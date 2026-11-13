День матери в России 2026: какого числа отмечают, история праздника, что подарить и как поздравить маму

Tекст: Ольга Никитина

Когда отмечают День матери в России в 2026 году

День матери в России в 2026 году приходится на воскресенье, 29 ноября.

У праздника нет постоянного числа. Его ежегодно отмечают в последнее воскресенье ноября.

Такой порядок установлен указом президента России от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери».

Поэтому дата меняется каждый год:

в 2026 году – на 29 ноября

в 2027 году – на 28 ноября

День матери является государственным праздником, однако отдельного дополнительного выходного из-за него не предоставляется. В 2026 году он и без того приходится на воскресенье.

Почему День матери отмечают в последнее воскресенье ноября

При учреждении праздника главной целью было повышение социальной значимости материнства.

Указ президента закрепил не определенное число ноября, а последнее воскресенье месяца. Благодаря этому День матери всегда приходится на выходной для большинства работников с обычной пятидневной рабочей неделей.

День матери не следует путать с Международным женским днем 8 Марта.

8 Марта посвящено женщинам в целом, тогда как День матери непосредственно связан с материнством и благодарностью женщинам, которые воспитывают детей.

История Дня матери в России

Современный официальный День матери появился в России в 1998 году.

30 января президент Борис Ельцин подписал указ № 120, которым праздник был установлен на последнее воскресенье ноября.

В документе главная цель сформулирована кратко – повышение социальной значимости материнства.

За последующие годы праздник вошел в календарь школ, детских садов, учреждений культуры и общественных организаций.

Ко Дню матери проводят концерты, выставки, творческие занятия, семейные встречи и благотворительные мероприятия.

В школах и детских садах дети готовят для мам открытки, рисунки, поделки и праздничные выступления.

Как отмечают День матери в России

Единого обязательного сценария празднования нет.

Для большинства семей День матери – повод провести время вместе и еще раз поблагодарить маму за заботу.

В этот день можно:

позвонить маме или приехать в гости

устроить семейный обед или ужин

подарить цветы

подготовить открытку

сделать семейную фотографию

записать видеопоздравление

подарить совместную поездку или впечатление

помочь маме с домашними делами

провести день вместе

Главное значение имеет не стоимость подарка, а личное внимание.

Государственные награды для матерей и родителей

В России действует система государственных наград для родителей, воспитавших многодетные семьи.

Одной из высших форм признания является звание «Мать-героиня».

Оно присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей при выполнении установленных законом условий.

При присвоении звания выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей.

С 2026 года для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», действует расширенная система социальных гарантий.

В частности, предусмотрена ежемесячная денежная выплата. С 1 февраля 2026 года ее размер составляет 76 458 рублей 40 копеек. Вместо этой выплаты женщина в предусмотренном законом порядке может выбрать ряд натуральных льгот.

Кроме того, для матерей-героинь предусмотрены меры поддержки в сфере ЖКХ, транспорта, образования и другие социальные гарантии.

Орден «Родительская слава» и выплаты семьям

Орденом «Родительская слава» награждают родителей или усыновителей, которые воспитывают семь и более детей и соответствуют установленным требованиям.

При награждении орденом одному из родителей выплачивается 500 тыс. рублей.

Существует также медаль ордена «Родительская слава». При награждении ею одному из родителей положено единовременное денежное поощрение в размере 200 тыс. рублей.

Эти выплаты связаны именно с государственной наградой, а не с самим фактом наступления Дня матери.

Есть ли выплаты ко Дню матери в 2026 году

Общей федеральной выплаты всем матерям именно к Дню матери законодательство не устанавливает.

Отдельные регионы могут вводить собственные меры поддержки многодетных семей, родителей и других категорий граждан.

Поэтому сообщения о «выплате всем женщинам к Дню матери» следует проверять по официальным источникам конкретного региона.

Федеральные пособия семьям с детьми, единое пособие, материнский капитал и другие социальные выплаты предоставляются по своим правилам и не зависят от даты Дня матери.

Конкурс «Семья года»

В России продолжает проводиться Всероссийский конкурс «Семья года».

В нем участвуют семьи из разных регионов страны, а победителей выбирают в нескольких номинациях.

В 2026 году победителей конкурса наградили в Большом Кремлевском дворце.

Конкурс посвящен семейным традициям, ответственному родительству и признанию семей, которые добились заметных результатов в воспитании детей, общественной деятельности и сохранении семейной истории.

Что подарить маме на День матери 2026

Универсального подарка не существует. Лучше ориентироваться на интересы мамы, ее привычки и образ жизни.

Часто удачным подарком становится не вещь, а возможность провести время вместе.

Цветы и растения

Классический подарок ко Дню матери – букет любимых цветов.

