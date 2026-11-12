Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом
Песков: Путин в четверг проведет оперативное совещание с Совбезом
Президент Владимир Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, совещание запланировано на четверг, пишет РИА «Новости». «Также сегодня, скорее всего, он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – заявил Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о самостоятельном внесении Владимиром Путиным изменений в рабочий график.
В пятницу Песков также сообщил о планах главы государства провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Оно было посвящено предстоящим в ОАЭ переговорам по украинскому урегулированию.