В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Кушнер: США сосредоточены на организации диалога между Москвой и Европой
Вашингтон сосредоточен на организации прямого диалога между Москвой и европейскими партнерами, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.
«Сейчас наше внимание сосредоточено на содействии прямому взаимодействию между Москвой и европейскими партнерами и подготовке повестки дня для следующего раунда трехсторонних переговоров», – заявил Кушнер в X.
По его словам, НАТО сохранит статус ключевой опоры европейской безопасности, при этом альянс получит более надежные механизмы военного взаимодействия, связи, предотвращения инцидентов и взаимной деэскалации, а также практические способы разрешения споров до их перехода в кризис. Кушнер отметил, что именно для этого Вашингтон привлекает европейских партнеров к непосредственному участию в переговорах.
«Именно поэтому мы работаем над тем, чтобы напрямую вовлечь наших европейских партнеров в эти дискуссии», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кушнер заявил о готовности России и Украины к практическим компромиссам.
В пятницу Кушнер сообщил о существенном прогрессе на трехдневных переговорах с участием российской и украинской делегаций.
В четверг он назвал сроки нового раунда многосторонних переговоров по Украине – следующую неделю.
Кушнер также сообщил о начале обсуждения с европейскими представителями архитектуры безопасности на континенте.