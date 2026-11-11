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ВС России освободили запорожскую Воскресенку и Шиловку в ДНР
Подразделения российских группировок войск «Центр» и «Восток» в ходе проведения спецоперации на Украине взяли под контроль населенные пункты Шиловка в ДНР и Воскресенка в Запорожской области, сообщило Министерство обороны.
Группировка войск «Центр» в результате решительных действий освободила населенный пункт Шиловка в Донецкой народной республике, а подразделения «Востока» взяли под контроль Воскресенку в Запорожской области, сообщает Минобороны.
По данным ведомства, бойцы «Центра» нанесли поражение формированиям штурмовых бригад ВСУ, бригад нацгвардии и бригаде спецназначения «Азов*» (признан экстремистским и террористическим в России) в районах Яковлевки, Сергеевки, Криницы и других населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Противник потерял на этом направлении более 345 человек, шесть бронированных машин и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения «Севера», «Запада», «Юга» и «Днепра» улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи. Украинские войска потеряли сотни военнослужащих, а также десятки автомобилей, гаубицы производства США, радиолокационные станции и системы залпового огня «Град».
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные бомбы, два снаряда системы залпового огня HIMARS и более тысячи беспилотников. Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили объекты энергетической инфраструктуры ВСУ, цеха производства робототехнических комплексов и пункты временной дислокации иностранных наемников.
Подразделения российской группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Никольское в Сумской области.
В понедельник Министерство обороны сообщило об освобождении села Васильковое в Запорожской области.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