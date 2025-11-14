  • Новость часаЛихачев сообщил о попытке атаки восьми дронов на Нововоронежскую АЭС
    14 ноября 2025, 14:14

    Россия заняла третье место по поставкам газа в ЕС с начала года

    Tекст: Денис Тельманов

    По итогам девяти месяцев этого года Россия уступила только США и Алжиру по стоимости поставок газа в страны Евросоюза, удержав 16,1%.

    Вв январе–сентябре 2025 года Россия заняла третье место среди поставщиков газа в Евросоюз по стоимости импорта, обеспечив 16,1% от общего объема,передает ТАСС.

    Всего страны ЕС приобрели у России газа примерно на 10,6 млрд евро, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом в прошлом году доля России составляла 19,3%.

    США, благодаря поставкам сжиженного природного газа, оказались на первом месте с долей 29,5% и объемом в 19,4 млрд евро. Алжир занял вторую строку рейтинга с долей 16,13% и объемом 10,6 млрд евро. В первую пятерку также вошли Норвегия (12,3% и 8,1 млрд евро) и Великобритания (7% и 4,5 млрд евро).

    В сентябре 2025 года Россия поднялась на второе место по доле – 14,5%, несмотря на снижение относительно августа. Общая сумма поставленного за этот месяц газа составила около 830 млн евро – это минимальный показатель с августа 2023 года. США увеличили свою долю до 32%, тогда как Алжир сократил до 12,3%, а доля Норвегии составила 12,2%.

    В октябре Совет ЕС утвердил поэтапный запрет на закупку российского газа с 1 января 2028 года, включая сжиженный природный газ и трубопроводные поставки. С 1 января 2026 года будет запрещено заключать новые газовые контракты. Краткосрочные соглашения должны завершиться до 17 июня 2026 года, а долгосрочные – не позднее 1 января 2028 года. Европарламент требует полного отказа от российского газа уже с 1 января 2027 года.

    В 19-й пакет санкций ЕС также включил полный запрет на импорт сжиженного газа по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года и по долгосрочным с 1 января 2027 года. Покупка, импорт или передача СПГ, произведенного или экспортируемого из России, будет запрещена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что предстоящая зима на Украине будет крайне тяжелой для населения.

    Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил ввести запрет на импорт российского газа в Евросоюз, включая поставки через «Турецкий поток». В октябре показатель отбора газа из европейских хранилищ достиг пятилетнего максимума, а общий объем запасов остался ниже прошлогоднего значения около 83%.

    13 ноября 2025, 22:13
    Польша назвала наказание для Украины за толерантность к коррупции

    Сикорский: Украина не вступит в ЕС при толерантности к коррупции

    Польша назвала наказание для Украины за толерантность к коррупции
    @ Mateusz Bialczyk/Arena Akcji/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не сможет вступить в Евросоюз, если сохранит толерантность к коррупции, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

     По его словам, он лично сообщил вице-премьеру Украины Тарасу Качке, что терпимость к коррупции является самым простым способом утратить доверие Запада, передает РИА «Новости» со ссылкой на Polsat.

    «Если Украина продолжит быть толерантной к коррупции, то не вступит в Европейский союз», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде потребовали отставки правительства на фоне коррупционного скандала на Украине. НАБУ предъявило обвинение семи лицам по делу о коррупции в сфере энергетики.

    На этом фоне еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз не может продолжать выделять Украине регулярную финансовую помощь. Единственным способом дальнейшей поддержки Домбровскис назвал выдачу «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов.

    14 ноября 2025, 11:05
    ЕС потребовал от Украины ответов в связи с громким коррупционным скандалом
    ЕС потребовал от Украины ответов в связи с громким коррупционным скандалом
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ЕС потребовали от Украины убедительных гарантий прозрачности будущей финансовой поддержки на фоне вскрывшейся коррупционной схемы в энергетическом секторе, сообщает Politico.

    Страны Евросоюза требуют от Украины объяснений по поводу крупного коррупционного скандала в энергетическом секторе, сообщает Politico.

    В результате расследования антикоррупционных органов стало известно о схеме с откатами на 100 млн долларов, к которой могли быть причастны близкие соратники Владимира Зеленского. После публикации результатов расследования Зеленский ввел санкции против бывшего делового партнера и отправил в отставку нескольких чиновников.

