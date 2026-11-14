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    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

    15 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

    4 комментария
    14 ноября 2026, 11:49 • Новости дня

    Защита больной раком Чекалиной поблагодарила Путина за помилование

    Помилованная блогер Лерчек запланировала лечение в Китае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) поблагодарила президента России Владимира Путина за помилование, адвокат Константин Третьяков сообщил о ее планах выехать в Китай на лечение.

    «Выражаем большую признательность Владимиру Владимировичу Путину и всем причастным за столь быстрое принятие решения», – приводит РИА «Новости» комментарий адвоката Константина Третьякова. Он подчеркнул, что ситуация требовала вмешательства.

    Ранее Чекалина была осуждена на пять лет условно и оштрафована на 9,2 млн долларов за вывод средств в ОАЭ. В феврале у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии, после чего она обратилась к главе государства с просьбой о помиловании.

    В субботу был опубликован президентский указ о помиловании Чекалиной. Судимость снята, блогер освобождена от наказания.

    Третьяков уточнил, что сейчас необходимо согласовать даты поездки в Китай с принимающей клиникой, так как прежние планы были рассчитаны на начало ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной.

     Ранее суд в Москве отказал блогеру в разрешении выехать в Китай для лечения.

    В четверг осужденная направила Путину прошение о помиловании.

    13 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик

    Эксперт Онуфриенко: Ответ на инициативу Путина выдал потерю Киевом Константиновки

    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев сейчас пытается найти любой повод отказаться от гуманитарной миссии в Константиновке и поэтому выдумывает нелепые отговорки. Согласие на ее проведение опровергнет заявления украинских властей о контроле над городом, а отказ покажет нежелание Банковой двигаться к дипломатическому решению конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В пятницу Кремль ответил на возражения Киева о проведении гуманитарной операции в Константиновке.

    «После успешной гуманитарной миссии в Алешках было ясно, что Москва захочет повторить этот опыт в других населенных пунктах и, возможно, получит поддержку со стороны США», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его оценке, предложив провести аналогичную миссию в Константиновке, Владимир Путин сделал безупречный ход.

    «Потерю этого города Киев не может признать уже несколько месяцев. Теперь же, после озвучивания российской инициативы, Украина утверждает, что Москва таким образом якобы пытается осуществить ротацию собственных сил. Но ведь сама подобная позиция прямо указывает на то, что не ВСУ контролируют Константиновку», – подчеркнул спикер.

    Также Банковая уверяет, что Москва якобы желает беспрепятственно доставить в город бронетехнику. «Однако эти процессы легко контролируются, что подтверждает, в частности, опыт мониторинга в Алешках. Вместе с тем прямой отказ Киева от гуманитарной миссии в Константиновке покажет нежелание Банковой двигаться к дипломатическому решению конфликта. Впрочем, в эту иллюзию и так верят далеко не все даже на Западе», – заметил аналитик.

    В итоге, указал Онуфриенко, Киев оказывается на распутье, когда не может ни согласиться с российским предложением, ни отказаться от него. «Ситуация вынуждает Банковую увиливать и прибегать к неубедительным отговоркам, которые свидетельствуют о том, что у них нет желания проводить эту гуманитарную акцию», – подчеркнул он.

    «К тому же, Владимир Зеленский находится в длительном турне по Европе. Очевидно, собственные политические и финансовые амбиции для него гораздо важнее жизней людей на тех территориях, которые Киев считает своими», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Он отметил, что Россия контролирует населенный пункт и готова обеспечить безопасность. Американская сторона одобрила инициативу.

    В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал не выдерживающими критки заявления киевских властей о том, что Россия может использовать гуманитарную миссию в Константиновке для переброски бронетехники. «Собственно говоря, если они считают, что мы это используем для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку. А утверждение, что это будет использовано для переброски бронетехники, вообще не выдерживает никакой критики, потому что прекрасно видно со спутников, с дронов и с других средств наблюдений», – подчеркнул Песков.

    Представитель Кремля также обратил внимание, что российские военные готовы приступить к разминированию территории у города, на это потребуется пять дней. «Если же украинцы, как они утверждают, контролируют Константиновку, пусть они это сделают. Пусть они проведут разминирование», – заявил пресс-секретарь президента.

