Россия заняла третье место по поставкам газа в ЕС с начала года

Tекст: Денис Тельманов

Вв январе–сентябре 2025 года Россия заняла третье место среди поставщиков газа в Евросоюз по стоимости импорта, обеспечив 16,1% от общего объема,передает ТАСС.

Всего страны ЕС приобрели у России газа примерно на 10,6 млрд евро, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом в прошлом году доля России составляла 19,3%.

США, благодаря поставкам сжиженного природного газа, оказались на первом месте с долей 29,5% и объемом в 19,4 млрд евро. Алжир занял вторую строку рейтинга с долей 16,13% и объемом 10,6 млрд евро. В первую пятерку также вошли Норвегия (12,3% и 8,1 млрд евро) и Великобритания (7% и 4,5 млрд евро).

В сентябре 2025 года Россия поднялась на второе место по доле – 14,5%, несмотря на снижение относительно августа. Общая сумма поставленного за этот месяц газа составила около 830 млн евро – это минимальный показатель с августа 2023 года. США увеличили свою долю до 32%, тогда как Алжир сократил до 12,3%, а доля Норвегии составила 12,2%.

В октябре Совет ЕС утвердил поэтапный запрет на закупку российского газа с 1 января 2028 года, включая сжиженный природный газ и трубопроводные поставки. С 1 января 2026 года будет запрещено заключать новые газовые контракты. Краткосрочные соглашения должны завершиться до 17 июня 2026 года, а долгосрочные – не позднее 1 января 2028 года. Европарламент требует полного отказа от российского газа уже с 1 января 2027 года.

В 19-й пакет санкций ЕС также включил полный запрет на импорт сжиженного газа по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года и по долгосрочным с 1 января 2027 года. Покупка, импорт или передача СПГ, произведенного или экспортируемого из России, будет запрещена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что предстоящая зима на Украине будет крайне тяжелой для населения.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил ввести запрет на импорт российского газа в Евросоюз, включая поставки через «Турецкий поток». В октябре показатель отбора газа из европейских хранилищ достиг пятилетнего максимума, а общий объем запасов остался ниже прошлогоднего значения около 83%.