    Этот скандал расколол европейских партнеров Киева: часть считает ситуацию свидетельством независимости антикоррупционных органов, другие требуют от Украины конкретных шагов и гарантий предотвращения подобных инцидентов в будущем.

    Как заявил один из высокопоставленных европейских чиновников: «Эндемичная коррупция, выявленная в ходе расследования, возмутительна и не поможет стране в отношениях с международными партнерами».

    Германия и другие государства ЕС настаивают на дальнейших реформах, подчеркивая важность прозрачности в энергетическом секторе Украины.

    Скандал вспыхнул на фоне обсуждений новой финансовой поддержки: Украина рассчитывает на помощь в размере 41 млрд евро в следующем году, а также на согласование 140 млрд евро репарационного кредита из замороженных российских активов. На фоне обострения ситуации в энергетике, вызванной ударами по критической инфраструктуре, ЕС подтвердил очередной транш помощи в 6 млрд евро, а Германия рассматривает выделение еще 3 млрд евро в 2025 году.

    Расследование главным образом касается компании «Энергоатом», где семеро топ-менеджеров подозреваются в искусственном завышении стоимости контрактов и получении откатов в размере 10-15% от суммы. Владимир Зеленский пообещал очистить руководство «Энергоатома» и поддержал работу антикоррупционных органов.

    Международные партнеры продолжают контролировать целевое расходование выделяемых средств, используя системы проверки и прямые выплаты подрядчикам.

    Эксперты и официальные лица ЕС отмечают, что Украине предстоит повысить прозрачность и эффективность управления в энергетике, чтобы укрепить доверие западных партнеров. Как подчеркнул литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, сейчас важно превратить этот кризис в возможность для глубоких реформ и обновления сектора.

    Ранее Politico сообщало, что раскрытие масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе на Украине стало поводом для обсуждения Европейской комиссией возможного пересмотра финансовой поддержки.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что руководство страны ждет от Киева решительных шагов в борьбе с коррупцией и проведения реформ по верховенству закона.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз прекратить финансирование Украины из-за выявления на Украине «военной мафиозной сети», связанной с Владимиром Зеленским.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что друзья Владимира Зеленского потрясли Европу своей роскошью, в том числе золотыми унитазами.

    13 ноября 2025, 20:56
    Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

    Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    13 ноября 2025, 16:12
    ВС России вступили в уличные бои на западе Купянска

    Замглавы ВГА Харьковской области Лисняк: ВС России вступили в уличные бои на западе Купянска

    ВС России вступили в уличные бои на западе Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В западной части Купянска ведутся ожесточенные уличные бои, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк на брифинге.

    По его словам, Купянск остается эпицентром самых сложных боев на текущий момент, передает ТАСС.

    Лисняк добавил, что западная часть города на правом берегу Оскола также стала одной из зон боев с ВСУ. Российские военные взяли под контроль несколько улиц в южной и западной частях, сообщил он.

    «Ситуация для ВСУ здесь оценивается как критическая», – отметил Лисняк.

    Ранее командир штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Снег» сообщил, что Вооруженные силы России наносят огневое поражение позициям украинских войск в лесном массиве вдоль реки Оскол, противник отступает.

    ВС России дронами «Заноза» разгромили дальние переправы ВСУ близ Купянска.

    Во вторник ВС России взяли под контроль нефтебазу в Купянске.

    13 ноября 2025, 21:04
    «Яндекс»: «Алиса» не подслушивает пользователей

    «Яндекс» ответил на обвинения в прослушивании через умные колонки

    Tекст: Денис Тельманов

    Устройства с голосовым помощником «Алиса» находятся в спящем режиме до произнесения активационного слова, при этом их микрофоны можно физически отключить кнопкой, сообщили в «Яндексе»

    Как передает РИА «Новости», представители «Яндекса» заявили, что «Алиса», встроенная в устройства «Яндекс. Станция», технически не способна слышать разговоры пользователей без их ведома. Они разъяснили, что умная колонка остается в спящем режиме до тех пор, пока не услышит активационное слово, после чего начинается процесс обработки голоса.

    В компании уточнили, что при отсутствии активационного слова устройства с «Алисой» не реагируют на речь и не передают аудиоданные в облако для дальнейшего распознавания.

    «Процесс обработки голоса запускается в тот момент, когда микрофоны улавливают активационное слово», – отметили в «Яндексе».