    По его словам, Москва рассчитывает, что гуманитарная миссия пройдет под руководством омбудсменов России и Украины и при мониторинге СМИ. Песков подчеркнул, что инициатива позволит эвакуировать мирное население из города.

    Миссия в Константиновке позволит продемонстрировать, под чьим реальным контролем находится город, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему отказ от гуманитарной акции невыгоден Киеву.

    Комментарии (8)
    12 ноября 2026, 16:29 • Новости дня
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером описал позицию Европы по системе безопасности с помощью старой шутки о коррупции.

    Глава государства рассказал анекдот о жулике, который построил виллы и коттеджи, передает РИА «Новости».

    «Знаете, есть очень старая шутка на этот счет. Она не имеет никакой привязки к пространственной. Но с учетом особенностей сегодняшнего дня, я скажу так. Допустим, какого-то жулика, который построил какие-то коттеджи под Киевом, пригласили в следственные органы, в то же НАБУ. Его спрашивают, где взял деньги? Он отвечает: «В тумбочке».

    - Да, хорошо, а кто положил деньги в тумбочку?
    - Жена.
    - А откуда взяла жена?
    - Я ей дал.
    - А ты откуда взял?
    - Из тумбочки.

    Круг замкнулся».

    Президент пояснил, что Европа заявляет о готовности заключить мир после сделки, но затем собирается ввести войска на Украину, что приведет к продолжению войны.

    Путин подчеркнул абсолютную неприемлемость присутствия иностранных войск на украинской территории для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Москва, Вашингтон и Киев обсудили урегулирование конфликта на Украине и устройство европейской безопасности.

    Российский лидер предупредил о начале войны с Россией в случае появления европейских войск на украинской территории.

    Комментарии (7)
    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 11:17 • Новости дня
    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России

    Kyodo News: Министры стран G7 осудили Китай и Иран за поддержку России

    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министры иностранных дел стран «Большой семерки» по итогам встречи в Париже приняли совместную декларацию с осуждением Китая, КНДР и Ирана за военную поддержку Москвы на фоне конфликта на Украине.

    В совместном заявлении по итогам двухдневной встречи в Париже главы внешнеполитических ведомств стран G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины, пишет Kyodo News.

    Участники встречи осудили предоставление военной помощи России со стороны КНДР и Ирана, а также поставки оружия, компонентов двойного назначения и военную подготовку со стороны Китая.

    «Мы ясно дали понять о нашем намерении продолжать принимать меры против этих стран», – заявили министры.

    Кроме того, представители «Большой семерки» выразили обеспокоенность действиями Пекина к востоку от Тайваня, отметив угрозу региональной стабильности и безопасности международного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе власти КНР официально подтвердили европейским чиновникам нейтральный статус в украинском конфликте. В июне Пекин начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах около Тайваня. В мае в Брюсселе приступили к созданию плана готовности европейских государств оказывать вооруженную поддержку Киеву.

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    12 ноября 2026, 16:35 • Новости дня
    Путин объяснил подход России к территориальному вопросу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В конфликте на Украине для России важнее люди и их право жить по своим традициям, чем вопросы территорий, заявил президент Владимир Путин на встрече с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Путин подчеркнул, что тема территорий в украинском конфликте понимается по-разному, для России важнее люди, живущие там, передает ТАСС. «Мы знаем, что по-разному с обеих сторон понимаются вопросы территорий. Для нас важнее люди, которые проживают там, их традиции, культура, право жить по своим правилам, право жить в соответствии со своими традиционными ценностями», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин перед началом переговоров в Москве поприветствовал американских спецпосланников рукопожатием. Стив Уиткофф выразил удовлетворение возобновлением трехстороннего формата в ОАЭ.

    Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков по украинскому урегулированию.


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    12 ноября 2026, 05:25 • Новости дня
    Главу Nvidia Хуанга уличили в новой супружеской измене
    Главу Nvidia Хуанга уличили в новой супружеской измене
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг оказался в центре нового скандала из-за романтических отношений с вице-президентом корпорации Кимберли Пауэлл.

