Кушнер: США сосредоточены на организации диалога между Москвой и Европой

Tекст: Антон Антонов

«Сейчас наше внимание сосредоточено на содействии прямому взаимодействию между Москвой и европейскими партнерами и подготовке повестки дня для следующего раунда трехсторонних переговоров», – заявил Кушнер в X.

По его словам, НАТО сохранит статус ключевой опоры европейской безопасности, при этом альянс получит более надежные механизмы военного взаимодействия, связи, предотвращения инцидентов и взаимной деэскалации, а также практические способы разрешения споров до их перехода в кризис. Кушнер отметил, что именно для этого Вашингтон привлекает европейских партнеров к непосредственному участию в переговорах.

«Именно поэтому мы работаем над тем, чтобы напрямую вовлечь наших европейских партнеров в эти дискуссии», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кушнер заявил о готовности России и Украины к практическим компромиссам.

В пятницу Кушнер сообщил о существенном прогрессе на трехдневных переговорах с участием российской и украинской делегаций.

В четверг он назвал сроки нового раунда многосторонних переговоров по Украине – следующую неделю.

Кушнер также сообщил о начале обсуждения с европейскими представителями архитектуры безопасности на континенте.