    Представитель компании также напомнил, что все устройства оборудованы кнопкой Mute, которая позволяет физически отключить микрофоны, полностью обесточив их работу. Это решение призвано заботиться о приватности пользователей.

    Ранее специалисты Роскачества сообщили агентству, что только физическое отключение микрофонов гарантирует пользователям полную приватность для подобных устройств. Эксперты добавили, что производители внедряют аппаратный уровень защиты, предотвращающий несанкционированное изменение функций прослушивания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Яндекс» получила штраф 10 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ удаленный доступ к информации об умном доме «Алисы».

    13 ноября 2025, 18:45
    Страны ЕС купили в октябре у России нефти и газа почти на миллиард евро

    Пять стран ЕС за октябрь заплатили России за нефть и газ 938 млн евро

    Страны ЕС купили в октябре у России нефти и газа почти на миллиард евро
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пять крупнейших импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе в октябре суммарно оплатили поставки нефти и газа на 938 млн евро, отмечают аналитики.

    Венгрия, Словакия, Франция, Бельгия и Румыния в октябре заплатили за нефть и газ из России общую сумму 938 млн евро. Две трети всей суммы пришлись на природный газ, который по-прежнему не подпадает под европейские санкции и поставляется в основном по трубопроводам или в виде сжиженного природного газа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков Centre for Research on Energy and Clean.

    Остальные средства были потрачены на нефть, которую Венгрия и Словакия получают по южной ветке трубопровода «Дружба» по специальному исключению ЕС.

    Венгрия заплатила России больше всех. В сумме это 258 млн евро, при этом 83 млн потратили на нефть, а 175 млн евро – на трубопроводный газ. Словакия выплатила 210 млн евро, из них 162 млн – за нефть, остальные 48 млн – за газ.

    Франция импортировала сжиженного газа на 209 млн евро и заняла третье место среди стран ЕС по закупкам. Бельгия приобрела российского СПГ на 158 млн евро, а Румыния закупила трубопроводного газа из России на 74 млн евро.

    В исследовании отмечается, что действие исключения, позволявшего Словакии реэкспортировать нефтепродукты в Чехию, завершилось 5 июня, и теперь топливо из российской нефти остается внутри страны.

    Аналитики отмечают, что страны ЕС, Австралия, Британия и США в октябре импортировали нефтепродуктов на 971 млн евро с шести индийских и турецких заводов, использующих нефть из России. По их данным, почти половина этой суммы пришлась на топливо из российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Турция увеличила закупки нефти у Ирана и Казахстана для сохранения поставок топлива на европейский рынок после введения санкций против России.

    А премьер Нидерландов Дик Схоф призвал Евросоюз ввести меры по образцу американских против российских нефтяных компаний.

    Напомним, Минфин США 23 октября ввел санкции в отношении российских компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

    13 ноября 2025, 19:48
    В Госдуме разъяснили принцип подключения домовых чатов к Мах

    Депутат Кошелев: Подключение домовых чатов к Мах носит добровольный характер

    В Госдуме разъяснили принцип подключения домовых чатов к Мах
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жителям многоквартирных домов не потребуется в обязательном порядке присоединяться к чатам в мессенджере Max, поскольку инициатива остается рекомендательной, отметил депутат ГД Владимир Кошелев.

    Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что инициатива по созданию домовых чатов в мессенджере Max не является обязательной и пока рассматривается только как рекомендация. Он добавил, что вопрос о принудительном подключении жильцов к чату не рассматривается, передает ТАСС.

    Депутат отметил, что полноценная реализация идеи потребует изменений в законодательстве, поскольку сейчас понятия «домовой чат» в правовых актах нет, также нет и утвержденного механизма для их обязательного создания. Кроме того, даже с возможными поправками останется нерешенным вопрос идентификации жителей-участников подобных чатов.

    Кошелев подчеркнул, что такие чаты являются удобными информационно-справочными каналами для жителей. Он также заметил, что создание и администрирование чатов, вероятнее всего, возложат на управляющие компании или советы домов, поскольку они уже привыкли использовать такие платформы для информирования граждан или приема заявок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что в каждом многоквартирном доме должны создать чат в национальном мессенджере Max до конца года.

    Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что лично пользуется отечественным мессенджером Max.

    Отправлять сообщения и совершать звонки в мессенджере Max теперь могут жители девяти стран СНГ.

