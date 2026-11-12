Песков предупредил о последствиях размещения войск Европы на Украине

Песков: Размещение войск Европы на Украине расширит масштабы войны

Tекст: Тимур Шайдуллин

По его словам, намерения отправить европейские войска на украинскую территорию приведут к эскалации конфликта, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства обратил внимание на противоречивые действия европейских политиков, которые выражают желание присоединиться к переговорному процессу.

«С одной стороны, вербально пытаются из последних сил демонстрировать какой-то настрой к миру, но одновременно в первый день переговоров в Абу-Даби делают заявление о том, что они готовят контингент к размещению на Украине», – заявил Песков в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что подобные шаги будут означать дальнейшее продолжение боевых действий в значительно больших масштабах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал присоединение представителей европейских стран к следующему раунду переговоров по украинскому урегулированию.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности стать специальным посланником для контактов с Россией.

Ранее Песков сообщил об отсутствии контактов делегации России с представителями Европы на полях трехсторонних переговоров в Абу-Даби.