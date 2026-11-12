Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Песков предупредил о последствиях размещения войск Европы на Украине
Песков: Размещение войск Европы на Украине расширит масштабы войны
Размещение европейского контингента на территории Украины будет означать продолжение боевых действий в более широких масштабах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, намерения отправить европейские войска на украинскую территорию приведут к эскалации конфликта, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства обратил внимание на противоречивые действия европейских политиков, которые выражают желание присоединиться к переговорному процессу.
«С одной стороны, вербально пытаются из последних сил демонстрировать какой-то настрой к миру, но одновременно в первый день переговоров в Абу-Даби делают заявление о том, что они готовят контингент к размещению на Украине», – заявил Песков в эфире Первого канала.
Он подчеркнул, что подобные шаги будут означать дальнейшее продолжение боевых действий в значительно больших масштабах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал присоединение представителей европейских стран к следующему раунду переговоров по украинскому урегулированию.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности стать специальным посланником для контактов с Россией.
Ранее Песков сообщил об отсутствии контактов делегации России с представителями Европы на полях трехсторонних переговоров в Абу-Даби.