Канада решила укрепить связи с Европой из-за противостояния с США

The Globe and Mail: Премьер-министр Канады усилит связи с Европой из-за споров с США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Канады Марк Карни на этой неделе проведет встречи с лидерами Великобритании и Франции, чтобы укрепить связи с Европой на фоне торгового противостояния с США, пишет ТАСС. По информации The Globe and Mail, Карни намерен обсудить с европейскими партнерами возможности расширения сотрудничества в условиях обострения отношений с Америкой.

В понедельник Карни встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а затем с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Во вторник он также проведет встречу с королем Великобритании Карлом III, который выполняет функции монарха и для Канады. По мнению источника издания, цель поездки заключается в «удвоении усилий по партнерству с ключевыми европейскими странами».

Канадский чиновник, на которого ссылается газета, отметил: «Я думаю, что послание, скрытое или нет, заключается в том, что у Канады есть друзья по всему миру». Он добавил, что Канада остается хорошим другом США, однако теперь ищет возможности для углубления отношений с другими странами. Ожидается, что в ходе своего европейского визита Карни обсудит восстановление экономических и геополитических связей на фоне ухудшения отношений с Америкой.

Также отмечается, что визит в Вашингтон в его ближайших планах отсутствует.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канадский премьер-министр Марк Карни распорядился пересмотреть контракт с Lockheed Martin на поставку 88 истребителей F-35 стоимостью 19 млрд канадских долларов. Канадский премьер-министр Марк Карни категорически отверг возможность вхождения страны в состав Соединенных Штатов, подчеркнув независимость и отличия Канады от Америки.