Если мама любит домашние растения, вместо срезанных цветов можно выбрать растение в горшке.

Важно учитывать, есть ли в доме маленькие дети или домашние животные: некоторые комнатные растения могут быть токсичными.

Фотокнига или семейный альбом

Фотографии позволяют сделать подарок действительно личным.

Можно собрать:

детские фотографии

семейные праздники

снимки из путешествий

фотографии нескольких поколений семьи

краткие подписи и воспоминания

Вместо бумажного альбома подойдет электронная фоторамка, заранее заполненная семейными снимками.

Книга

Если известны литературные предпочтения мамы, хорошим подарком станет книга любимого автора или красивое подарочное издание.

Особенно личным подарок сделает подпись на форзаце.

Билеты в театр или на концерт

Совместный поход на спектакль, концерт, выставку или другое мероприятие одновременно становится подарком и возможностью провести время вместе.

Перед покупкой лучше убедиться, что выбранные дата и формат действительно удобны маме.

Подарок для хобби

Если у мамы есть любимое занятие, можно выбрать подарок, связанный именно с ним.

Например:

материалы для рукоделия

принадлежности для рисования

товары для сада

книги по интересующей теме

кулинарные принадлежности

абонемент на мастер-класс

Такой подарок показывает, что близкие знают и поддерживают ее интересы.

Подарки для отдыха и домашнего уюта

Подойдут вещи, которыми мама действительно будет пользоваться.

Это могут быть:

мягкий плед

домашний текстиль

удобная кружка или чайная пара

набор любимого чая

аромасвеча, если мама любит такие вещи

лампа для чтения

уютная пижама или халат

При выборе косметики, парфюмерии и ароматических средств лучше заранее знать предпочтения человека.

Полезная техника

Бытовая техника может стать хорошим подарком, если мама сама хотела конкретное устройство.

Например:

кофемашина

мультиварка

электронная книга

робот-пылесос

планшет

электронная фоторамка

Но покупать бытовой прибор «для облегчения домашних обязанностей» без учета желаний самой женщины не всегда удачная идея.

Что подарить маме от дочери

Подарок от дочери может быть особенно личным.

Подойдут:

совместная фотография в рамке

украшение

фотокнига

билеты на мероприятие для двоих

совместный мастер-класс

любимая книга

набор для хобби

письмо или открытка с личными словами

Главное – подобрать подарок именно под характер и интересы мамы.

Что подарить маме от сына

Варианты также зависят от интересов женщины.

Можно подарить:

цветы

семейную фотосессию

билеты в театр

книгу

технику, которую мама действительно хотела

сертификат на любимое занятие

совместную поездку

организованный семейный ужин

Иногда лучшим подарком становится не покупка, а день, полностью освобожденный от повседневных забот.

Что подарить маме своими руками

Для маленьких детей особенно важен подарок, сделанный самостоятельно.

Это может быть:

рисунок

аппликация

открытка

фоторамка

поделка

букет из бумаги

самодельный альбом

«купонная книжка» с обещаниями помочь дома

Ребенок постарше может самостоятельно приготовить завтрак, смонтировать семейное видео или сделать цифровую открытку.

Подарки от подростков без больших затрат

Подростку необязательно тратить много денег, чтобы подготовить запоминающийся подарок.

Можно:

создать семейный плейлист

собрать фотоколлаж

снять видеопоздравление

приготовить любимое блюдо мамы

организовать прогулку

сделать семейное генеалогическое древо

написать письмо с благодарностью

помочь с делами, которые мама давно откладывала

Такой подарок может запомниться больше дорогой покупки.

Как поздравить маму с Днем матери

Поздравление лучше делать личным.

Вместо универсального текста можно вспомнить:

за что вы особенно благодарны маме

какой ее совет помог вам в жизни

какое семейное воспоминание особенно дорого

какие ее качества вызывают восхищение

что вы хотите пожелать именно ей

Даже несколько личных предложений обычно звучат теплее длинного готового стихотворения.

Короткие поздравления с Днем матери

Дорогая мама, спасибо за твою любовь, заботу и поддержку. Желаю тебе здоровья, спокойствия, радости и как можно больше счастливых дней. С Днем матери!

Мама, спасибо, что всегда веришь в меня и остаешься рядом. Пусть в твоей жизни будет больше отдыха, улыбок и приятных событий.

Любимая мама, желаю тебе здоровья, сил и хорошего настроения. Спасибо за тепло, которым ты окружаешь нашу семью.

Мамочка, с праздником! Пусть рядом всегда будут люди, которые любят, ценят и берегут тебя так же, как ты всю жизнь бережешь нас.