    Генеральный директор корпорации Nvidia Дженсен Хуанг состоял в романтических отношениях с вице-президентом компании по продуктам в сфере здравоохранения Кимберли Пауэлл, пишет New York Times.

    По информации издания, Пауэлл работает в Nvidia с 2008 года, а нынешнюю должность заняла в 2017 году. Она находится в непосредственном подчинении Хуанга, и в корпорации знали об их связи.

    Согласно внутреннему кодексу корпоративного поведения, сотрудникам рекомендуется избегать ситуаций, способных привести к конфликту интересов, включая личные отношения.

    Ранее совет директоров Nvidia инициировал расследование в отношении Хуанга из-за его внебрачной связи с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу КНР. МИД Китая назвал клеветой утверждения о работе подруги гендиректора на китайскую разведку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг совет директоров корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    В среду посол США в Китае Дэвид Пердью назвал скандал вокруг генерального директора серьезным испытанием для двусторонних отношений.

    Представители Демократической партии США в Конгрессе запланировали использовать ситуацию для ужесточения контроля над экспортом микросхем.

    На ваш взгляд
    Что в романе главы Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой, на ваш взгляд, наиболее достойно осуждения?
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    12 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной

    Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером призвал Европу выбрать мир или войну

    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил о необходимости для европейских стран окончательно определиться в выборе между миром и войной.

    На встрече с американскими представителями обсуждалась позиция европейских государств в контексте глобальной безопасности, передает РИА «Новости». Российский лидер выразил желание увидеть результаты взаимодействия Соединенных Штатов со своими партнерами в Европе.

    «Нам очень хотелось бы, чтобы вы, уважаемые господа, и американская администрация в целом поработала с вашими европейскими советниками, чтобы в конце концов определились с вопросом, чего они хотят – мира или войны», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг специальный посланник президента США Джаред Кушнер сообщил о начале обсуждения архитектуры безопасности с европейскими представителями.

    В среду американские переговорщики выразили намерение обсудить возможность привлечения стран Европы к многостороннему формату урегулирования.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова исключила участие европейских государств в переговорах.

    Комментарии (13)
    12 ноября 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке
    Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    Путин отметил, что у России был хороший гуманитарный опыт сотрудничества с Украиной вокруг Алешек, передает РИА «Новости». Глава государства предложил использовать этот успешный прецедент для организации новой гуманитарной миссии в Константиновке.

    Российский лидер предложил поручить уполномоченным по правам человека России и Украины совместную работу над организацией и запуском данного гуманитарного процесса.

    «В рамках стратегической линии обороны Украины, как они считают, в Донбассе есть такой населенный пункт – Константиновка, там еще около 400-500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках, пригласим представителей иностранной прессы, в том числе американской... поручим это людям, которые занимаются правами человека с обеих сторон, уполномоченным по правам человека», – сказал он.

    Президент также подчеркнул, что российские силы полностью контролируют Константиновку. В связи с этим Россия готова гарантировать и обеспечить абсолютную безопасность работы будущей гуманитарной миссии на этой территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента России Юрий Ушаков заявил об обсуждении мирного урегулирования на Украине на предстоящей встрече со спецпосланниками.

    Президент Владимир Путин начал встречу со спецпосланниками американского лидера в Кремле.

    Помощники главы государства Юрий Ушаков и Владимир Мединский присоединились к переговорам.

    Комментарии (21)
    13 ноября 2026, 05:30 • Новости дня
    Путин предупредил о «возобновлении войны» при вводе иностранных войск на Украину

    Путин: Ввод иностранных войск на Украину после мира приведет к новой войне

    Путин предупредил о «возобновлении войны» при вводе иностранных войск на Украину
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Размещение иностранных войск на территории Украины после подписания мирного договора станет поводом для немедленного возобновления боевых действий, заявил президент России Владимир Путин.

    Любой ввод иностранных войск на Украину после заключения мира спровоцирует возобновление конфликта, поскольку для Москвы их присутствие категорически неприемлемо. Иностранные военные в таком случае станут законной целью для Вооруженных сил, передает ТАСС.

