Tекст: Алексей Дегтярёв

Группировка войск «Север» в результате активных действий освободила населенный пункт Никольское в Сумской области. Также российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Сум, Путивля и в Харьковской области, указало ведомство в Max.

Группировки «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» улучшили свои позиции и нанесли поражение противнику на различных направлениях. В частности, бойцы «Центра» поразили живую силу и технику ВСУ в районах Яковлевки, Сергеевки и других населенных пунктов ДНР. Потери украинских формирований на этом участке превысили 340 военнослужащих.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Также удары были нанесены по цехам производства беспилотников и пунктам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 142 районах.

Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря. Средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиабомб, четыре крылатые ракеты и 802 украинских беспилотника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Воздушно-космические силы ударили авиабомбами по насыпной переправе украинских войск в Запорожской области.

На Украине утром во вторник объявили воздушную тревогу в Киеве и семи областях.

В понедельник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о переходе села Васильковое под контроль российских военных.