Трогательное поздравление маме

Мама, спасибо за все, чему ты меня научила, за поддержку в трудные моменты и за радость, которой ты делишься со мной. Желаю тебе здоровья, спокойствия и времени на себя. Пусть каждый день приносит тебе хотя бы один повод улыбнуться. С Днем матери!

Поздравление маме от дочери

Мама, спасибо за твою нежность, мудрость и терпение. Чем старше я становлюсь, тем лучше понимаю, сколько любви и сил ты вложила в нашу семью. Желаю тебе здоровья, счастья и исполнения желаний. Я очень тебя люблю.

Поздравление маме от сына

Мама, спасибо за твою поддержку, заботу и веру в меня. Желаю тебе здоровья, спокойствия и радости. Пусть рядом всегда будут близкие люди, а поводов для улыбки становится только больше. С Днем матери!

Поздравление бабушке с Днем матери

С Днем матери, любимая бабушка! Спасибо за тепло, мудрость, добрые слова и заботу, которой ты окружаешь нашу семью. Желаю тебе здоровья, хорошего настроения и долгих счастливых лет рядом с близкими.

Что написать на открытке ко Дню матери

Для открытки подойдет короткая личная подпись.

Например:

С любовью и благодарностью, мама!

Спасибо тебе за все.

Любимой маме с самыми теплыми пожеланиями.

Спасибо за твою любовь, терпение и поддержку.

Мама, ты всегда в моем сердце.

С Днем матери! Будь счастлива и здорова.

Как поздравить маму, если вы далеко

Если встретиться лично не получается, можно организовать поздравление дистанционно.

Подойдут:

видеозвонок

видеопоздравление от всей семьи

электронная открытка

доставка цветов

доставка подарка

фотокнига с доставкой

совместный просмотр фильма онлайн

семейный видеоролик из старых фотографий

Главное – не ограничиваться автоматическим сообщением, если есть возможность лично позвонить и поговорить.

Когда лучше поздравлять с Днем матери

В 2026 году День матери приходится на воскресенье, 29 ноября.

Поздравить маму лучше утром или в первой половине дня.

Если планируется доставка цветов или подарка, заказ удобнее оформить заранее, поскольку непосредственно перед праздником спрос на доставку может увеличиваться.

Если мама живет в другом часовом поясе, стоит учитывать местное время.

Как отмечают День матери в других странах

День матери существует во многих странах, однако даты различаются.

Во многих государствах праздник отмечают весной, часто во второе воскресенье мая.

В России действует собственная дата – последнее воскресенье ноября.

При этом основная идея праздника в разных культурах остается схожей: выразить благодарность матери и подчеркнуть значение семьи.

Есть ли у Дня матери официальный символ

В популярных праздничных материалах с Днем матери часто связывают изображение незабудки.

Однако указ президента, которым учрежден российский День матери, не устанавливает официального цветка или другого обязательного символа праздника.

Поэтому корректнее называть незабудку распространенным образом праздничной символики, а не официальным государственным символом.

Кратко: День матери в России 2026

День матери в 2026 году отмечают 29 ноября.

Это последнее воскресенье ноября.

Праздник установлен указом президента России в 1998 году.

Дополнительного федерального выходного День матери не дает.

Общей выплаты всем матерям к празднику нет.

Звание «Мать-героиня» присваивают женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей при соблюдении установленных условий.

При присвоении звания предусмотрено единовременное поощрение в размере 1 млн рублей, а с 2026 года действует расширенная система социальных гарантий.

Лучший подарок ко Дню матери – тот, который учитывает интересы конкретной женщины и сопровождается личным вниманием.

Частые вопросы

Какого числа День матери в 2026 году?

29 ноября 2026 года.

Какой день недели 29 ноября 2026 года?

Воскресенье.

Почему дата Дня матери каждый год меняется?

Потому что в России праздник отмечают не определенного числа, а в последнее воскресенье ноября.

Когда появился День матери в России?

Официально праздник установлен в 1998 году.

Будет ли выходной на День матери?

Отдельного нерабочего праздничного дня законодательство не предусматривает. В 2026 году День матери приходится на воскресенье.

Есть ли выплата ко Дню матери?

Единой федеральной выплаты всем матерям к этой дате нет. Отдельные региональные меры поддержки могут действовать по собственным правилам.

Что подарить маме на День матери?

Подойдут цветы, книга, фотокнига, билеты на мероприятие, подарок для хобби, семейная фотосессия или совместный день.

Что подарить маме недорого?

Можно сделать открытку, фотоколлаж, видеопоздравление, приготовить любимое блюдо или организовать семейную прогулку.

Как поздравить маму с Днем матери?

Лучше использовать личное поздравление и поблагодарить маму за конкретные вещи, которые имеют значение для вашей семьи.