    «Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. Что это означает? Мы уже об этом говорили. Для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится», – сказал он.

    Российский лидер добавил, что президент США Дональд Трамп предлагает договориться об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом. Европейские политики согласны на это только после мира на Украине, намереваясь затем ввести туда свои войска. Путин подытожил, что такие действия приведут к продолжению боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о продолжении боевых действий в случае размещения европейского контингента на территории Украины.

    Политолог Павел Данилин указал на создание предпосылок для новых конфликтов из-за европейской идеи размещения миротворцев.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков предупредил о риске срыва позитивных усилий по урегулированию кризиса из-за привлечения европейских государств к переговорам.

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    12 ноября 2026, 17:38 • Новости дня
    Рожин: Гуманитарная миссия может раскрыть Украине правду о потере Киевом Константиновки
    Рожин: Гуманитарная миссия может раскрыть Украине правду о потере Киевом Константиновки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Гуманитарная операция в Константиновке необходима для безопасной эвакуации оставшихся жителей города. Однако примет ли Киев предложение Владимира Путина – большой вопрос, поскольку признание потери населенного пункта нанесет идеологический удар Украине, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    «Константиновка на текущий момент находится под полным контролем России. В городе остается небольшое число мирных жителей – около 400-500. Большая часть людей покинула населенный пункт в период насильственной эвакуации, которую организовывал Киев при отступлении», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    Впрочем, кому-то все же удалось остаться в своих домах. «Тем не менее ситуация в Константиновке постепенно накалялась, поэтому еще определенное число местных из наиболее опасных районов вывозили уже российские бойцы. Соответственно, сейчас в городе остается лишь небольшой процент населения», – продолжает собеседник.

    Сейчас, по его словам, населенный пункт является небезопасным местом для гражданских лиц. «ВСУ ведут регулярные обстрелы этой территории. Кроме того, противник, оставляя эти позиции, буквально «усеял» городскую черту минами. В таких условиях вывести оставшихся людей, как и в Алешках, без приостановки огня на данном участке фронта – невозможно», – уточняет эксперт.

    Поэтому гуманитарная миссия, предложенная лично Владимиром Путиным, – насущная необходимость для спасения жителей Константиновки. Однако согласится ли на этот шаг Киев – большой вопрос. «Офис Владимира Зеленского так и не признал потерю этого населенного пункта. Поддержка российской инициативы «обнажит» для международной общественности вранье украинского руководства», – акцентирует он.

    «Но и отказ от миссии ничего хорошего для ВСУ не несет, поскольку таким образом Москва еще раз продемонстрирует неготовность Киева к шагам, действительно приближающим завершение конфликта. Однако, на мой взгляд, итоговое решение Зеленского зависит от того, сумеют ли американцы в этот раз найти подходящие рычаги давления», – заключил Рожин.

    Ранее Владимир Путин на встрече в Кремле со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке. «В рамках стратегической линии обороны Украины, как они считают, в Донбассе есть такой населенный пункт – Константиновка, там еще около 400-500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках, пригласим представителей иностранной прессы, в том числе американской… поручим это людям, которые занимаются правами человека с обеих сторон, уполномоченным по правам человека», – сказал он.

    Президент также уточнил, что Россия полностью контролирует Константиновку, в связи с чем Москва готова гарантировать и обеспечить абсолютную безопасность работы будущей гуманитарной миссии на этой территории. Напомним, об освобождении данного населенного пункта Минобороны сообщало еще в начале июля.

    Комментарии (5)
    12 ноября 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин заявил о желании вечного мира на Украине
    Путин заявил о желании вечного мира на Украине
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин заявил, что ему бы хотелось, чтобы мир на Украине был вечным.

    Соответствующее заявление главы государства прозвучало в ходе встречи с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле, передает РИА «Новости».

    «Что касается длительности мира (на Украине) и его устойчивости, надежности, нам бы тоже хотелось, чтобы это был вечный мир», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин назвал иностранные войска на Украине законной целью для Вооруженных сил.