    13 ноября 2025, 20:42
    В Госдуме назвали Чебурашку евреем

    Депутат Макаров: Чебурашка был евреем

    В Госдуме назвали Чебурашку евреем
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров пошутил о национальности Чебурашки на заседании Госдумы при рассмотрении поправок к бюджету на 2026-2028 годы.

    Во время обсуждения дополнительного финансирования для конкурса «Родная игрушка» он вспомнил, что апельсины в Советский Союз поставлялись только из Израиля, передает РИА «Новости».

    «Чебурашка-то еврей. Он же оттуда приехал в бочке с апельсинами», – заявил депутат. Макаров подчеркнул, что завозили именно апельсины, а не мандарины, и напомнил, что испанских апельсинов в СССР не было, поэтому Чебурашка точно не испанец. В завершение он поддержал идею выделения средств на развитие отечественных игрушек.

    Ранее «Союзмультфильм» отсудил 100 тыс. рублей с предпринимателя за изображение Чебурашки.

    13 ноября 2025, 21:17
    Москвичи рассказали о своих предпочтениях при выборе одежды
    Москвичи рассказали о своих предпочтениях при выборе одежды
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    При выборе повседневной одежды москвичи в первую очередь ориентируются на комфорт, необходимый для перемещения по мегаполису. Но при этом они внимательно следят за актуальными трендами. О том, как горожане находят баланс между практичностью и модой, газете ВЗГЛЯД рассказали сами жители столицы.

    «Я выбираю одежду по своему комфорту. Если она мне нравится и хорошо на мне сидит, я ее возьму. А на тренды мне все равно», – рассказал молодой человек.

    Многие респонденты считают, что современные тенденции не отражают индивидуальность. «Следовать моде – это быть как все», – сказала девушка в черном кожаном плаще.

    «За трендами невозможно уследить. Они очень быстро меняются. Да и когда ты похож на каждого, гуляющего в центре города, это уже некрасиво», – соглашается мужчина.

    Однако некоторые опрошенные нашли способ сочетать актуальные тенденции, комфорт и самовыражение. «Трендовая одежда может быть повседневной. Лично мы выбираем то, что нам нравится. И не важно, какого бренда эта вещь и сколько она стоит», – отметила женщина в куртке с популярным логотипом.

    «Я стараюсь совмещать. Если какая-то трендовая вещь будет у всех, но мне в ней будет некомфортно, я просто не смогу ее носить», – поделилась девушка.

    Отдельное внимание в беседах уделили классическому стилю. «Это всегда в моде», – уверена одна из москвичек, предпочитающая вневременные решения.

    Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, почему женщины поддались моде брить лицо и насколько безобидна эта тенденция.

    13 ноября 2025, 21:45
    Власти Польши начали возводить второй забор на границе с Белоруссией

    Стартовало строительство второго забора со стороны Польши на границе с Белоруссией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Подляском воеводстве Польши стартовала установка нового металлического забора высотой четыре метра с колючей проволокой на границе с Белоруссией, пишут местные СМИ.

    Власти Польши начали строить в Подляском воеводстве второй забор с колючей проволокой на границе с Белоруссией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию RMF24.

    Монтаж металлической сетки высотой четыре метра начнется в ближайшие дни, а закончить работу намерены в январе 2026 года. Помимо основного каркаса конструкцию усилит колючая проволока по низу забора.

    Польские власти впервые возвели металлический барьер высотой 5,5 м и длиной 180 км в 2022 году. Тогда же вдоль всей линии границы разместили столбы с датчиками движения и установили всепогодные видеокамеры, чтобы фиксировать любые перемещения. В 2024 году забор обновили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Польши Дональд Туск в октябре заявил о готовности открыть два ранее закрытых пункта пропуска на границе с Белоруссией.

    Напомним, Польша 12 сентября перекрыла границу с Белоруссией забором с колючей проволокой.

    Глава МВД Польши Марчин Кервиньский затем подписал распоряжение о возобновлении движения через пограничные пункты.

    13 ноября 2025, 15:54
    Сотрудник СК получил 14 лет за хищение в ходе обыска

    Следователь Задорин получил 14 лет за хищение на 19 млн рублей в ходе обыска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший замглавы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Александр Задорин признан виновным в хищении ювелирных изделий стоимостью свыше 19 млн рублей в ходе обыска.

