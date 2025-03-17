Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.3 комментария
Канада решила укрепить связи с Европой из-за противостояния с США
The Globe and Mail: Премьер-министр Канады усилит связи с Европой из-за споров с США
Премьер-министр Канады Марк Карни намерен укрепить связи с Европой на фоне торговых разногласий с США, встречаясь с лидерами Франции и Британии на текущей неделе.
Премьер-министр Канады Марк Карни на этой неделе проведет встречи с лидерами Великобритании и Франции, чтобы укрепить связи с Европой на фоне торгового противостояния с США, пишет ТАСС. По информации The Globe and Mail, Карни намерен обсудить с европейскими партнерами возможности расширения сотрудничества в условиях обострения отношений с Америкой.
В понедельник Карни встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а затем с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Во вторник он также проведет встречу с королем Великобритании Карлом III, который выполняет функции монарха и для Канады. По мнению источника издания, цель поездки заключается в «удвоении усилий по партнерству с ключевыми европейскими странами».
Канадский чиновник, на которого ссылается газета, отметил: «Я думаю, что послание, скрытое или нет, заключается в том, что у Канады есть друзья по всему миру». Он добавил, что Канада остается хорошим другом США, однако теперь ищет возможности для углубления отношений с другими странами. Ожидается, что в ходе своего европейского визита Карни обсудит восстановление экономических и геополитических связей на фоне ухудшения отношений с Америкой.
Также отмечается, что визит в Вашингтон в его ближайших планах отсутствует.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канадский премьер-министр Марк Карни распорядился пересмотреть контракт с Lockheed Martin на поставку 88 истребителей F-35 стоимостью 19 млрд канадских долларов. Канадский премьер-министр Марк Карни категорически отверг возможность вхождения страны в состав Соединенных Штатов, подчеркнув независимость и отличия Канады от Америки.