    В тот же день он предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    Во вторник американские спецпосланники выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

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    12 ноября 2026, 23:36 • Новости дня
    Эксперт: Путин добивается мира на Украине без навязанных Европой «серых зон»

    Политолог Данилин: Завершение конфликта с Украиной требует определения новой госграницы

    Эксперт: Путин добивается мира на Украине без навязанных Европой «серых зон»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия готова к долгосрочного миру с Украиной c определением новых государственных границ без «серых зон». Поэтому европейская идея размещения миротворцев лишь создает предпосылки для новых конфликтов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В четверг в Кремле прошла встреча Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    «Владимир Путин намерен достичь вечного мира с Украиной, что подразумевает не просто завершение конфликта, а определение новой государственной границы, что позволит полностью оставить в прошлом любые территориальные претензии. При таком подходе, конечно же, попросту не может существовать каких-либо «серых зон», – сказал политолог Павел Данилин.

    Он напомнил, что одна из идей «урегулирования» конфликта, озвучиваемая европейскими политиками, подразумевает создание между двумя странами особого района, в котором будет дислоцирован «миротворческий» контингент ЕС. «Для нас это неприемлемо, поскольку подобный шаг лишь закладывает основу для будущих противостояний», – подчеркнул эксперт.

    Таким образом, в настоящий момент позиция Европы по вопросу завершения конфликта выглядит дестабилизирующей. «Страны ЕС воспринимают Украину как оружие, направленное против России. Мы же пытаемся его «разрядить». Соответственно, и европейцам предстоит понять: готовы ли они к этому», – указал собеседник.

    При этом Москва готова к обсуждению архитектуры безопасности в Европе. Путин уже сейчас открыт к диалогу с отдельными государствами региона, в том числе и по стратегическим вопросам. Но Брюсселю необходимо продемонстрировать реальную готовность способствовать миру на континенте, считает Данилин.

    Помочь определиться своим союзникам, в частности, могут США, с которыми у Москвы выстроился конструктивный диалог. «И это большое достижение Владимира Путина, чье дипломатическое мастерство позволило сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки. Впрочем, президент всегда демонстрировал невероятные способности в этой сфере», – отмечает эксперт.

    «Пока Европа кричит о международной изоляции Москвы, глава нашего государства проводит колоссальное количество встреч с иностранными лидерами, поддерживая темп, который и не снился главам Старого Света. И в рамках любых контактов Путин продвигает и воплощает в жизнь самые сложные схемы, способствующие укреплению интересов России. И диалог с Вашингтоном здесь исключением не является», – подытожил Данилин.

    В четверг Владимир Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась около двух с половиной часов. Одним из ключевых вопросов диалога остается будущая архитектура безопасности.

    Российски лидер обратил внимание участников переговоров на то, что украинская сторона поднимает вопрос так называемых «серых зон». «И это, как я уже говорил, всегда будет яблоком раздора. Для нас есть только одна линия разграничения – линия государственной границы. Потому что это будет тогда понятно и ясно: здесь – вы, здесь – мы», – подчеркнул Путин.

    Кроме того президент отметил, что Россия против размещения иностранных военных контингентов на оставшейся территории Украины. «Мы с самого начала говорили, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо. Потому что мы считаем, что это угрожает безопасности Российской Федерации», – заявил глава государства.

    В последнее время страны ЕС делают заявления, что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. «Что это означает? Мы уже об этом говорили: для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится», – объяснил позицию России президент. – «Что предлагает американская администрация, президент Трамп, насколько я понял? Президент Трамп предлагает: давайте договоримся об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом. Что мы слышим от европейцев? Говорят: нет, только после мира на Украине. Но после мира на Украине они собираются вводить войска на территорию Украины. А это продолжение войны. Круг замкнулся».

    Отдельно глава государства предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по аналогии с операцией в Алешках. Путин заявил, что Россия полностью контролирует населенный пункт и готова гарантировать безопасность участников миссии. Напомним, об освобождении Константиновки Минобороны сообщало еще в начале июля.