    Таганский суд Москвы приговорил экс-заместителя руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Александра Задорина к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает ТАСС.

    Суд установил, что Задорин совершил в ходе обыска украл ювелирных изделий на общую сумму более 19 млн рублей.

    Кроме основного наказания, Задорину запрещено занимать государственные должности в течение 11 лет после освобождения. Приговор вынесен с учетом всех представленных материалов и доказательств обвинения, а также признания факта совершения хищения имущества, изъятого в ходе следственных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший заместитель главы УФСИН в Петербурге Сергей Мойсеенко получил 20 лет заключения за крупные хищения при строительстве СИЗО «Кресты».

    Никулинский суд Москвы год назад приговорил бывшего зампреда правительства Подмосковья Дмитрия Куракина к 17 годам за хищения леса и получение взяток.

    Следственный комитет России в то же время предъявил обвинение трем фигурантам дела о мошенничестве при хищении 50 млн рублей по гособоронзаказу.

    13 ноября 2025, 16:37
    Минобороны показало кадры уничтожения целей с помощью РСЗО «Торнадо-С»

    Боевую работу РСЗО «Торнадо-С» показало Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское военное ведомство опубликовало видео с кадрами боевой работы реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С».

    Видео боевой работы РСЗО «Торнадо-С» опубликовано в официальном Telegram-канале Минобороны России. На кадрах показано, как реактивная установка ведет огонь из полевой местности.

    Всего «Торнадо» выпустил шесть ракет. На следующем плане, снятом с большой высоты, запечатлено шесть взрывов. Характер целей и точность их поражения не раскрываются.

    В сообщении, которое сопровождает видео, указано, что РСЗО уничтожила опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области.

    Система «Торнадо-С» – современное развитие знаменитой «Катюши». Для стрельбы использует 300-мм реактивные снаряды, предназначенные для поражения живой силы, боевой техники и оборонительных сооружений, в том числе высокозащищенных.

    В боевых условиях «Торнадо» используется для уничтожения артиллерии, ракетных подразделений, командных пунктов, средств ПВО и других важных целей.

    Система способна автоматически наводить ракеты и вести огонь одним залпом по нескольким целям.

    Как ранее писала газета «ВЗГЛЯД», изготовитель «Торнадо» – российская госкорпорация «Ростех» – рассказал о способности снарядов «Торнадо-С» обойти ПВО и РЭБ, что было доказано в боевых условиях.

    В частности, 11 августа Минобороны РФ сообщило, что залп «Торнадо-С» предотвратил ротацию подразделений ВСУ на линии фронта, уничтожив колонну украинской бронетехники.

    Кроме того, 27 августа расчет РСЗО «Торнадо-С» группировки «Запад» прицельным ударом уничтожил скопление техники, вооружения и боеприпасов украинских боевиков.

    13 ноября 2025, 18:04
    Министры ЕС отложили решение по экспроприации российских активов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры финансов стран Евросоюза не приняли конкретных решений по предложению Еврокомиссии об экспроприации замороженных российских активов.

    На пресс-конференции министр экономики Дании Стефани Лосе заявила, что обсуждение продолжается и государства-члены будут работать над согласованием позиции до декабрьского саммита ЕС, передает ТАСС.

    «Мы продолжили дискуссию о поддержке Украины в следующем году и рассмотрели различные варианты, включая предложение Еврокомиссии о «репарационном кредите», основанном на замороженных активах России. Мы будем активно работать со странами-членами, чтобы облегчить принятие решений на саммите в декабре», – сказала она.

    Кроме того, министр выразила мнение, что экспроприация активов России якобы была бы «наилучшим решением».

    Ранее Еврокомиссия не сумела убедить бельгийские власти на использование замороженных российских активов.

    Власти Бельгии заявили о готовности работать с замороженными российскими активами только при условии коллективной юридической ответственности Евросоюза.

    13 ноября 2025, 16:59
    Названы ежедневные потери ВСУ на Харьковском направлении

    Лисняк: ВСУ в сутки теряют до 230 человек на Харьковском направлении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские формирования ежедневно теряют от 110 до 230 бойцов на Харьковском направлении, сообщили в российской администрации региона.

    Заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил о значительных ежедневных потерях ВСУ на Харьковском направлении. Потери противника составляют от 110 до 230 человек в сутки, цитирует Лисняка РИА «Новости».

