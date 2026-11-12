Рожин: Гуманитарная миссия может раскрыть Украине правду о потере Киевом Константиновки

Tекст: Олег Исайченко

«Константиновка на текущий момент находится под полным контролем России. В городе остается небольшое число мирных жителей – около 400-500. Большая часть людей покинула населенный пункт в период насильственной эвакуации, которую организовывал Киев при отступлении», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

Впрочем, кому-то все же удалось остаться в своих домах. «Тем не менее ситуация в Константиновке постепенно накалялась, поэтому еще определенное число местных из наиболее опасных районов вывозили уже российские бойцы. Соответственно, сейчас в городе остается лишь небольшой процент населения», – продолжает собеседник.

Сейчас, по его словам, населенный пункт является небезопасным местом для гражданских лиц. «ВСУ ведут регулярные обстрелы этой территории. Кроме того, противник, оставляя эти позиции, буквально «усеял» городскую черту минами. В таких условиях вывести оставшихся людей, как и в Алешках, без приостановки огня на данном участке фронта – невозможно», – уточняет эксперт.

Поэтому гуманитарная миссия, предложенная лично Владимиром Путиным, – насущная необходимость для спасения жителей Константиновки. Однако согласится ли на этот шаг Киев – большой вопрос. «Офис Владимира Зеленского так и не признал потерю этого населенного пункта. Поддержка российской инициативы «обнажит» для международной общественности вранье украинского руководства», – акцентирует он.

«Но и отказ от миссии ничего хорошего для ВСУ не несет, поскольку таким образом Москва еще раз продемонстрирует неготовность Киева к шагам, действительно приближающим завершение конфликта. Однако, на мой взгляд, итоговое решение Зеленского зависит от того, сумеют ли американцы в этот раз найти подходящие рычаги давления», – заключил Рожин.

Ранее Владимир Путин на встрече в Кремле со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке. «В рамках стратегической линии обороны Украины, как они считают, в Донбассе есть такой населенный пункт – Константиновка, там еще около 400-500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках, пригласим представителей иностранной прессы, в том числе американской… поручим это людям, которые занимаются правами человека с обеих сторон, уполномоченным по правам человека», – сказал он.

Президент также уточнил, что Россия полностью контролирует Константиновку, в связи с чем Москва готова гарантировать и обеспечить абсолютную безопасность работы будущей гуманитарной миссии на этой территории. Напомним, об освобождении данного населенного пункта Минобороны сообщало еще в начале июля.