкранц советует выбирать орхидеи (фаленопсисы), герберы, эустому, подсолнухи или декоративную зелень, которые не содержат токсичных веществ. Ветврач также подчеркнул, что дополнительную угрозу могут нести упаковочная пленка, ленты и декоративные элементы – кошки могут ими заинтересоваться и проглотить, что опасно для их здоровья.