    Он добавил, что ВСУ бросают последние резервы для удержания позиций. Но несмотря на попытки стабилизировать фронт, существенного результата эти меры не приносят. Противник сталкивается с острой нехваткой подготовленных сил и вынужден использовать оставшиеся резервы, отметил Лисняк.

    В российской администрации Харьковской области обращают внимание на то, что потери влияют на боеспособность украинских формирований и снижают возможности для ведения военных действий на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские войска нанесли поражение подразделениям мотопехотной бригады и погранотряда погранслужбы Украины на Харьковском направлении рядом с Волчанском и Пролетаркой. ВСУ потеряли более 120 военнослужащих на этом участке фронта.

    Боеспособность элитного украинского подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра» снизилась из-за больших потерь на Красноармейском направлении в ДНР. Число погибших солдат ВСУ в Красноармейске измеряется тысячами, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    13 ноября 2025, 15:21
    Двух «граждан СССР» осудили за экстремизм в Чувашии

    Два «гражданина СССР» осуждены за экстремизм в Чувашии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Чувашии суд назначил два условных срока членам организации «Граждане СССР» за публичные призывы к насилию на национальной почве и экстремистскую деятельность через интернет.

    Сторонники запрещенной в России организации «Граждане СССР» в Чувашии осуждены за экстремизм, передает РИА «Новости». Суд признал их виновными в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета. Обвиняемые, называющие себя «гражданами СССР», распространяли в соцсетях радикальные взгляды и материалы, содержавшие призывы к насилию по национальному признаку.

    Один из фигурантов получил год условно с испытательным сроком в один год. Второй осужден на один год и  шесть месяцев условно с аналогичным испытательным сроком. Также ему запрещено два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов.

    С июня 2022 года группа «Граждане СССР», известная под разными названиями, признана экстремистской в России и запрещена. Как отмечено в решении Самарского областного суда, с 2019 года организация работала минимум в 30 регионах страны и призывала отказаться от российского гражданства и поменять конституционный строй на аналогичный советскому.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2024 года в Петербурге арестовали организатора запрещенной группы «Граждане СССР».

    Ранее в Кузбассе задержали трех участников группы группы «Граждане СССР» за нападение на сотрудника ГИБДД в Новокузнецке.

    До этого ФСБ в Екатеринбурге задержала участника организации «Граждане СССР». Его заподозрили в подготовке теракта в воинской части.

    13 ноября 2025, 21:16
    МИД: Отношения с Германией находятся в самой низшей точке

    МИД России назвал отношения с Германией худшими с момента создания ФРГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В российском МИД отметили, что уровень взаимодействия России и Германии достиг самого низкого значения за всю историю со времени основания ФРГ.

    Замглавы МИД Дмитрий Любинский в четверг встретился с представителями общества «Россия – Германия». В ходе обсуждения стороны признали, что отношения двух стран по вине правящих элит Германии находятся в низшей точке с момента образования ФРГ, сообщается на сайте МИД РФ.

    В сообщении внешнеполитического ведомства отмечено, что «в Берлине сделали ставку на политику реванша и разрыв складывавшихся десятилетиями многоплановых связей между странами, вознамерились нанести России стратегическое поражение».

    Также на встрече констатировали, что немецкие дипломаты в Нью-Йорке на ассамблеях ООН ежегодно выступают против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, а германские амбиции на лидерство вызывают негативную реакцию как в российском обществе, так и у политических сил Европы.

    Министерство высказало беспокойство по поводу исторических параллелей, связанных с «прусским милитаризмом» в современной Германии.

    Представители общества «Россия – Германия» рассказали о текущих направлениях деятельности организации и планах мероприятий, а в МИД России выразили готовность поддерживать диалог с теми гражданскими и политическими силами Германии, кто настроен на мирное и безопасное сотрудничество на евразийском пространстве.

    Ранее в рейтинге газеты ВЗГЛЯД, Германия вошла в тройку самых недружественных стран по отношению к России.

    Рейтинг составляли на основании таких критериев, как военные поставки на Украину, санкции, блокировка российских СМИ и дипломатические демарши.

    В Берлине разгорелся скандал после награждения немецкого дирижера Юстуса Франца орденом Дружбы от президента Владимира Путина.