    По итогам встречи Уиткофф выразил надежду на продолжение переговоров с участием европейских представителей. В свою очередь, Ушаков сообщил, что Путин и Дональд Трамп могут вновь обсудить украинское урегулирование на предстоящем саммите АТЭС в Китае.

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    12 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    Гендиректор Nvidia Хуанг ушел в отставку из-за шпионского скандала

    Reuters: Глава Nvidia Хуанг покинул пост из-за скандала с китайской шпионкой

    Гендиректор Nvidia Хуанг ушел в отставку из-за шпионского скандала
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг немедленно покинул свой пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой и служебного романа с подчиненной.

    Хуанг, являющийся соучредителем компании и владеющий долей в 3,61%, также выйдет из состава совета директоров. Исполняющим обязанности руководителя станет финансовый директор Колетт Кресс, пишет Reuters.

    Отставка произошла после сообщений о романе 63-летнего руководителя с китайской бизнесвумен Элис Хуанг. Власти США подозревают ее в шпионаже в пользу Пекина, а ее облачную компанию Megaspeed – в помощи Китаю в обходе экспортных ограничений на передовые чипы искусственного интеллекта.

    Накануне газета The New York Times сообщила, что глава корпорации также состоял во внебрачных отношениях с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл. На фоне скандалов акции компании упали более чем на 10% на предварительных торгах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг совет директоров корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    В понедельник МИД КНР назвал совершенно беспочвенными заявления о китайском шпионаже.

    Генеральный директор американской компании признался в измене жене и романтических отношениях с женщиной.

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    13 ноября 2026, 13:39 • Новости дня
    Кремль отверг заявления Киева о переброске бронетехники в Константиновку
    Кремль отверг заявления Киева о переброске бронетехники в Константиновку
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявления киевских властей, что Россия может использовать гуманитарную миссию в Константиновке для переброски бронетехники, не выдерживают критики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представители киевского режима накануне заявили, что российская сторона якобы намерена использовать гуманитарную миссию для передислокации, заброски бронетехники или ротации военных, передает ТАСС.

    «Собственно говоря, если они считают, что мы это используем для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку. А утверждение, что это будет использовано для переброски бронетехники, вообще не выдерживает никакой критики, потому что прекрасно видно со спутников, с дронов и с других средств наблюдений», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер согласились с предложением президента России Владимира Путина распространить опыт гуманитарной операции на Константиновку.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о возможности продемонстрировать реальный контроль над городом в ходе этой акции.

    Президент Владимир Путин предложил поручить омбудсменам России и Украины организацию гуманитарной миссии.

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    12 ноября 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин назвал иностранные войска на Украине законной целью для ВС России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что иностранные войска на территории Украины станут законной целью для Вооруженных сил.

    По словам Путина, иностранные войска на Украине являются законной целью для ВС России, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что возможность присутствия иностранных воинских контингентов на украинской территории создает угрозу национальной безопасности России.

    Глава государства также напомнил, что Москва всегда последовательно заявляла о том, что появление иностранных войск на Украине абсолютно неприемлемо. «Мы с самого начала говорили, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин перед началом переговоров в Москве поприветствовал американских спецпосланников рукопожатием.

    Глава государства предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    К беседе с американскими эмиссарами присоединились помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский.

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    12 ноября 2026, 22:23 • Новости дня
    Путин после встречи с Уиткоффом и Кушнером собрал оперативное совещание Совбеза

    Путин собрал оперативное совещание Совбеза после встречи с Уиткоффом и Кушнером

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в Кремле после переговоров со специальными посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Президент России проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза вскоре после окончания встречи с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, передает ТАСС.

    Помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию в Абу-Даби, и другие переговорщики России принимают участие в оперативном совещании Совбеза.

    Переговоры с эмиссарами США длились свыше двух часов. Они прибыли в Москву после завершения очередного раунда трехсторонних консультаций по урегулированию украинского кризиса, который прошел накануне в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил о поддержке посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложения Владимира Путина распространить успешный опыт гуманитарной операции на Константиновку.

    Юрий Ушаков рассказал об обсуждении на переговорах нежелания властей Украины завершать конфликт из-за всеобщих выборов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

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