Москалькова назвала помилование блогера Лерчек проявлением высшего милосердия

Москалькова: Помилование блогера Лерчек стало проявлением высшего милосердия

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Сегодня мы вновь убеждаемся: институт помилования в России – это живой, реально работающий правовой механизм, где строгость закона не отменяет сострадания и гуманизма», – написала Москалькова в своем канале на платформе «Макс», передает РИА «Новости».

По ее словам, решение президента вызвало широкий общественный резонанс, однако за эмоциями важно видеть его глубокую правовую и гуманистическую основу. Депутат отметила, что помилование – это закрепленное Конституцией исключительное право главы государства, а не формальная процедура, и за каждым таким указом стоит многоступенчатая работа.

«Исключительность этого случая в том, что глава государства проявил высшее милосердие, учтя тяжелое заболевание и наличие несовершеннолетних детей», – подчеркнула она.

Важно, что человек освобожден не только от основного наказания, но и от дополнительного – выплаты крупного штрафа, что позволяет сосредоточиться на лечении и семье, добавила Москалькова. Парламентарий также напомнила, что по ее ходатайству президент помиловал гражданку Израиля Нааму Иссахар, оказавшуюся в уязвимом положении из-за проблем со здоровьем и незнания языка.

Ранее адвокат Чекалиной Константин Третьяков рассказал, что его подзащитная, которой суд назначил пять лет условно и штраф 763,5 млн рублей за вывод денег в ОАЭ, обратилась к президенту с просьбой о помиловании. В феврале у Чекалиной был обнаружен рак желудка четвертой стадии. Защита просила разрешить ей выехать в Китай на лечение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу защита блогера Валерии Чекалиной поблагодарила президента России Владимира Путина за помилование.

Владимир Путин подписал указ о снятии судимости и освобождении Валерии Чекалиной от назначенного наказания.

В четверг блогер направила президенту прошение о помиловании.